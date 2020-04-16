Происшествия
Pravda.RuЗаседание суда по Кокорину и Мамаеву отложено из-за коронавируса
Заседание Второго кассационного суда по жалобе футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева должно было состояться 20 апреля. Рассмотрение отложено на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на адвоката Игоря Бушманова.
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Надежду Бабкину перевели в военный госпиталь
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Ветеранские организации РФ призвали перенести парад Победы
С инициативой выступили ветеранские организации РФ. Свое обращение общественники направили в адрес президента страны Владимира Путина.
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Происшествия
Пенсионерку из российского города бросили в сгоревшем бараке
Пожилую россиянку из Челябинска бросили в сгоревшем бараке, потому что пожарные не смогли ее эвакуировать.
Lenta.ru 07:15
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Бэнкси показал созданную на самоизоляции работу
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ВОЗ забеспокоилась из-за распространения коронавируса в России
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) забеспокоилась из-за ситуации с распространением коронавируса SARS-CoV-2 в России и ряде других стран.
Lenta.ru 05:58
Экономика
Более 500 тысяч компаний смогут рассчитывать на выплаты от государства
Более 500 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса, в которых работают свыше трех миллионов человек, могут рассчитывать на прямую финансовую поддержку от государства.
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Жителей Башкирии обязали срочно получить новые спецпропуска
Работодателям, которые хотят работать и не иметь при этом проблем у сотрудников после 9.00 20 апреля, нужно выдать новые справки своим работникам.
RuNews24.ru 06:39
Общество
Fox News сообщил о заражении «нулевого пациента» в лаборатории Уханя
Источники Fox News отметили, что человеку инфекция передалась от летучих мышей, а «нулевой пациент» затем распространил ее на других людей, находившихся в Ухане.
РБК 00:49
Общество
В США за сутки умерло рекордное число людей от коронавируса
Показатели смертности от коронавируса в стране снова начали расти. В США за сутки умерло рекордное число людей от коронавируса.
Piter.tv вчера в 00:52
Экономика
Решетников лично проверил выдачу нулевых кредитов
Глава Минэкономразвития Максим Решетников решил лично проверить, как реализуют банки приказ российского правительства о выдаче "нулевых" кредитов.
Газета.Ru 02:48
Здоровье
В Ивановской области в сутки проводят 650 тестов на коронавирус
650 экспресс-тестов на коронавирус в сутки проводят в Ивановской области.
Аргументы и факты - Иваново 06:02
Происшествия
Установлены заказчики беспорядков в колонии в Ангарске
Заказчиков бунта колонии №15 в Ангарске удалось установить, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные ГУФСИН по Иркутской области.
Газета.Ru 05:31
Авто
Власти Китая раздают деньги на покупку автомобилей
В целях поддержки отрасли власти КНР предоставят гражданам субсидии до 1,4 тыс. долларов на покупку машин.
Тарантас Ньюс вчера в 03:43
Происшествия
Задержан высокопоставленный алтайский чиновник
Как уже сообщало ИА REGNUM, за последние месяцы это далеко не первый случай, когда фигурантами по коррупционным уголовным делам становились высокопоставленные алтайские чиновники.
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Политика
Кремль отреагировал на предложение Трампа по поставке аппаратов ИВЛ
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия при необходимости воспользуется предложением президента США Дональда Трампа о поставке в РФ аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Lenta.ru 06:52
Политика
СПЧ просит не переносить День окончания Второй мировой войны
«Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека считает недопустимым устанавливать празднование окончания Второй мировой войны 3 сентября — в день памяти жертв теракта в Беслане», — говорится на сайте.
RT на русском 02:36
Общество
В Минздраве оценили сроки снижения числа заражений в Москве
В Москве устойчивое снижение количества людей, заразившихся коронавирусной инфекцией, может наступить уже в июне — июле 2020 года, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
РБК вчера в 11:58
Здоровье
Заразившийся COVID-19 журналист рассказал об особенностях болезни
Российский журналист Георгий Кудинов, лечившийся от коронавируса в больнице Милана, рассказал о "странностях" болезни.
Газета.Ru 02:42
Армия и оружие
Коммерческие компании нацелились на разработку ядерных ракетных двигателей
Коммерческие космические компании США нацелились на разработку ядерных ракетных двигателей в интересах правительства США, 8 апреля сообщил портал Space.com.
ИА Красная Весна 14 апреля в 18:11
Экономика
Правительство снимет запрет на кредитование одного региона другим
Премьер Михаил Мишустин объявил о планах снять с 2021 г. ограничения на кредитование одних регионов другими.
Ведомости 05:58
Политика
Госдеп обвинил Россию в проведении ядерных испытаний
В госдепе США полагают, что Россия проводила ядерные испытания в 2019 году.
Известия 00:19
Общество
Германия объявила о частичном снятии карантина
Что еще известно:По сведениям издания, из-за пандемии экономика Германии вступила в рецессию в марте.
Snob.ru вчера в 15:10
Здоровье
На юге Волгограда развернут инфекционный госпиталь
ГТРК Волгоград-ТРВ 06:32
Происшествия
Коронавирус в Калужской области: появились новые данные на 16 апреля
Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Калужской области выросло со 102 до 122.
Калужский перекресток 03:31
Общество
Коронавирус зафиксирован в 20 районах Нижегородской области
Коронавирусная инфекция официально подтверждена у жителей 20 районов и городских округов Нижегородской области, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Время Н вчера в 05:35
Общество
Коронавирус поразил французский авианосец «Шарль де Голль»
Ридус вчера в 14:52
Происшествия
Полковника из разведки Росгвардии арестовали за вымогательство
Истринский городской суд Московской области арестовал заместителя начальника оперативного разведывательного центра войск Росгвардии Альберта Кудряшова по делу о вымогательстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 05:28