Заседание Второго кассационного суда по жалобе футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева должно было состояться 20 апреля. Рассмотрение отложено на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на адвоката Игоря Бушманова.

Заседание суда по Кокорину и Мамаеву отложено из-за коронавируса

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