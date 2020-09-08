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Интерфакс
Интерфакс

Защита Ефремова попросила Мосгорсуд отменить приговор актеру

Защита обжаловала приговор актеру Михаилу Ефремову, совершившему смертельное ДТП на Смоленской-Сенной площади в Москве. "Я уже подал краткую жалобу на приговор суда", - сказал "Интерфаксу" адвокат Ефремова Эльман Пашаев. В жалобе защита просит отменить приговор.В источнике
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Life.ru

Защита обжаловала приговор Ефремову

Life.ruвчера в 14:57
ТАСС

Защита обжаловала приговор Ефремову

ТАССвчера в 15:03
РИА Новости

Защита Ефремова попросила Мосгорсуд отменить приговор актеру

РИА Новостивчера в 14:33
РБК

Защита обжаловала приговор Ефремова

РБКвчера в 15:27
Известия

Защита Ефремова обжаловала приговор суда

Известиявчера в 16:53
RT на русском

Защита обжаловала приговор Ефремову

RT на русскомвчера в 14:41
Интерфакс

Защита Ефремова попросила Мосгорсуд отменить приговор актеру

Интерфаксвчера в 14:38

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