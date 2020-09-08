Защита Ефремова попросила Мосгорсуд отменить приговор актеру
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Защита Ефремова попросила Мосгорсуд отменить приговор актеру
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Защита обжаловала приговор актеру Михаилу Ефремову, совершившему смертельное ДТП на Смоленской-Сенной площади в Москве. "Я уже подал краткую жалобу на приговор суда", - сказал "Интерфаксу" адвокат Ефремова Эльман Пашаев. В жалобе защита просит отменить приговор.В источнике
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