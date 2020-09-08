Штаб Бабарико узнал местонахождение задержанной Колесниковой

В штабе бывшего претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико заявили, что глава штаба, член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова задержана и в настоящее время находится в Мозырском погранотряде.