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Интерфакс
Интерфакс

Защита Ефремова попросила Мосгорсуд отменить приговор актеру

Защита обжаловала приговор актеру Михаилу Ефремову, совершившему смертельное ДТП на Смоленской-Сенной площади в Москве. "Я уже подал краткую жалобу на приговор суда", - сказал "Интерфаксу" адвокат Ефремова Эльман Пашаев. В жалобе защита просит отменить приговор.В источнике
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РИА Новости

Защита Ефремова попросила Мосгорсуд отменить приговор актеру

РИА Новостивчера в 14:33
Lenta.ru

Защита Ефремова обжаловала приговор суда

Lenta.ruвчера в 14:59
ТАСС

Защита обжалует приговор Ефремову по делу о смертельном ДТП

ТАССвчера в 07:11
Интерфакс

Защита Ефремова попросила Мосгорсуд отменить приговор актеру

Интерфаксвчера в 14:38
РБК

Защита обжаловала приговор Ефремова

РБКвчера в 15:27
Life.ru

Защита обжаловала приговор Ефремову

Life.ruвчера в 14:57
RT на русском

Защита обжаловала приговор Ефремову

RT на русскомвчера в 14:41

Песков назвал госдолг Белоруссии среди тем встречи Путина с Лукашенко

Пресс-секретарь отметил, что в условиях, когда Белоруссия переживает «такие непростые дни», общение Путина и Лукашенко по «актуальным вопросам» торгово-экономических отношений, включая вопрос белорусских долгов, «приобретает еще большую актуальность и важность».
Песков назвал госдолг Белоруссии среди тем встречи Путина с Лукашенко
РБК22:49
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В ОСК рассказали о российских подлодках «Калина» и «Хаски»

В интервью РИА Новости глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов сообщил, что разработка проектов строительства новейших подлодок пятого поколения — атомной проекта «Хаски» и дизельной «Калина» — ведется по инициативе и за счет самой корпорации.
Военное дело22:35
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Съемки второй части пятого сезона «Люцифера» возобновятся в этом месяце

Первая часть пятого сезона «Люцифера» вышла на Netflix 21 августа, и восемь новых эпизодов шоу завершились грандиозным событием: сам Бог (Деннис Хейсберт) спустился на землю, чтобы уберечь своих детей от битвы.
Popcornnews.ruвчера в 03:00

Костин предложил давать вычет по НДФЛ людям с низкими зарплатами

Председатель правления банка ВТБ Андрей Костин в ходе Московского финансового форума во вторник предложил проработать вопрос предоставления вычета по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) для работающих граждан с низкими зарплатами или многодетных, чтобы стимулировать их выход из состояния безработных.
Интерфаксвчера в 11:07
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Законопроект о компенсациях за недоплаченные пенсии внесен в Госдуму

Москва, 8 сентября 2020, 12:34 — REGNUM Законопроект, обязывающий Пенсионный фонд России (ПФР) выплачивать пенсионерам пени за недоначисленные пенсии, внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 8 сентября.
REGNUMвчера в 05:34
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Латушко подтвердил, что Колесникова порвала свой паспорт

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко подтвердил, что его коллега Мария Колесникова порвала свой паспорт, когда ее пытались вывезти на Украину, пишет РИА "Новости".
Газета.Ruвчера в 08:21
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Штаб Бабарико узнал местонахождение задержанной Колесниковой

В штабе бывшего претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико заявили, что глава штаба, член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова задержана и в настоящее время находится в Мозырском погранотряде.
РИА Новостивчера в 10:18
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