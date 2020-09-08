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Интерфакс
Интерфакс

Защита Ефремова попросила Мосгорсуд отменить приговор актеру

Защита обжаловала приговор актеру Михаилу Ефремову, совершившему смертельное ДТП на Смоленской-Сенной площади в Москве. "Я уже подал краткую жалобу на приговор суда", - сказал "Интерфаксу" адвокат Ефремова Эльман Пашаев. В жалобе защита просит отменить приговор.В источнике
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РИА Новости

Защита Ефремова попросила Мосгорсуд отменить приговор актеру

РИА Новостивчера в 14:33
Lenta.ru

Защита Ефремова обжаловала приговор суда

Lenta.ruвчера в 14:59
Life.ru

Защита обжаловала приговор Ефремову

Life.ruвчера в 14:57
Интерфакс

Защита Ефремова попросила Мосгорсуд отменить приговор актеру

Интерфаксвчера в 14:38
РБК

Защита обжаловала приговор Ефремова

РБКвчера в 15:27
RT на русском

Защита обжаловала приговор Ефремову

RT на русскомвчера в 14:41
ТАСС

Защита обжалует приговор Ефремову по делу о смертельном ДТП

ТАССвчера в 07:11

Китайский многоразовый космический корабль успешно вернулся на Землю

Местные СМИ с гордостью заявляют, что китайский космический корабль успешно завершил эксперимент и позволил ученым КНР совершить прорыв в исследовании технологий многоразового использования космических аппаратов в космосе.
Китайский многоразовый космический корабль успешно вернулся на Землю
Evo-rus.com7 сентября в 05:48
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Бюджетникам в России с 1 октября на 3% поднимут зарплаты

РИАМО – 7 сен. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении на 3% зарплаты государственным служащим, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИАМО7 сентября в 06:50
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Главы МИД стран G7 назвали «отравление» Навального подтвержденным

Страны G7 призывают Россию срочно прояснить, кто ответственен за "отравление" Алексея Навального, и привести виновных к ответственности, говорится в совместном заявлении глав МИД этих стран, распространенном во вторник госдепартаментом.
РИА Новостивчера в 15:55
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Омские врачи не передавали Charite результаты анализов Навального

Омская больница скорой помощи была готова передать в Берлин результаты обследований политика Алексея Навального, но клиника Charite не спрашивала, какие анализы у него брали, сообщил главный токсиколог Омской области, завотделением острых отравлений этой больницы Александр Сабаев.
Интерфаксвчера в 08:48
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Lada Vesta и Xray оснастили цифровой приборной панелью

Пока компания отгрузила минимальную партию панели приборов, но судя по заявкам на официальной странице CMGAISD, компания уже приняла достаточное количество заявок для выпуска крупной партии цифровой приборки, но когда она будет выпущена не сообщается.
Tvoe-avto.comвчера в 14:54
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