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РИА Новости
РИА Новости

Защита Ефремова попросила Мосгорсуд отменить приговор актеру

Защита актера Михаила Ефремова, получившего 8 лет колонии за смертельное ДТП, обжаловала приговор суда, сообщил РИА Новости его адвокат Эльман Пашаев. "Я подал краткую жалобу на приговор", - сказал адвокат.В источнике
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Известия

Защита Ефремова обжаловала приговор суда

Известиявчера в 16:53
Российская газета

Защита Михаила Ефремова обжаловала приговор

Российская газетавчера в 14:53
РБК

Защита обжаловала приговор Ефремова

РБКвчера в 15:27
Lenta.ru

Защита Ефремова обжаловала приговор суда

Lenta.ruвчера в 14:59
Life.ru

Защита обжаловала приговор Ефремову

Life.ruвчера в 14:57
РИА Новости

Защита Ефремова попросила Мосгорсуд отменить приговор актеру

РИА Новостивчера в 14:33
RT на русском

Защита обжаловала приговор Ефремову

RT на русскомвчера в 14:41

Страны НАТО проведут морскую операцию на Крайнем Севере

Великобритания, США, Дания и Норвегия проведут совместную операцию на Крайнем Севере, чтобы продемонстрировать «приверженность поддержанию мира и свободы судоходства в регионе», говорится в сообщении Военно-морских сил Великобритании.
Ведомостивчера в 00:29
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Бюджетникам в России с 1 октября на 3% поднимут зарплаты

РИАМО – 7 сен. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении на 3% зарплаты государственным служащим, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИАМО7 сентября в 06:50
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Главы МИД стран G7 назвали «отравление» Навального подтвержденным

Страны G7 призывают Россию срочно прояснить, кто ответственен за "отравление" Алексея Навального, и привести виновных к ответственности, говорится в совместном заявлении глав МИД этих стран, распространенном во вторник госдепартаментом.
РИА Новостивчера в 15:55
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