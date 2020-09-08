Защита Ефремова попросила Мосгорсуд отменить приговор актеру
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Защита актера Михаила Ефремова, получившего 8 лет колонии за смертельное ДТП, обжаловала приговор суда, сообщил РИА Новости его адвокат Эльман Пашаев. "Я подал краткую жалобу на приговор", - сказал адвокат.В источнике
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