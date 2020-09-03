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Общественная служба новостей
Общественная служба новостей

Защита Ефремова выступила за приговор без лишения свободы

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий в суде интересы Михаила Ефремова, попросил вынести его подзащитному «справедливый приговор», сообщает РИА «Новости». По мнению юриста, наказание должно быть не связано с лишением свободы. Пашаев выразил недоумение озлобленностью по отношению к актеру.В источнике
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Комсомольская правда

Михаил Ефремов выступает с последним словом в суде

Комсомольская правда09:26
RT на русском

Пашаев просит назначить Ефремову приговор без лишения свободы

RT на русском09:26
РЕН ТВ

Адвокат Пашаев: Сегодня приговорят Ефремова, завтра «закроют» меня

РЕН ТВ10:06
Газета.Ru

Адвокат Ефремова рассказал в суде о личной трагедии

Газета.Ru08:27
РБК

Адвокат Ефремова попросил назначить приговор без лишения свободы

РБК10:05
ТАСС

Защита попросила суд не лишать свободы Ефремова

ТАСС09:14
Московский Комсомолец

Адвокат Пашаев посетовал, что Ефремова не судят «как обычного человека»

Московский Комсомолец07:56

Лукашенко назвал утверждения об отравлении Навального фальсификацией

Белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил премьер-министру России Михаилу Мишустину о перехвате разговора Варшавы и Берлина, который опровергает заявления об отравлении основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.
РИА Новости06:14
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Разработчик «Новичка» заявил, что это вещество убило бы Навального

Доктор химических наук, разработчик вещества "Новичок" Леонид Ринк заявил, что использование этого отравляющего вещества привело бы к смерти блогера Алексея Навального, а не к коме, передает РИА "Новости".
Газета.Ruвчера в 11:24
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Токсиколог объяснил, почему Навального не могли отравить «Новичком»

Москва, 3 сентября 2020, 14:04 — REGNUM Причиной тяжелого состояния блогера Алексея Навального послужил какой-то «внутренний пусковой механизм», заявил заведующий отделением острых отравлений омской Больницы скорой медпомощи №1, главный токсиколог области Александр Сабаев.
REGNUM07:04
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Корабли Тихоокеанского флота идут на помощь танкеру «Нью Даймонд»

Москва, 3 сентября 2020, 17:10 — REGNUM Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ), шедший в Андаманское море, идёт к терпящему бедствие в Индийском океане панамскому танкеру «Нью Даймонд», сообщает 3 сентября российский Национальный центр управления обороной.
REGNUM10:10
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