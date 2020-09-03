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Evo-rus.com
Evo-rus.com

Защита Ефремова выступила за приговор без лишения свободы

Адвокат считает, что суд должен вынести наказание Ефремову без лишения свободы. При этом он удивился, почему многие столь озлоблены на его подзащитного.В источнике
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РБК

Адвокат Ефремова попросил назначить приговор без лишения свободы

РБК10:05
Комсомольская правда

Адвокат Ефремова прав. Мы забыли о милосердии

Комсомольская правда11:04
ТАСС

Защита попросила суд не лишать свободы Ефремова

ТАСС09:14
РЕН ТВ

Адвокат Пашаев: Сегодня приговорят Ефремова, завтра «закроют» меня

РЕН ТВ10:06
Газета.Ru

Адвокат Ефремова рассказал в суде о личной трагедии

Газета.Ru08:27
Lenta.ru

Защита попросила суд оставить Ефремова на свободе

Lenta.ru09:27
ТК Звезда

Защита попросила не лишать свободы Ефремова

ТК Звезда10:37

Суд в Москве оставил экс-губернатора Фургала в СИЗО до декабря

Суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты экс-губернатора об изменении ему меры пресечения на не связанную с содержанием под стражей, в том числе на домашний арест Ранее в четверг прокурор в Басманном суде рассказал, что Фургал имел в подчинении людей, которые занимались устранением неугодных экс-чиновнику лиц.
Известия10:54
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Минздрав озвучил рекомендации к вакцинации россиян от коронавируса

Минздрав России рекомендовал проходить вакцинацию от коронавируса только тем, кто не перенес это заболевание и не имеет антител, об этом говорится в обновленном списке рекомендаций ведомства.
Взгляд.ру11:25
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Огласившая результаты вскрытия дочь Легкоступовой обратилась к ее мужу

Дочь скончавшейся певицы Валентины Легкоступовой Анетта Бриль публично обратилась к последнему супругу исполнительницы в студии шоу «Пусть говорят», где она также огласила результаты вскрытия.
iReactor07:41
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Отец Месси подтвердил, что Лео может остаться в «Барселоне»

В четверг, 3 сентября, издание «Deportes Quatro» в своём твиттере сообщило, что Хорхе Месси, папа Лионеля Месси, после встречи с руководителем «Барселоны» не исключает, что его сын останется в клубе ещё на один сезон.
ГЛАС.RU07:03
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«Йокериту» присуждено техническое поражение в матче с минским «Динамо»

Континентальная хоккейная лига присудила финскому "Йокериту" техническое поражение за неявку на матч с минским "Динамо", также в соответствии с пунктом 15 статьи 29 Дисциплинарного регламента лиги финский клуб оштрафован на 3 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе КХЛ.
РИА Новости10:15

В Китае раздают Far Cry 3 для PC, но его можно активировать и в России

Утром Ubisoft начала глобальную раздачу оригинальной The Division, однако в китайском магазине компании звездой акции стала Far Cry 3. При этом забрать игру могут все желающие: надо лишь перейти на страницу 8-летнего шутера, авторизоваться в своей учётной записи и активировать продукт.
Игромания.ру1 сентября в 10:59
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Токсиколог объяснил, почему Навального не могли отравить «Новичком»

Москва, 3 сентября 2020, 14:04 — REGNUM Причиной тяжелого состояния блогера Алексея Навального послужил какой-то «внутренний пусковой механизм», заявил заведующий отделением острых отравлений омской Больницы скорой медпомощи №1, главный токсиколог области Александр Сабаев.
REGNUM07:04
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РФС признал ошибочным пенальти в ворота «Ротора» в игре со «Спартаком»

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) постановила, что пенальти в ворота "Ротора" в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со "Спартаком" назначили по ошибке, сообщается на сайте РФС.
РИА Новости10:46
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