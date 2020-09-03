Защита Ефремова выступила за приговор без лишения свободы
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Адвокат считает, что суд должен вынести наказание Ефремову без лишения свободы. При этом он удивился, почему многие столь озлоблены на его подзащитного.В источнике
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