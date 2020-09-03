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Evo-rus.com
Evo-rus.com

Защита Ефремова выступила за приговор без лишения свободы

Адвокат считает, что суд должен вынести наказание Ефремову без лишения свободы. При этом он удивился, почему многие столь озлоблены на его подзащитного.В источнике
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РБК

Адвокат Ефремова попросил назначить приговор без лишения свободы

РБКвчера в 10:05
Комсомольская правда

Адвокат Ефремова прав. Мы забыли о милосердии

Комсомольская правдавчера в 11:04
ТАСС

Защита попросила суд не лишать свободы Ефремова

ТАССвчера в 09:14
Московский Комсомолец

Защита Ефремова отреагировала на запрошенный для актёра срок: кадры возмущения

Московский Комсомолецвчера в 10:16
Царьград

Пашаев «оправдал» Ефремова циничной фразой

Царьградвчера в 08:45
Газета.Ru

Адвокат Ефремова рассказал в суде о личной трагедии

Газета.Ruвчера в 08:27
ТК Звезда

«Не встречал такого»: Пашаев о требовании прокуратуры 11 лет заключения для Ефремова

ТК Звездавчера в 11:35

Лавров заявил об интересе стран G20 к российской вакцине от COVID-19

Широкий интерес к отечественной разработке проявляют наши зарубежные партнёры, в том числе из стран «Группы двадцати», — заявил он в ходе выступления на чрезвычайной встрече глав внешнеполитических ведомств G20.
RT на русскомвчера в 15:07
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СМИ сообщили о пропаже анализов отравленного болгарского бизнесмена

Образцы анализов болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева, который был отравлен нервно-паралитическим веществом в 2015 году, исчезли из финской лаборатории VERIFIN, выяснили расследователи The Insider и Bellingcat.
РБК17:39
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«Цена пенальти»: сборная России показала травмированную ногу Бакаева

В матче первого тура группового этапа Лиги наций сборная России на своем поле выиграла у Сербии со счетом 3:1. Первый гол забил капитан национальной команды Артем Дзюба, реализовавший пенальти.
Бомбардир.ру17:52

Путин поручил проработать проект по достройке водоводов в Чувашии

Москва, 3 сентября 2020, 15:13 — REGNUM Врио главы Чувашии Олег Николаев попросил президента России Владимира Путина подключить Минстрой РФ к достройке водоводов Шемуршинского водохранилища, которое было «законсервировано» пять лет назад.
REGNUMвчера в 08:13
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