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Evo-rus.com
Evo-rus.com

Защита Ефремова выступила за приговор без лишения свободы

Адвокат считает, что суд должен вынести наказание Ефремову без лишения свободы. При этом он удивился, почему многие столь озлоблены на его подзащитного.В источнике
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Комсомольская правда

Адвокат Ефремова прав. Мы забыли о милосердии

Комсомольская правда11:04
Царьград

Пашаев «оправдал» Ефремова циничной фразой

Царьград08:45
RT на русском

Пашаев просит назначить Ефремову приговор без лишения свободы

RT на русском09:26
Московский Комсомолец

Защита Ефремова отреагировала на запрошенный для актёра срок: кадры возмущения

Московский Комсомолец10:16
ТК Звезда

«Не встречал такого»: Пашаев о требовании прокуратуры 11 лет заключения для Ефремова

ТК Звезда11:35
Газета.Ru

Адвокат Ефремова рассказал в суде о личной трагедии

Газета.Ru08:27
ТАСС

Защита попросила суд не лишать свободы Ефремова

ТАСС09:14

Лукашенко заявил, что Германия фальсифицировала отравление Навального

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным сказал, что заявление канцлера Германии о том, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен – фальсификация.
Лукашенко заявил, что Германия фальсифицировала отравление Навального
Свободная Пресса06:31
1,7K

Минфин опроверг информацию о новом налоге с продаж подержанных вещей

Пресс-служба Министерства финансов РФ опровергла сообщение, опубликованное в "Ведомостях", что ведомство предлагает ввести новые налоги с продаж подержанных вещей на электронных площадках и в соцсетях.
Минфин опроверг информацию о новом налоге с продаж подержанных вещей
Российская газета04:50
2,8K

Украина намерена создать боевые вертолёты «Киборг»

Киев, 3 сентября 2020, 14:34 — REGNUM В настоящее время Украиной ведётся разработка лёгких боевых вертолётов ВМ-4, боевая версия которых носит называние «Киборг», и она будет, по мнению разработчиков, эффективна как против пехоты, так и против танков.
REGNUM07:34
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В Пентагоне признали превосходство Китая в трех военных областях

Согласно документу, Поднебесная имеет существенное превосходство над Америкой в трех сферах, в частности в области крылатых и баллистических ракет наземного базирования, интегрированных систем ПВО и по численности флота с темпами строительства военных кораблей.
Evo-rus.com03:15
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Огласившая результаты вскрытия дочь Легкоступовой обратилась к ее мужу

Дочь скончавшейся певицы Валентины Легкоступовой Анетта Бриль публично обратилась к последнему супругу исполнительницы в студии шоу «Пусть говорят», где она также огласила результаты вскрытия.
iReactor07:41
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В Ростове полиция заинтересовалась пранкером-зомби в костюме фельдшера

В Ростове-на-Дону полицейские разыскивают героя видеоролика, в котором загримированный под зомби мужчина в костюме фельдшера выходит из машины "скорой помощи" на одной из городских улиц.
Российская газета10:50
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«Йокериту» присуждено техническое поражение в матче с минским «Динамо»

Континентальная хоккейная лига присудила финскому "Йокериту" техническое поражение за неявку на матч с минским "Динамо", также в соответствии с пунктом 15 статьи 29 Дисциплинарного регламента лиги финский клуб оштрафован на 3 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе КХЛ.
РИА Новости10:15