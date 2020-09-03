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Evo-rus.com
Evo-rus.com

Защита Ефремова выступила за приговор без лишения свободы

Адвокат считает, что суд должен вынести наказание Ефремову без лишения свободы. При этом он удивился, почему многие столь озлоблены на его подзащитного.В источнике
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Царьград

Пашаев «оправдал» Ефремова циничной фразой

Царьград08:45
ТК Звезда

Защита попросила не лишать свободы Ефремова

ТК Звезда10:37
РЕН ТВ

Адвокат Пашаев: Сегодня приговорят Ефремова, завтра «закроют» меня

РЕН ТВ10:06
Комсомольская правда

Адвокат Ефремова прав. Мы забыли о милосердии

Комсомольская правда11:04
Газета.Ru

Адвокат Ефремова рассказал в суде о личной трагедии

Газета.Ru08:27
Lenta.ru

Защита попросила суд оставить Ефремова на свободе

Lenta.ru09:27
ТАСС

Защита попросила суд не лишать свободы Ефремова

ТАСС09:14

Смартфоны серии Samsung Galaxy S10 получили обновление One UI 2.5

В прошлом месяце Samsung представила свой новый пользовательский интерфейс — One UI 2.5 для серии Galaxy S20, а теперь корейская компания начала развертывать программное обеспечение для предыдущего флагманского поколения — серии Galaxy S10.
Astera05:53

На Украине начались учения артиллерии и авиации

Киев, 3 сентября 2020, 13:53 — REGNUM На одном из военных полигонов на юге Украины начались учения гаубичной артиллерии, сообщила 3 сентября пресс-служба Командования объединённых сил ВСУ на своей странице в социальной сети Facebook.
REGNUM06:53

Московские врачи составят спецдиеты для воспитанников детдомов Крыма

Кузнецова напомнила, что во время инициированного ею недавнего посещения дома ребенка "Елочка" в Симферополе и Белогорского дома-интерната московские врачи и сотрудники аппарата уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка обнаружили, что воспитанникам учреждений с тяжелыми заболеваниями и дефицитом массы тела не подобрали спецпитание.
Российская газета07:48
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Путин снял запрет Аксенова на проект водоснабжения Севастополя

В ответ Путин отметил, что даст правительству РФ соответствующее поручение и попросил врио губернатора проработать все детали этой инициативы — «объемы финансирования Вы в принципе назвали, нужно просто выверить эти цифры и начинать работу».
Примечаниявчера в 14:39
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Огласившая результаты вскрытия дочь Легкоступовой обратилась к ее мужу

Дочь скончавшейся певицы Валентины Легкоступовой Анетта Бриль публично обратилась к последнему супругу исполнительницы в студии шоу «Пусть говорят», где она также огласила результаты вскрытия.
iReactor07:41
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Арбитр отказался от судейства после ошибки в матче «Спартак» — «Сочи»

9 августа Еськов работал в качестве видеоассистента на матче первого тура чемпионата России между московским «Спартаком» и «Сочи» (2:2). Столичный клуб упустил победу на последних минутах из-за ошибки Еськова и главного арбитра Василия Казарцева, назначивших пенальти.
РБК спорт08:55

Суд в Москве оставил экс-губернатора Фургала в СИЗО до декабря

Суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты экс-губернатора об изменении ему меры пресечения на не связанную с содержанием под стражей, в том числе на домашний арест Ранее в четверг прокурор в Басманном суде рассказал, что Фургал имел в подчинении людей, которые занимались устранением неугодных экс-чиновнику лиц.
Известия10:54
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