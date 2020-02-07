Защита осужденной за контрабанду наркотиков и помилованной президентом России израильтянки Наамы Иссахар подаст кассационную жалобу на приговор и обратится в Европейский суд по правам человека. Об этом говорится в сообщении защиты, поступившем в ТАСС.

с чего всё началось

Адвокаты гражданки Израиль Наамы Иссахар, осужденной за контрабанду наркотиков и помилованной президентом России, намеревается подать кассационную жалобу на приговор, а также обратится в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом 7 февраля говорится в сообщении защиты Иссахар.

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