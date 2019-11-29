Адвокат устроившего стрельбу в военной части в Забайкалье срочника Рамиля Шамсутдинова Равиль Тугушев заявил "Газете.Ru", что защита будет просить об изменении меры пресечения. Он также рассказал, на каком этапе находится расследование дела об убийстве восьмерых солдат.

Защита Шамсутдинова будет просить об изменении меры пресечения

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