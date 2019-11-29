Общество
Газета.RuЗащита Шамсутдинова будет просить об изменении меры пресечения
Адвокат устроившего стрельбу в военной части в Забайкалье срочника Рамиля Шамсутдинова Равиль Тугушев заявил "Газете.Ru", что защита будет просить об изменении меры пресечения. Он также рассказал, на каком этапе находится расследование дела об убийстве восьмерых солдат.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7074 источника, обновлено в 04:42, Ашберн
Политика
В Госдуме рассказали о срыве Украиной выступления России на форуме ООН
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек заявил, что украинская делегация пыталась сорвать выступление российского представителя на форуме по вопросам меньшинств в ООН, который проходит в Женеве.
Экономика
Татарстан вошел в число лидеров по освоению бюджета на нацпроекты
Татарстан вошел в тройку лидеров-регионов России по освоению средств на реализацию национальных проектов.
Экономика
Германия признана страной с наибольшим финансовым благополучием в ЕС
Среди всех стран Евросоюза Германия обладает признаками наибольшего финансового благополучия, говорится в исследовании шведской компании Intrum AB.
Единоборства
Емельяненко оказался на 20 килограмм легче Кокляева накануне боя
По информации из сюжета телеканала «РЕН ТВ», Михаил Кокляев показал результат в 134 килограмма, Александр Емельяненко продемонстрировал вес в 113,5 кг — что на 20,5 килограммов меньше.
Политика
В Севастополе за госизмену арестована служащая Черноморского флота
Россиянка, арестованная в Севастополе по подозрению в госизмене, оказалась гражданской служащей Черноморского флота России.
Общество
Российское вино предложили продавать до полуночи
Ассоциация компаний розничной торговли предложила увеличить время продажи отечественных вин до полуночи.
Общество
Ангела Меркель упала на сцене во время выступления в Берлине
Канцлер Германии Ангела Меркель упала, поднимаясь на сцену во время выступления на Берлинской конференции по многосторонней торговле и цифровой безопасности.
Происшествия
Следователи завели уголовное дело на подростков, избивших школьника
По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело в отношении двух 16-летних подростков по п.п. «а, в» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия).
Здоровье
Умерла годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака
Как сообщили в Минздраве в среду, "трансплантолог оформляется в НМИЦ здоровья детей руководителем группы трансплантации в отделении урологии на тот же объем работы, что и ранее".
Экономика
Абрамович и Лисин проиграли аукцион по продаже «Трансконтейнера»
Группа «Дело» Сергея Шишкарева выиграла аукцион по продаже контрольного пакета компании «Трансконтейнер» — крупнейшего контейнерного оператора России.
Происшествия
Сын Никаса Сафронова прокомментировал видео из туалета самолета
Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин, заявил, что люди показали свой уровень, когда вместо оказания ему помощи начали снимать видео, выкладывать его и зарабатывать.
Политика
Украина разработала пять сценариев реинтеграции Донбасса
Украина разработала пять сценариев реинтеграции Донбасса.
Авто
Стало известно, когда УАЗ Пикап получит «автомат»
Общество
Маркировка духов и шин станет обязательной
Стартует обязательная маркировка автошин, духов и фотокамер. Специальный чип защитит покупателей от подделок.
Экономика
Миллиардеры списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн рублей
Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить в потенциальные инвестпроекты 70 триллионов рублей, заявил заместитель министра финансов Андрей Иванов.
Гаджеты
Представлен умный телевизор Xiaomi Mi TV 4X 2020 Edition
Компания Xiaomi анонсировала новый телевизор Xiaomi Mi TV 4X 2020 Edition.
Политика
Рейтинг Зеленского на Украине упал до 52%
По данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС), на Украине упал рейтинг главы государства Владимира Зеленского, сейчас его поддерживает 52% населения.
Энергетика
«Нафтогаз» подал в латвийский суд ходатайство по спору с «Газпромом»
"Нафтогаз Украины" подал в суд Видземского предместья Риги ходатайство об исполнении решения Стокгольмского арбитража по транзитному спору с "Газпромом".
Происшествия
Экс-главу Кирова задержали по делу о взятке
Уголовное дело завели на бывшего главу города Кирова Владимира Быкова за получение взятки в 7,8 миллиона рублей, он задержан, сообщает следственное управление СК РФ по Кировской области.
Армия и оружие
Минобороны провело учебный пуск баллистической ракеты «Тополь»
С полигона Капустин Яр в Астраханской области провели учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь».
Происшествия
Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт
Шоу-бизнес
Пожилая жена Гогена Солнцева госпитализирована
Супруга шоумена Гогена Солнцева серьезно больна, сообщает издание "Собеседник".
Шоу-бизнес
Мадонна отменила концерты из-за «непереносимой боли»
Мадонна внезапно объявила об отмене трех предстоящих концертов в Бостоне из-за "непереносимой боли".
Шоу-бизнес
Евгений Алдонин опубликовал первое фото новорожденной дочери
Второй брак Евгения Алдонина длится уже пять лет. На днях жена Ольга подарила ему второго ребенка — дочь, которую назвали Анжеликой.
Хоккей
Форвард «Нью-Джерси» Гусев признан третьей звездой дня в НХЛ
Российский нападающий "Нью-Джерси" Никита Гусев признан третьей звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Кино
Появилась информация о сюжете сиквела «Маски»
Политика
Украинцев призвали отказаться от iPhone из-за Крыма
Жителей Украины призвали отказаться от использования техники Apple после того, как компания в своих продуктах стала указывать Крым как российскую территорию.
Транспорт
За бесплатный проезд по МЦД заплатит частный перевозчик
На следующий день стало известно, что проезд на МЦД с 25 ноября по 8 декабря будет бесплатным, а число вагонов поездов на первых двух диаметрах в ближайшие две недели увеличится.
Общество
Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
Происшествия
Актер Гришечкин опроверг сообщения о своем избиении
Актер Вячеслав Гришечкин опроверг РЕН ТВ сообщения о своем избиении в Москве.