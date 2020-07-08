Mossovetinfo.ru – Защита Ивана Сафронова, арестованного по делу о государственной измене, обжаловала его арест, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Сафронова Евгения Смирнова.

Защита Сафронова обжаловала его арест по делу о госизмене

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