Общество
МоссоветЗащита Сафронова обжаловала его арест по делу о госизмене
Mossovetinfo.ru – Защита Ивана Сафронова, арестованного по делу о государственной измене, обжаловала его арест, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Сафронова Евгения Смирнова.
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Общество
Никиту Джигурду задержали у Дивеевского монастыря
Газета.Ru 11:18
Происшествия
Арестован полпред Ингушетии в Калининградской области
Полпреда Ингушетии в Калининградской области Хаважа Хашиева подозревают нападении с ножом на 44-летнего мужчину, который впоследствии скончался.
РБК Калининград 09:21
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о достаточных доказательствах его невиновности в ДТП, повлекшим смерть Сергея Захарова.
Piter.tv вчера в 02:33
Общество
Суд арестовал Ивана Сафронова на два месяца по подозрению в госизмене
Советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова арестовали по делу о госизмене на два месяца, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости вчера в 14:49
Происшествия
В Татарстане завели дело на мужчину, нападавшего на женщин в парке
Уголовное дело о хулиганстве возбуждено в отношении мужчины, который в одном из парков Нижнекамска нападал на женщин и пинал их, сообщили в прокуратуре Татарстана.
РИА Новости 07:12
Здоровье
В Екатеринбурге на 7% снизили нагрузку на скорую помощь
Уральский меридиан 07:10
Общество
В АТОР рассказали о возможных сроках возобновления зарубежного туризма
Россия возобновит авиаперелеты по популярными туристическим направлениями не раньше конца сентября, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров Майя Ломидзе в эфире радиостанции "Говорит Москва".
РИА Новости 11:07
Общество
В результате протестов в Белграде пострадали 60 человек
По меньшей мере 43 полицейских и 17 демонстрантов получили ранения в результате столкновений.
Газета.Ru 11:30
Фигурное катание
Фигуристка Мария Сотскова объявила о завершении карьеры
Российская фигуристка Мария Сотскова объявила о своем уходе из большого спорта в социальной сети.
NewInform 11:04
Политика
Володин назвал политическим решение ЕСПЧ о выплате €7,8 тыс. Рашкину
Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате компенсации депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину в размере €7,8 тыс. носит политический и ангажированный характер, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
РБК вчера в 20:09
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев и Алекс Малиновский отдыхают на Черном море вдвоем
Российский певец Сергей Лазарев замечен на отдыхе в Сочи с коллегой Алексом Малиновским. Музыканты вместе проводят отпуск на Черном море.
iReactor 04:06
Общество
Зять Мишустина в суде потребовал от Навального 500 000 рублей
Бизнесмен Александр Удодов, который в июле подал иск о защите чести и достоинства к политику Алексею Навальному, требует компенсации в размере 500 000 рублей.
Forbes 11:12
Футбол
Сегодня состоится финал Кубка Украины
В полуфинальных матчах «Ворскла» только в серии пенальти одолела «Мариуполь», а киевское «Динамо» уверено переиграло клуб первой украинской лиги «Минай».
ГЛАС.RU 03:10
Политика
Россия не предлагала Китаю присоединиться к переговорам по разоружению
Китай присоединится к переговорам по вооружениям, если США сократят свои арсеналы до уровня, который имеется в распоряжении КНР, заявил в ходе брифинга директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.
Газета.Ru 05:03
Здоровье
Медиков психиатрической больницы Святого Николая Чудотворца отпустили домой спустя три недели
Работников психиатрической больницы Святого Николая Чудотворца, которые с 16 июня находились на вынужденном карантине на рабочих местах, отпустили домой сегодня, 8 июля.
Neva.Today 11:21
Общество
МВД предложило изменить водительские права и ПТС
МВД предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства.
Газета.Ru вчера в 13:45
Футбол
Гендиректор «Зенита» отреагировал на жалобу «Спартака» в РФС
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на жалобу «Спартака» в Российский футбольный союз (РФС) по поводу его комментария об инциденте с участием футболистов Артема Дзюбы и Сердара Азмуна, сымитировавших половой акт в раздевалке.
Lenta.ru 08:04
Политика
Канье Уэст поборется за пост президента США как независимый кандидат
Американский рэп-исполнитель Канье Уэст, который ранее объявил о решении баллотироваться на пост президента США в 2020 году, собирается участвовать в выборах в качестве независимого кандидата.
Известия 07:01
Общество
Джоан Роулинг выступила против «толерантной цензуры»
Актуальные Новости 09:58
Политика
СБУ заявила о задержании «куратора руководства ДНР»
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что задержала в Киеве куратора руководителей самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), сообщила пресс-служба СБУ без указания фамилии задержанного.
Газета.Ru 08:29
Киберспорт
В Сети появилась получасовая запись геймплея Assassin’s Creed Valhalla
Выход Assassin’s Creed Valhalla запланирован на конец года.
МонаВиста вчера в 12:48
Наука
Ученые разрешили вековой секрет феномена «мертвой воды»
«Мертвая вода», образующаяся на границе смешения соленой и пресной воды, заставляет судно менять скорость.
Evo-rus.com 01:21
Политика
Суд в Киеве решил не избирать Порошенко меру пресечения
Печерский районный суд Киева оставил без рассмотрения ходатайство об избрании меры пресечения в виде личного обязательства экс-президенту Украины Петру Порошенко по делу о назначении Сергея Семочко первым замглавы Службы внешней разведки.
РИА Новости 09:48
Происшествия
В Москве задержали Петра Верзилова
Издатель "Медиазоны" Петр Верзилов сообщил в среду, что его вновь задержали в Москве, по какому поводу – пока неясно.
РИА Новости 11:04
Экономика
Мосбиржа запустит торги акциями Apple, Facebook и Microsoft в августе
Торги акциями иностранных эмитентов на Московской бирже начнутся 17 августа 2020 года, рассказал журналистам глава управления развития продуктов и услуг департамента рынка акций Владимир Овчаров.
РБК 09:33
Шоу-бизнес
Лиза Арзамасова подтвердила свой роман с Ильей Авербухом
Звезда сериала «Папины дочки», 25-летняя Лиза Арзамасова подтвердила, что встречается с известным российским фигуристом Ильей Авербухом, который старше её на 21 год.
Gazeta.SPb вчера в 10:28
Общество
Мишустин заявил об угрозе достижениям по сокращению бедности в России
Достижения последних лет по сокращению бедности в России оказались под угрозой из-за пандемии коронавируса, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
RT на русском 09:02
Общество
В Магадане с памятника Ленину уберут устройства для отпугивания птиц
В Магадане с памятника Ленина, расположенного на площади Космонавтов, уберут «отпугивателей птиц», выполненных в виде устройства из иголок.
Дни24 10:00
Общество
Пляжи и аттракционы откроются в Подмосковье к 15 июля
На следующей неделе в Московской области планируют открыть пляжи, рестораны и аттракционы в парках, сообщил в эфире телеканала "Россия 1" губернатор Андрей Воробьев.
Российская газета 10:53