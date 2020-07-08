Общество
Взгляд.руЗащита Сафронова отказалась давать подписку о неразглашении
Защита подозреваемого в госизмене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова отказалась дать подписку о неразглашении тайны следствия, сообщил в среду его адвокат Иван Павлов.
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Политика
Минобороны Чехии отказалось комментировать дело Сафронова
Минобороны Чехии сообщило, что не будет комментировать дело подозреваемого в России в государственной измене Ивана Сафронова.
RT на русском 06:37
Экономика
Мобильная связь в России может подорожать на 14%
Во втором полугодии 2020 года минимальные пакетные тарифы на связь могут подорожать в среднем на 14%.
Российская газета 03:58
Общество
Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии
В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru вчера в 08:00
Политика
В Госдуме предложили приравнять отчуждение территорий к экстремизму
В Госдуму внесли пакет поправок в закон, согласно которому нарушение территориальной целостности России или отчуждение части ее территории будет признаваться экстремизмом, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
РИА Новости 05:52
Шоу-бизнес
Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой
Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru вчера в 13:18
Политика
Грузия возобновит международные рейсы в августе без условий
Власти Грузии намерены уже в следующем месяце восстановить международное авиасообщение с пятью европейскими государствами.
ТурДом 05:12
Происшествия
Мэра Саяногорска задержали за вождение в нетрезвом виде
В Хакасии мэр города Саяногорска Михаил Валов был задержан за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
Известия 04:12
Здоровье
В скорой помощи Екатеринбурга пожаловались на необоснованные вызовы
Екатеринбург, 8 июля 2020, 12:47 — REGNUM Жители Екатеринбурга в 10% случаях вызывают скорую помощь не по профилю, заявил главный врач станции скорой медпомощи имени В.Ф. Капиноса Игорь Пушкарёв.
REGNUM 05:47
Армия и оружие
Конгресс США хочет ограничить зарубежные траты Пентагона
Среди неприятных сюрпризов для Минобороны США – предложение запретить тратить средства на установление контроля над нефтяными месторождениями в Сирии и Ираке, сообщает телеканал "Россия 24".
Вести.Ru 00:59
Общество
Названа причина возможной задержки строительства «Северного потока-2»
Аналитики инвесткомпании «Атон» считают, что нерест трески может задержать возобновление строительства «Северного потока - 2» в водах Дании.
Ридус вчера в 12:55
Происшествия
Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой
Ранее Соколов требовал огласить всю личную переписку с убитой им аспиранткой. На заседании сегодня сторона Ещенко выступила против этого.
РИА Новости 06 июля в 08:25
Происшествия
В Свердловской области пропавшего на озере мальчика нашли мертвым
Девятилетний мальчик, пропавший во время отдыха с семьей на озере Балтым под Екатеринбургом, найден мертвым в акватории водоема, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
РИА Новости 06:02
Футбол
«Милан» обыграл «Ювентус» в матче чемпионата Италии
Телеканал 360° вчера в 21:29
Политика
Песков: отношения России и Чехии омрачены
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия пока не планирует контактов с руководителями Чехии, так как в последнее время в Москве обратили внимание на ухудшение отношений двух стран.
Московский Комсомолец 06:22
Политика
Собчак заподозрили в связях с иностранной разведкой
Южный Федеральный 06:21
Политика
В Кремле не обсуждают идею перенести День России на 1 июля
В Кремле не обсуждают инициативу о возможности переноса празднования Дня России с 12 июня на 1 июля.
Life.ru 06:22
Авто
Hyundai показал Elantra в версии N Line
Южнокорейский бренд Hyundai представил новую Elantra в версии N Line.
Quto.ru 05:28
Экономика
Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму
Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM вчера в 04:30
Футбол
Московский ФК «Спартак» объявил об отставке гендиректора
Совет директоров столичного футбольного клуба «Спартак» принял решение об освобождении с должности генерального директора Томаса Цорна, сообщается на сайте «красно-белых».
РИАМО вчера в 09:38
Происшествия
В Татарстане задержали мужчину, напавшего на женщин в парке
РИА Новости вчера в 12:57
Общество
В российских школах могут появиться уроки семейных ценностей
Детский омбудсмен Анна Кузнецова рассказала, что в российских школах, лицеях и гимназиях могут повиться уроки семейных ценностей, так как это «необходимо для комплексного улучшения положения семей», передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 06:41
Армия и оружие
Системы С-400 испытали на американских самолетах в Турции
Российская газета вчера в 04:41
Футбол
«Спартак» пожаловался в РФС на гендиректора «Зенита» из-за слов о Дзюбе
Московский "Спартак" направил жалобу в РФС после высказываний генерального директора "Зенита" Александра Медведева.
Российская газета 06:48
Общество
«Норникель» оспорил размер вреда от разлива топлива
"Норильский никель" не согласился с озвученным Росприроднадзором размером вреда от ЧП под Норильском.
РИА Новости 06:19
Общество
Почти треть всех жилых домов в Болгарии заброшена
В 2007–2009 годах в Болгарии произошёл строительный бум, но в конечном итоге страна оказалась к нему не готова: уже к 2015 году цены на жильё превышали средние расходы болгар в 6,6 раза.
ForPost 03:52
Футбол
ЦСКА увеличит сумму предложения за Гайча до 11,5 млн евро
ЦСКА готовится сделать новое предложение о трансфере форварда «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайча.
Vprognoze.ru 03:59
Кино
Крис Хемсворт сыграет Халка Хогана в новом биографическом фильме
В конце прошлого года в сети появилась новость о том, что готовится сценарий к биографическому фильму о Халке Хогане.
SM News вчера в 09:31