Общество
Взгляд.руЗащита Сафронова отказалась давать подписку о неразглашении
Защита подозреваемого в госизмене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова отказалась дать подписку о неразглашении тайны следствия, сообщил в среду его адвокат Иван Павлов.
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Общество
Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами
В середине прошлого месяца Компания Nord Stream 2 AG обратилась к датскому регулятору с просьбой смягчить требования к трубоукладочным судам и допустить к работам корабль с якорным позиционированием.
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Достижения последних лет по сокращению бедности в России оказались под угрозой из-за пандемии коронавируса, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
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Подтверждены факты массового уничтожения тульских ЗРПК «Панцирь»
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Бурный поток в центре Геленджика едва не утащил в море двух женщин
Двух пересекавших некогда проезжую часть женщин только благодаря помощи оказавшихся рядом мужчин не унесло к морю.
Вести.Ru 08:56
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Эволюция РПК: Россия получит новый усовершенствованный пулемет
Помимо всего прочего, «шестнадцатый» РПК получил очень удобную рукоятку и встроенный пенал с принадлежностями для чистки.
Слово и Дело 06:45
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Матвиенко высказалась о пожизненном статусе сенатора для Медведева
Москва, 8 июля 2020, 16:45 — REGNUM Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, как бывший президент страны, автоматически не получит место пожизненного сенатора.
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Защита журналиста Ивана Сафронова обжаловала арест
Защита журналиста Ивана Сафронова обжаловала арест, - рассказал "Эху Москвы" адвокат Евгений Смирнов.
Эхо Москвы 09:03
Политика
Трамп уведомил Конгресс США о выходе страны из ВОЗ
Президент США Дональд Трамп направил в Конгресс официальное уведомление о выходе страны из ВОЗ.
Страна Советов on-line 09:23
Экономика
Премьер Белоруссии заявил, что ситуация в экономике контролируемая
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что ситуация в экономике страны контролируемая, несмотря на пандемию коронавируса.
RT на русском 09:55
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Московским театрам разрешили открыться с 1 августа
RT на русском 09:38
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Суд в Киеве решил не избирать Порошенко меру пресечения
Печерский районный суд Киева оставил без рассмотрения ходатайство об избрании меры пресечения в виде личного обязательства экс-президенту Украины Петру Порошенко по делу о назначении Сергея Семочко первым замглавы Службы внешней разведки.
РИА Новости 09:48
Игры
За взлом PlayStation 4 программист получил от Sony 10 тысяч долларов
Компания Sony исправила уязвимость в прошивке 7.50, вышедшей в апреле, а Энди Нгуен получил от нее вознаграждение, которое составило 10 тыс. долларов.
Актуальные Новости вчера в 16:34
Наука
Облучение крыс показало риски протонной терапии рака для клеток мозга
Оказалось, что в гиппокампе животных после облучения скапливалось больше мутировавших копий определенной ДНК, чем в других областях мозга.
ТАСС Наука 07:25
Футбол
Судью на матч «Ростова» с «Уфой» заменили из-за коронавируса
В Российском футбольном союзе (РФС) сообщили о замене арбитра на матч 27-го тура Тинькофф-Российской премьер-лиги (РПЛ) "Ростов" – "Уфа".
РЕН ТВ 09:02
Футбол
ЦСКА увеличит сумму предложения за Гайча до 11,5 млн евро
ЦСКА готовится сделать новое предложение о трансфере форварда «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайча.
Vprognoze.ru 03:59
Политика
Путин и Си Цзиньпин обсудили вопросы защиты суверенитета
РИА Новости 08:41
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о достаточных доказательствах его невиновности в ДТП, повлекшим смерть Сергея Захарова.
Piter.tv вчера в 02:33
Армия и оружие
Российские военные сообщили о заходе трех кораблей НАТО в Черное море
В акваторию Черного моря зашли три корабля НАТО. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Национальный центр управления обороной.
РБК вчера в 12:17
Культура
Холли Берри отказалась от роли трансгендера после критики в интернете
Американская актриса, обладательница «Оскара» Холли Берри не станет претендовать на роль трансгендера в предстоящем проекте.
RT на русском вчера в 07:13
Экономика
Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму
Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM вчера в 04:30
Общество
Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии
В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru вчера в 08:00
Космос
Ровер Curiosity отправился в «летнее путешествие» по Марсу
Во время своего дорожного путешествия марсоход исследует чуть меньше двух километров поверхности, а затем вновь вернется на высокую гору под названием Эолида, которую он изучает уже несколько лет.
Популярная механика вчера в 08:28
Происшествия
Полиция Украины озвучила версии возникновения лесного пожара на Луганщине
Киев, 8 июля 2020, 12:31 — REGNUM Полиция Украины рассматривает три версии возникновения масштабных лесных пожаров на подконтрольной Киеву территории бывшей Луганской области.
REGNUM 05:31
Армия и оружие
Россия планирует экспортировать танки Т-14 «Армата»
В России даже не исключают обмен танков Т-14 «Армата» по бартеру.
Актуальные Новости 06 июля в 11:58
Общество
Россиянам автоматически начислят девять выплат и пособий до конца года
Водительские права, срок действия которых истекает с 1 февраля по 15 июля 2020 года, продлили до конца 2020 года.
iReactor 03:07
Шоу-бизнес
Сенчукова и Рыбин оголились на солнце после лечения рака кожи
Победившие рак кожи артисты Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин поделились фотографиями своего отдыха на яхте, где принимали солнечные ванны практически голыми.
iReactor 08:42