Общество

Взгляд.руВзгляд.руЗащита Сафронова отказалась давать подписку о неразглашении

Защита подозреваемого в госизмене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова отказалась дать подписку о неразглашении тайны следствия, сообщил в среду его адвокат Иван Павлов.
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Защита Сафронова заявила об отказе дать подписку о неразглашении

РБК08:58

Адвокаты не увидели гостайны в материалах дела Ивана Сафронова

ТАСС04:21

Защита Сафронова отказалась дать подписку о неразглашении

РИА Новости03:49

Адвокаты Сафронова отказались дать подписку о неразглашении данных следствия

Интерфакс03:57

Защита Сафронова отказалась дать подписку о неразглашении

Московский Комсомолец03:49

Сафронов отказался дать подписку о неразглашении данных следствия – адвокат

Эхо Москвы04:01

Защита сотрудника Роскосмоса отказалась дать подписку о неразглашении данных следствия

Газета.Ru03:37
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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 10:07, Ашберн
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