Общество

РИА НовостиРИА НовостиЗащита Сафронова отказалась дать подписку о неразглашении

Защита подозреваемого в госизмене советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова отказалась дать подписку о неразглашении тайны следствия, сообщил адвокат Иван Павлов.
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Адвокаты не увидели гостайны в материалах дела Ивана Сафронова

ТАСС04:21

Защита Сафронова отказалась давать подписку о неразглашении

Взгляд.ру04:02

Сафронов отказался дать подписку о неразглашении данных следствия – адвокат

Эхо Москвы04:01

Защита Сафронова отказалась дать подписку о неразглашении

Московский Комсомолец03:49

Защита Сафронова отказалась дать подписку о неразглашении

РИА Новости03:49

Защита сотрудника Роскосмоса отказалась дать подписку о неразглашении данных следствия

Газета.Ru03:37

Адвокаты Сафронова отказались дать подписку о неразглашении данных следствия

Интерфакс03:57
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В Госдуму внесён проект о приравнивании отчуждения территорий России к экстремистской деятельности.
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Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой

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Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
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Общество

ФСБ прослушивала телефон и читала почту Ивана Сафронова

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Квят объяснил отказ становиться на колено перед Гран-при Австрии

Российский гонщик команды "Альфа Таури" Даниил Квят объяснил отказ становиться на колено перед стартом Гран-при Австрии в рамках чемпионата мира по кольцевым автогонкам в классе "Формулы-1".
Газета.Ru 04:45
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 700 тысяч

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 6 562, до 700 792, сообщили журналистам в среду в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции.
ТАСС 03:32
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Политика

«Дождь» поддержал обвиняемого в госизмене журналиста Ивана Сафронова

"Дождь" поддержал обвиняемого в госизмене журналиста Ивана Сафронова Редакция телеканала "Дождь" выпустила заявление в поддержку задержанного по делу о госизмене Ивана Сафронова.
Медиазона вчера в 10:13
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Происшествия

На Украине три человека погибли из-за лесных пожаров

На Украине три человека погибли в результате лесных пожаров в Луганской области.
Lenta.ru 02:09
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Общество

Кабмин разрешил за отмененные авиарейсы выдавать ваучеры вместо денег

Правительство утвердило постановление, позволяющее авиакомпаниям выдавать клиентам ваучеры вместо возврата денег за авиабилеты.
РИА Новости вчера в 16:44
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Происшествия

Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности

Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о достаточных доказательствах его невиновности в ДТП, повлекшим смерть Сергея Захарова.
Piter.tv вчера в 02:33
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Шоу-бизнес

Сергей Лазарев и Алекс Малиновский вдвоем отдыхают на Черном море

Популярный певец Сергей Лазарев не стал исключением. Компанию ему составил Алекс Малиновский.
Что происходит 05:07
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Финансы

Сбербанк в июне сократил чистую прибыль по РСБУ на 17%

Сбербанк России в июне сократил чистую прибыль по РСБУ на 17% по сравнению с июнем 2019 года - до 62,3 млрд рублей, говорится в материалах кредитной организации.
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Общество

Жителей Карелии предупредили о шторме с грозами и смерчем

Петрозаводск, 8 июля 2020, 09:53 — REGNUM В Республике Карелия 8 июля ожидаются сильные ливни с грозами, местами с крупным градом, шквалистыми усилениями ветра до 20−25 м/с, а также смерч.
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Слово и Дело 02:26
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Доля оптимистов в российском бизнесе за полгода сократилась в 2 раза

Компания опросила руководителей бизнесов из 32 стран мира. По доле бизнесменов-оптимистов Россия оказалась четвертой с конца.
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В Петербурге начали снимать 20 сезон сериала «Тайны следствия»

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Шоу-бизнес

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МВД предложило изменить водительские права и ПТС

МВД предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства.
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Почти треть всех жилых домов в Болгарии заброшена

В 2007–2009 годах в Болгарии произошёл строительный бум, но в конечном итоге страна оказалась к нему не готова: уже к 2015 году цены на жильё превышали средние расходы болгар в 6,6 раза.
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Общество

«Аэрофлот» оставил 71 животное в Шанхае из-за подозрений в контрабанде

Как сообщает РИА Новости, официальный представитель «Аэрофлота» Михаил Демин заявил, что на вывозной рейс пришли 39 пассажиров с клетками, в которых было 71 животное.
Невские Новости вчера в 10:13
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Происшествия

В Атланте объявили режим ЧП и ввели Нацгвардию из-за беспорядков

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Общество

На Кубани 8 июля отмечают День семьи, любви и верности

Обычно, в честь праздника в крае проходит множество массовых мероприятий.
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Шоу-бизнес

Иван Телегин прятал имущество от Пелагеи и присвоил деньги

Помощник адвоката Пелагеи заявил, что за время брака семья приобрела квартиру стоимостью 30 млн руб. Она была оформлена на Ивана Телегина.
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Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму

Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
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Экономика

Госдума приняла закон о рассрочке по долгам пенсионеров и бизнеса

Госдума приняла закон об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.
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Канал НСТ опубликовал десятку лучших хорроров десятилетия

Киноканал «Настоящее страшное телевидение» представил топ-10 лучших хорроров десятилетия.
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Общество

Правительство РФ направит 13,5 млрд рублей на выплаты по безработице

По словам премьер-министра, правительство направит на выплаты безработным более 13,5 млрд рублей, чтобы обеспечить до конца лета их своевременное получение.
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«Норникель» оспорил размер вреда от разлива топлива

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Английские и итальянские клубы возобновили интерес к Гайчу после ЦСКА

Английские и итальянские клубы возобновили интерес к нападающему Адольфу Гайчу после того, как столичный ЦСКА обратился с трансферным предложением к "Сан-Лоренсо".
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Советника главы Роскосмоса обвинили в госизменеБольше новостей по теме
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