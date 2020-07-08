Общество
Взгляд.руЗащита Сафронова отказалась давать подписку о неразглашении
Защита подозреваемого в госизмене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова отказалась дать подписку о неразглашении тайны следствия, сообщил в среду его адвокат Иван Павлов.
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Общество
Собчак задержали на Лубянке за участие в несогласованной акции
Слово и Дело 02:26
Армия и оружие
Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru 06 июля в 02:42
Политика
Минобороны Чехии отказалось комментировать дело Сафронова
Минобороны Чехии сообщило, что не будет комментировать дело подозреваемого в России в государственной измене Ивана Сафронова.
RT на русском 06:37
Происшествия
Трех полицейских в Улан-Удэ заподозрили в избиении подростка
Следственный комитет России по Республике Бурятия возбудил уголовные дела в отношении трех полицейских из Улан-Удэ из-за применения «недозволенных методов дознания» в отношении подростка.
РБК вчера в 06:20
Общество
Убегающие от смерчей на популярном курорте россияне попали на видео
На кадрах видно, как двое мужчин спешат покинуть побережье в станице Голубицкой в Темрюкском районе — популярном туристическом месте на западе края.
Lenta.ru 06:55
Общество
Мишустин заявил об угрозе достижениям в борьбе с бедностью в России
Достижения последних десятилетий в области борьбы с бедностью оказались из-за пандемии коронавируса под угрозой, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Lenta.ru 08:16
Происшествия
Москвичка выпала из окна, спасаясь от заставлявшего ее пить уксус мужа
В Москве местная 49-летняя жительница случайно выпала из окна. Все произошло из-за издевательств мужа. История началась со странной свадьбы.
Московский Комсомолец 05:47
Общество
«Норникель» оспорил размер вреда от разлива топлива
"Норильский никель" не согласился с озвученным Росприроднадзором размером вреда от ЧП под Норильском.
РИА Новости 06:19
Автоспорт
Фернандо Алонсо подписал контракт с командой «Формулы-1» «Рено»
Двукратный чемпион "Формулы-1" испанский гонщик Фернандо Алонсо подписал контракт с "Рено" на сезон-2021, сообщается на официальном сайте команды.
РИА Новости 07:04
Кино
Короткометражка о Байкале стала лучшей на фестивале в Лос-Анджелесе
Документальный российский фильм «Байкал: выжить любой ценой» вошел в шорт-лист на международном фестивале Indie Short Fest, который прошёл в Лос-Анджелесе.
Городовой 08:22
Игры
Официальная презентация игр для Xbox Series X пройдет 23 июля
Деловое.ТВ 06 июля в 11:05
Здоровье
Переболевшие COVID-19 назвали симптомы, преследующие их после выписки
Однако ряд пациентов продолжают испытывать проблемы со здоровьем спустя месяцы после выписки из больницы, когда тесты показывают отрицательные результаты на COVID-19.
Российская газета 00:32
Футбол
Гендиректор «Зенита» отреагировал на жалобу «Спартака» в РФС
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на жалобу «Спартака» в Российский футбольный союз (РФС) по поводу его комментария об инциденте с участием футболистов Артема Дзюбы и Сердара Азмуна, сымитировавших половой акт в раздевалке.
Lenta.ru 08:04
Шоу-бизнес
Лиза Арзамасова встречается с фигуристом Ильей Авербухом
25-летняя актриса театра и кино была замечена вместе с фигуристом и хореографом ледовых шоу 46-летним Ильей Авербухом.
Sunmag.me 04:47
Гаджеты
MediaTek представила игровые чипы Helio G25 и G35
MediaTek представило новые игровые чипы Helio G25 и G35.
Megaobzor.com 03:38
Футбол
«Кайрат» официально объявил о трансфере Вагнера Лава
RT на русском 08:27
Политика
Путину предложили перенести дату празднования Дня России на 1 июля
Президенту Владимиру Путину направлено предложение перенести празднование Дня России с 12 июня на 1 июля.
Lenta.ru 01:43
Происшествия
Восемь заболевших коронавирусом выявили тесты за сутки в Армавире
В Армавире еще у 8 жителей города тесты на коронавирусную инфекцию дали положительный результат. В крае за сутки выявлен еще 61 заболевший.
Сайт города Армавира 03:57
Шоу-бизнес
Иван Телегин скрыл имущество на 45 млн рублей при разводе с Пелагеей
Изучив все документы, адвокаты певицы узнали, что Телегин умышленно скрыл "большую часть семейного имущества" от раздела.
iReactor 06:06
Происшествия
В Казахстане отдыхающие избили тюленя ради фотографии
Отдыхавшие заметили у берега тюленя и начали бить его палками и камнями, чтобы вытащить из воды и сфотографироваться.
РИА Новости 08:32
Политика
Прокуратура отозвала ходатайство об избрании Порошенко меры пресечения
Прокуратура отозвала из Печерского районного суда Киева ходатайство об избрании меры пресечения в виде личного обязательства экс-президенту Украины Петру Порошенко по делу о назначении Сергея Семочко первым замглавы Службы внешней разведки.
РИА Новости 08:22
Происшествия
Свидетель: аспирантка Ещенко командовала историком Соколовым
Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве студентки Анастасии Ещенко, после совершения преступления принимал у себя гостей.
Вести.Ru 07:52
Общество
«Аэрофлот» отверг обвинения в отказе вывезти кошек и собак из Китая
Инфо24 вчера в 09:22
Политика
Володин назвал политическим решение ЕСПЧ о выплате €7,8 тыс. Рашкину
Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате компенсации депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину в размере €7,8 тыс. носит политический и ангажированный характер, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
РБК вчера в 20:09
Авто
Зачем в жару включать в машине печку
В жаркие дни в салоне автомобиля рекомендуют время от времени включать печку.
Daily 03:56
Армия и оружие
Генерал США: Украина останется без помощи НАТО в случае войны с РФ
Если между Украиной и Россией развяжется военный конфликт, НАТО не будет вмешиваться и открыто поддерживать Киев, считает бывший командующий Вооруженными силами США в Европе генерал Бен Ходжес.
Газета.Ru 06:39
Политика
Медведев станет пожизненным сенатором после принятия закона
Дмитрий Медведев как бывший президент РФ не получит автоматически место пожизненного сенатора, для этого необходимо принять закон, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
РИА Новости 07:21
Политика
В Госдуме предложили приравнять отчуждение территорий к экстремизму
В Госдуму внесли пакет поправок в закон, согласно которому нарушение территориальной целостности России или отчуждение части ее территории будет признаваться экстремизмом, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
РИА Новости 05:52