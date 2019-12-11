Происшествия

ИзвестияИзвестияЗащита Соколова заявила об отказе семьи убитой от материальной помощи

Историк Олег Соколов, который обвиняется в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, предлагал семье погибшей девушки материальную помощь. Представителям защиты удалось связаться с братом погибшей, рассказал в среду, 11 декабря, адвокат Соколова Александр Почуев.
Читать в источнике
Комментировать58

Подробнее о событии

Результаты психологической экспертизы Соколова появятся к концу января

Мойка7814:58

Защита отрабатывает версию влияния лекарств на обвиняемого в убийстве историка Соколова

ТАСС14:24

Историк Соколов хочет суда присяжных, чтобы превратить его в представление

REGNUM08:42

Адвокат семьи убитой аспирантки ответила на сообщения о компенсациях

РБК10:22

Доцент-расчленитель заявил о планах передать доход от новой книги семье убитой

Life.ru10:49

Семья убитой аспирантки испугалась, что историка Соколова признают невменяемым

Телеканал 360°11:13

Адвокат рассказал о тяжелом состоянии родителей Соколова

Национальная служба новостей05:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 19:14, Ашберн
Здоровье

Немецкая и российская фармкомпании начали выпуск сердечных лекарств

Выпуск сердечного-сосудистого препарата на совместном предприятии в Кировской области начала немецкая компания «Merck», сообщил заместитель директора департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств Минздрава РФ Карен Саканян 11 декабря во время видеомоста Москва — Киров.
Красная весна 10:29
Общество

Прощание с Юрием Лужковым пройдет в храме Христа Спасителя

ТАСС 17:08
Происшествия

В районе завода СПГ автомобили скатились по скользкой трассе друг на друга

Автомобили буквально скатились друг на друга, проезжая поворот близ завода СПГ.
Сахалин.Инфо 18:47
Хоккей

Овечкин признался, что любит Америку

RT на русском 11:52
Общество

Стало известно, от кого Дания получила жалобу по «Северному потоку-2»

Жалоба на решение Датского энергетического агентства (ДЭА) о разрешении строительства газопровода «Северный поток-2» в территориальных водах Дании поступила от польских экологов, сообщает ТАСС.
Аргументы и Факты 12:55
Футбол

Что нужно «Краснодару» и другим претендентам на плей-офф: расклады для групп Лиги Европы в мельчайших деталях

Во вторник многие наши читатели задавалась вопросом, почему «Зенит» при поражении от «Бенфики» со счётом 0:3 ещё мог занять второе место в группе Лиги чемпионов.
Евро-футбол.ру 18:22
Футбол

Гендиректор «Зенита»: если в РПЛ нет конкуренции, на уровне клубов Европы трудно

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отметил, что из-за отсутствия конкуренции в чемпионате страны команде трудно успешно выступать в Европе.
Чемпионат 11:32
Игры

Capcom анонсировала ремейк Resident Evil 3

Capcom в рамках нового выпуска State of Play представила ремейк Resident Evil 3. Разработчики показали дебютный трейлер с геймплейными кадрами.
News.ru вчера в 09:26
Происшествия

В Краснодарском крае потерпел крушение ударный вертолёт Ми-28

Боевой ударный вертолёт Ми-28 потерпел крушение на территории Краснодарского края, сообщает 11 декабря телеканал РЕН ТВ.
REGNUM 15:59
Финансы

«Траст» подал иски о банкротстве и взыскании залогов к «дочкам» Ruspetro

Банк непрофильных активов «Траст» подал иски к компаниям «Инга» и «Транс-Ойл» группы Ruspetro, задолжавшей ему $370 млн, сообщает РБК со ссылкой на данные суда.
Коммерсантъ 18:41
Футбол

Главный тренер «Шахтера»: «Первый гол „Аталанты“ убил игру»

Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру подвел итоги матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Аталанты» (0:3). — Первый гол «Аталанты» убил игру, — цитирует Каштру официальный сайт УЕФА.
Спорт-Экспресс 15:58
Гаджеты

Стартовали продажи Apple Mac Pro за 3,3 млн рублей

Американская компания Apple начала официальные продажи самого мощного и дорогого компьютера для профессионального использования Mac Pro.
Piter.tv 03:00
Кино

Назначена дата выхода продолжения «Матрицы»

Газета.Ru 18:32
Политика

Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17

Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
Газета.Ru 04:03
Авто

Пожилой Nissan Skyline превратили в «бесконечную» новогоднюю елку

Внутренности фонарей выложены, судя по всему, мельчайшими пластинками с зеркальным эффектом, которые благодаря множественным отражениям создают ощущение нереальной глубины.
АвтоВести вчера в 09:16
Гаджеты

WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах

Уже первого января мессенджер перестанет работать на iPhone под системой iOS 8, а также на смартфонах с Android 2.3.7.
Марийская правда 03:46
Культура

«Т-34» стал фильмом года по версии пользователей «Одноклассников»

Победителем в номинации "Фильм года" стала картина "Т-34", она набрала 59% голосов.
ТАСС вчера в 04:28
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли поцеловала поклонника, сделавшего тату с её портретом

Подписчики предложили молодому человеку сделать второе тату, пока автограф актрисы ещё не стёрся.
Газета Кемерова вчера в 01:53
Общество

Ученый объяснил надпись «Т-34» на белом медведе

Взгляд.ру вчера в 04:28
Спорт

Россиянки сыграют с Голландией в полуфинале ЧМ по гандболу

Чемпионат мира по гандболу проходит в Японии, пришла пора решающих стадий. В полуфинале наша команда сыграет с соперницами из Голландии.
ГЛАС.RU 08:45
Политика

Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России

REGNUM 07:42
Авто

Mercedes-Benz официально представил новый GLA

Компания Mercedes-Benz представила компактный паркетник GLA нового поколения.
Somanyhorses 10:25
Музыка

Эд Ширан признан в Великобритании артистом десятилетия

Композиция Эда Ширана Shape Of You, которая продержалась на первом месте в 2017 году 14 недель, стала песней десятилетия.
Говорит Москва 11:00
Армия и оружие

Появилось видео уничтожения цели «Калибром» в Черном море

Экипаж фрегата Черноморского флота (ЧФ) «Адмирал Эссен» в акватории Черного моря выполнил стрельбу крылатой ракетой «Калибр».
Известия 04:07
Политика

Киев поправил текст коммюнике «нормандского саммита»

Версию коммюнике «нормандского саммита» на украинском языке привели в соответствие с оригинальной английской версией сообщения после критики, прозвучавшей от главы ДНР Дениса Пушилина.
Национальная служба новостей 14:19
Футбол

Абрамович отказался продавать «Челси»

Чемпионат вчера в 04:43
Космос

SpaceX отправит корабль к МКС в феврале

Популярная механика вчера в 08:10
Политика

Генассамблея ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма

Представительство Украины в ООН сообщило в Twitter, что Генеральная ассамблея Организации Объединенных наций приняла украинскую резолюцию о «милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Черного и Азовского морей».
Страна Советов on-line вчера в 02:00
Игры

В GOG стартовала зимняя распродажа с бесплатной раздачей Wasteland 2

Помимо множества скидок на ассортимент магазина, поляки раздают бесплатную копию Wasteland 2 — её можно получить на специальной странице в течение 48 часов, до 17:00 МСК 13 декабря.
Игромания.ру 09:43
Музыка

Билан отказался выступать на шоу звезд «Евровидения»

Известия 07:25
Главное