Политика
Красная веснаЗащита Трампа: вызов свидетелей существенно затянет процесс импичмента
Вызов в Сенат США свидетелей по делу об импичменте президенту США Дональду Трампу затянет процесс на месяцы, заявил Джей Секьюлоу, глава команды адвокатов Трампа 29 января на слушаниях в Сенате.
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В США начался третий этап слушаний по делу о вынесении импичмента Дональду Трампу
Газета Metroвчера в 11:43
Защита Трампа считает, что вызов свидетелей существенно затянет процесс импичмента
ТАСС29 января в 23:42
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Наука
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