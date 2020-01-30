Политика

Красная веснаКрасная веснаЗащита Трампа: вызов свидетелей существенно затянет процесс импичмента

Вызов в Сенат США свидетелей по делу об импичменте президенту США Дональду Трампу затянет процесс на месяцы, заявил Джей Секьюлоу, глава команды адвокатов Трампа 29 января на слушаниях в Сенате.
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В США начался третий этап слушаний по делу о вынесении импичмента Дональду Трампу

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Защита Трампа считает, что вызов свидетелей существенно затянет процесс импичмента

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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 18:49, Ашберн
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