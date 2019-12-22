Политика
Rambler News ServiceГреция готовится экстрадировать Винника в США
По данным агентства, из решения об экстрадиции следует, что россиянина должны экстрадировать во Францию, однако министр юстиции Греции Костас Циарас направил письмо директору тюрьмы Коридаллос с поручением подготовить акт передачи Винника полицейским из США, а затем России.
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Экономика
Пенсионный фонд объявил о сроках выплат январских пенсий
Как сообщает ToDay News Ufa, те пенсионеры, кто получают пенсионные выплаты на банковские карты смогут воспользоваться денежными средствами начиная с 30 декабря.
Политика
Два кандидата вышли во второй тур президентских выборов в Хорватии
Лидер Социал-демократической партии Зоран Миланович и действующая глава государства Колинда Грабар-Китарович вышли во второй тур президентских выборов в Хорватии.
Политика
Allseas вывела из Балтийского моря суда, строившие «Северный поток-2»
Швейцарская компания Allseas, которая занималась укладкой труб для трубопровода "Северный поток — 2" и ранее заявила о приостановке работ, отвела все суда из района строительства в Балтийском море.
Политика
Польша ответила на слова Путина о Второй мировой войне
Ранее заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что польские власти анализируют слова российского президента о вводе советских войск на территорию Польши в начале Второй мировой войны.
Политика
Трамп назвал затягивание импичмента нарушением Конституции
Президент США Дональд Трамп заявил, что представители Демократической партии нарушают Конституцию, так как не спешат передавать обвинительное заключение по процедуре импичмента в сенат.
Хоккей
«Рейнджерс» победил «Анахайм». Панарин продлил результативную серию
Происшествия
В Москве напали с ножом на сотрудника генпрокуратуры
Неизвестный ранил ножом покупателя в одном из продуктовых магазинов Москвы.
Армия и оружие
Военные в Норвегии связали радиошумы с российскими испытаниями
Происшествия
Автобус с более 20 пассажирами перевернулся на Камчатке
На Камчатке перевернулся автобус, который перевозил 21 пассажира. Об этом сообщает РИА "Новости".
Шоу-бизнес
Галкин и Пугачева снялись в новогоднем шоу Ивлеевой
Подписчики отметили, что теперь будут ждать с нетерпением новогоднего сюрприза. Они уверены, что шоу получилось очень интересным.
Авто
Экспериментальный пикап ГАЗ «Атаман» продают за 600 тыс. рублей
На «Авито» выставили на продажу очередной редкий автомобиль – экспериментальный пикап ГАЗ-2308 «Атаман».
Политика
На дне Балтийского моря перед визитом Путина обнаружили минное поле
«На самом острове саперы выявили и обезвредили два десятка боеприпасов времен [Великой Отечественной] войны, а на морском дне экипаж тральщика "Александр Обухов" обнаружил целое минное поле из немецких якорных мин», — сказал адмирал.
Политика
Лавров заявил, что США могут разместить РСМД у российских границ
Москва считает, что США могут разместить ракеты средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе вблизи российских границ.
Финансы
СБП обрастает банковскими комиссиями
СБП обрастает банковскими комиссиями С 1 января начнут действовать тарифы Банка России для кредитных организаций за пользование системой быстрых платежей (СБП).
Политика
В МИД РФ ответили на введение санкций США против «Северного потока-2»
«С интересом наблюдаем за тем, как США переходят знаковую грань во внешней политике, начиная вводить санкции, к которым Россия давно привыкла, против собственных союзников», - говорится в сообщении департамента информации и печати МИД РФ.
Биатлон
Назван состав мужской сборной России на январские этапы Кубка мира
Старший тренер мужской сборной России Сергей Белозеров назвал биатлонистов, которые выступят на этапах Кубка мира после новогодней паузы.
Космос
Запуск российских спутников связи «Гонец-М» перенесён
Шоу-бизнес
Домработница Алсу рассказала о пятиэтажной усадьбе певицы
Бывшая домработница дочери певицы Алсу Сафины рассказала, что никогда не видела подобных особняку артистки домов.
Политика
Макрон отказался от президентской пенсии
Президент Франции Эммануэль Макрон отказался от пенсии, положенной ему после окончания срока на посту главы государства.
Армия и оружие
ПВО Сирии отразила ракетную атаку на Дамаск
Сирийская ПВО отразила ракетную атаку на столицу страны Дамаск.
Транспорт
Кот Мостик проинспектировал железнодорожную часть Крымского моста
Железнодорожная часть Крымского моста готова к приему первых поездов и уже проинспектирована знаменитым котом Мостиком.
Здоровье
Онколог назвала симптомы рака в области головы и шеи
Заведующая отделением опухолей головы и шеи Московского клинического научного центра имени Логинова Лилия Яковлева в эфире радиостанции "Говорит Москва" перечислила симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии опухолей в области головы и шеи.
Экономика
В Новосибирской области утвердили бюджет в третьем чтении
Сессия регионального парламента сегодня утвердила в последнем третьем чтении проект региональной казны на будущий год.
Происшествия
Стрелка с Лубянки заподозрили в связях с националистическим движением
Евгений Манюров, устроивший стрельбу возле здания ФСБ на Лубянке в центре Москвы, мог быть участником националистического движения «Этническое национальное объединение» (ЭНО).
Армия и оружие
В России планируют создать беспилотный стратегический бомбардировщик
В России к 2040 году планируется создать стратегический бомбардировщик шестого поколения, который будет беспилотным, заявил командующий Дальней авиацией ВКС РФ Герой России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.
Футбол
Фанаты высмеяли заявление Зозули о непричастности к национализму
Испанские болельщики не поверили нападающему «Альбасете» Роману Зозуле, который заявил, что не имеет отношения к национализму.
Армия и оружие
Минобороны провело крупную кадровую ротацию
В Минобороны прошла серьезная кадровая ротация.
Наука
Найден древнейший ископаемый лес на планете
При обследовании заброшенного песчаного карьера в штате Нью-Йорк (США) ученые обнаружили ископаемые деревья, возраст которых составляет 386 млн лет.
Происшествия
В Алтайском крае пять человек погибли в ДТП на трассе
Пять человек погибли в субботу днем при столкновении двух легковых автомобилей на трассе в Алтайском крае, сообщает ГУ МВД по краю.
Наука
Вороны справились с зефирным экспериментом не хуже маленьких детей
Британские исследователи смогли узнать, что новокаледонские вороны должны справиться со сладким зефирным опытом и выбрать запланированное вознаграждение вместо немедленного не хуже, чем маленькие дети. как стало известно, и тех, и других также чаще всего привлекает отложенное сладкое лучшего качества, а не большего количества.