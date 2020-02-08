Общество
RT на русскомЗащита Винника подала апелляцию на решение суда Парижа о его аресте
Защита экстрадированного из Греции во Францию россиянина Александра Винника подала апелляцию на решение парижского суда о содержании его под стражей. Об этом сообщил ТАСС адвокат Винника Тимофей Мусатов.
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с чего всё началось
«В МИД Франции были направлены ноты протеста с требованиями соблюдать права российского гражданина, обеспечить беспрепятственный доступ к нему сотрудников консульского отдела посольства, допускать представителей посольства на судебные заседания, а также ускорить рассмотрение запроса генеральной прокуратуры Российской Федерации о выдаче Александра Винника с учетом его гражданской принадлежности и согласия на экстрадицию в Россию»,— сказал господин Мешков в интервью «РИА Новости».Коммерсантъ05:23
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Минздрав сообщил о 70 тысячах осложнений в год из-за ошибок врачей
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В Таиланде военнослужащий устроил стрельбу в одном из торговых центров города Накхон Ратчасима (другое название - Корат).
Происшествия
В Казахстане восемь человек погибли в массовой драке
Погибли восемь человек, еще 40 получили ранения.
Общество
ТАСС: китайские авиакомпании массово увольняют иностранных пилотов
Китайские авиакомпании массово увольняют иностранных пилотов, в том числе, в ближайшее время планируется уволить свыше 100 россиян, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
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Суд арестовал задержанного за взятку экс-министра транспорта Карелии
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Экономика
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НПФ хотят расширять бизнес за счет взносов граждан Негосударственные пенсионные фонды (НПФ), работавшие с добровольными пенсионными программами, начали борьбу за право взимать плату с взносов клиентов.
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Александрова вывела Россию вперед в матче с Румынией в Кубке Федерации
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View this post on Instagram Так, фотка с Эйфелевой башней есть 👌🏻, закатное солнце на ладони есть, теперь вот плавучий завтрак ☕️✅ Остались ноги на фоне моря и фото у фонтана 😂 #luxnorthmaleatoll A post shared by Asmus Kristina (@asmuskristina) on Feb 6, 2020 at 5:56am PST На другом снимке Кристина позирует в бассейне.
Футбол
«Краснодар» проиграл свой первый матч на сборах
Экономика
Россия и Белоруссия договорились о цене на газ
Россия продолжит в 2020 г. поставлять Белоруссии газ на условиях прошлого года, заявил замруководителя администрации Дмитрий Козак по итогам переговоров президента Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко в расширенном составе.
Общество
HeadHunter: у 7% вакансий зарплата указана выше 100 тысяч рублей
Больше всего — 800 тыс. руб. — работодатели готовы были заплатить гендиректору в Новосибирске (сфера деятельности компании не указана) и главному инженеру нефтеперерабатывающего завода (регион не указан).
Здоровье
В Хабаровске введут масочный режим из-за ситуации с коронавирусом
Как пишет ТАСС, городская комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций приняла решение ввести масочный режим в Хабаровске из-за участившихся случаев ОРВИ и профилактики заноса коронавируса.
Авто
«АвтоВАЗ» приостановит производство
Российский автогигант «АвтоВАЗ» приостановит часть производства 7 и 8 февраля.
Политика
Два экс-беркутовца вернулись в Киев после обмена пленными в Донбассе
Двое из пяти экс-сотрудников спецподразделения "Беркут", которые участвовали в обмене в Донбассе, вернулись в Киев, сообщил в субботу адвокат обвиняемых экс-беркутовец Александр Горошинский.
Хоккей
Сборная Чехии обыграла Финляндию на «Шведских играх»
Сборная Чехии в Стокгольме нанесла поражение команде Финляндии со счетом: 3:1. Таким образом, Чехия не потеряла шансы на итоговую победу на «Шведских играх» Евротура.
Футбол
«Спартак» выиграл товарищеский турнир в Катаре, обыграв «Партизан»
Футболисты московского "Спартака" нанесли поражение сербскому "Партизану" в матче международного турнира в Катаре.
Наука
Новые причины возникновения рака раскрыли ученые
Ученым удалось раскрыть новые механизмы и генетические мутации, способствующие развитию заболевания.
Происшествия
Замначальника Генштаба арестован за давление на свидетелей
Замначальника Генштаба арестован за давление на свидетелей В пятницу был арестован заместитель начальника Генштаба—начальник Главного управления связи вооруженных сил (ГУС ВС) России Халил Арсланов, главный фигурант громкого уголовного дела о хищениях у Минобороны 6,7 млрд руб.
Происшествия
Одиннадцатилетняя школьница пропала в Самаре
Шоу-бизнес
Молодая супруга Евгения Петросяна перенесла операцию на ногах
Татьяна Брухунова не носит из-за этого обувь на каблуках Молодая супруга 74-летнего советского и российского артиста эстрады, писателя-юмориста и телеведущего Евгения Петросяна все чаще и чаще стала мелькать на публике и щеголять в новых образах в социальных сетях.
Общество
Пранкеры сняли реакцию москвичей на портрет Путина в лифте
Кино
Netflix опубликовал список запрещенных к показу фильмов и сериалов
Американская компания Netflix опубликовала список фильмов и сериалов, которые запрещены к показу в определенных странах, пишет «Вечерняя Москва».
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В Японии первый человек выздоровел после заражения коронавирусом
В Японии первый гражданин выздоровел после того, как заразился коронавирусом нового типа, передает ТАСС.
Политика
Трамп высмеял Пелоси в шуточном видео
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В Ленинградской области погибли двое лыжников, провалившись под лед
Двое лыжников погибли в субботу, провалившись под лед в карьере в Тосненском районе Ленинградской области.
Здоровье