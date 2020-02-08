с чего всё началось

Защита экстрадированного из Греции во Францию россиянина Александра Винника подала апелляцию на решение парижского суда о содержании его под стражей. Об этом сообщил ТАСС адвокат Винника Тимофей Мусатов.

Защита Винника подала апелляцию на решение суда Парижа о его аресте

Общество ТАСС: китайские авиакомпании массово увольняют иностранных пилотов Китайские авиакомпании массово увольняют иностранных пилотов, в том числе, в ближайшее время планируется уволить свыше 100 россиян, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Происшествия Суд арестовал задержанного за взятку экс-министра транспорта Карелии Ранее карельское управление СК РФ сообщило о задержании министра транспорта Алексея Кайдалова и заместителя директора аэропорта "Петрозаводск" в рамках уголовного дела о получении взятки.

Экономика НПФ хотят расширять бизнес за счет взносов граждан НПФ хотят расширять бизнес за счет взносов граждан Негосударственные пенсионные фонды (НПФ), работавшие с добровольными пенсионными программами, начали борьбу за право взимать плату с взносов клиентов.

Шоу-бизнес Актриса Кристина Асмус показала пикантное фото в воде View this post on Instagram Так, фотка с Эйфелевой башней есть 👌🏻, закатное солнце на ладони есть, теперь вот плавучий завтрак ☕️✅ Остались ноги на фоне моря и фото у фонтана 😂 #luxnorthmaleatoll A post shared by Asmus Kristina (@asmuskristina) on Feb 6, 2020 at 5:56am PST На другом снимке Кристина позирует в бассейне.

Экономика Россия и Белоруссия договорились о цене на газ Россия продолжит в 2020 г. поставлять Белоруссии газ на условиях прошлого года, заявил замруководителя администрации Дмитрий Козак по итогам переговоров президента Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко в расширенном составе.

Здоровье В Хабаровске введут масочный режим из-за ситуации с коронавирусом Как пишет ТАСС, городская комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций приняла решение ввести масочный режим в Хабаровске из-за участившихся случаев ОРВИ и профилактики заноса коронавируса.

Авто «АвтоВАЗ» приостановит производство Российский автогигант «АвтоВАЗ» приостановит часть производства 7 и 8 февраля.

Хоккей Сборная Чехии обыграла Финляндию на «Шведских играх» Сборная Чехии в Стокгольме нанесла поражение команде Финляндии со счетом: 3:1. Таким образом, Чехия не потеряла шансы на итоговую победу на «Шведских играх» Евротура.

Происшествия Замначальника Генштаба арестован за давление на свидетелей Замначальника Генштаба арестован за давление на свидетелей В пятницу был арестован заместитель начальника Генштаба—начальник Главного управления связи вооруженных сил (ГУС ВС) России Халил Арсланов, главный фигурант громкого уголовного дела о хищениях у Минобороны 6,7 млрд руб.