Общество

RT на русскомRT на русскомЗащита Винника подала апелляцию на решение суда Парижа о его аресте

Защита экстрадированного из Греции во Францию россиянина Александра Винника подала апелляцию на решение парижского суда о содержании его под стражей. Об этом сообщил ТАСС адвокат Винника Тимофей Мусатов.
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«В МИД Франции были направлены ноты протеста с требованиями соблюдать права российского гражданина, обеспечить беспрепятственный доступ к нему сотрудников консульского отдела посольства, допускать представителей посольства на судебные заседания, а также ускорить рассмотрение запроса генеральной прокуратуры Российской Федерации о выдаче Александра Винника с учетом его гражданской принадлежности и согласия на экстрадицию в Россию»,— сказал господин Мешков в интервью «РИА Новости
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