с чего всё началось

Защита экстрадированного из Греции во Францию россиянина Александра Винника подала апелляцию на решение парижского суда о содержании его под стражей. Об этом сообщил ТАСС адвокат Винника Тимофей Мусатов.

Защита Винника подала апелляцию на решение суда Парижа о его аресте

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Происшествия СКР назвал основные версии крушения вертолета Хайруллина Следственный комитет России назвал основные версии крушения вертолета в Татарстане, в результате которого погиб депутат Госдумы Айрат Хайруллин.

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Происшествия Суд арестовал на два месяца экс-министра транспорта Карелии за взятку Судья Роман Парамонов огласил решение на заседании в субботу, 8 февраля: "Избрать обвиняемому Кайдалову Алексею Анатольевичу меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть до 5 апреля 2020 года".

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Финансы Центробанк России понизил ключевую ставку Банк России опустил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта до шести процентов годовых, сказано в сообщении на сайте регулятора.

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Общество ТАСС: китайские авиакомпании массово увольняют иностранных пилотов Китайские авиакомпании массово увольняют иностранных пилотов, в том числе, в ближайшее время планируется уволить свыше 100 россиян, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.