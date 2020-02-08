с чего всё началось

Защита экстрадированного из Греции во Францию россиянина Александра Винника подала апелляцию на решение парижского суда о содержании его под стражей. Об этом сообщил ТАСС адвокат Винника Тимофей Мусатов.

Защита Винника подала апелляцию на решение суда Парижа о его аресте

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