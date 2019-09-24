Политика

РБКРБКАдвокат Януковича заявил о работе над его возвращением на Украину

Защита бывшего президента Украины Виктора Януковича работает над тем, чтобы обеспечить ему возможность вернуться в страну. Об этом заявил адвокат Виталий Сердюк в эфире «Пятого канала» после заседания в суде Киева, где начали рассматривать апелляции на приговор экс-президенту.
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Адвокат Януковича заявил о работе над его возвращением на Украину

РБК03:49

Янукович собрался на Украину

Lenta.ru03:47

Янукович готовится вернуться на Украину, заявил адвокат

РИА Новости02:36

Адвокат рассказал о мерах по возвращению Януковича на Украину

Газета.Ru02:59

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РЕН ТВ02:54

Янукович приготовился к возвращению на Украину

Московский Комсомолец03:02

Адвокат Януковича заявил, что готовит возможность его безопасного возвращения на Украину

ТАСС03:02
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