Политика
РБКАдвокат Януковича заявил о работе над его возвращением на Украину
Защита бывшего президента Украины Виктора Януковича работает над тем, чтобы обеспечить ему возможность вернуться в страну. Об этом заявил адвокат Виталий Сердюк в эфире «Пятого канала» после заседания в суде Киева, где начали рассматривать апелляции на приговор экс-президенту.
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Политика
США не пустили на Генассамблею ООН часть российской делегации
Посольство США в Москве не выдало визы десяти членам российской делегации, которая должна была сопровождать министра иностранных дел России Сергея Лаврова в поездке на сессию Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Ведомости 04:18
Происшествия
Бывший мэр Новокуйбышевска покончил с собой
Владимир Фомин стал главой Новокуйбышевска 4 декабря 2018 года, до этого он около 20 лет возглавлял Новокуйбышевский завод масел и присадок.
РБК 03:03
Происшествия
Выданный США российский хакер признался в массовых кибератаках
Тюрин был задержан в Грузии в 2018 году по запросу США, после чего его выдали американским властям.
Lenta.ru вчера в 20:55
Политика
Соловьёв прокомментировал эмоциональность в программе на «России 1»
Телеведущий Владимир Соловьёв объяснил своё эмоциональное поведение в программе на телеканале «Россия 1» тем, что не мог слышать «либеральный бред» про историю России.
RT на русском вчера в 23:41
Происшествия
В Екатеринбурге нашелся пропавший журналист
Вести.Ru 01:51
Общество
Меган Маркл пришла на свадьбу в черном полупрозрачном платье
Для торжественной церемонии герцогиня выбрала черное полупрозрачное платье.
Дни24 21 сентября в 08:49
Происшествия
В Красноярском крае в лесу пропала семья из четырех человек
Российская газета 02:13
Экономика
Истина в Крыму: Сбербанк через «дочку» вложил 4 млрд в винный парк
Например, Сбербанк через «дочку» инвестирует в строительство центра винного туризма под Ялтой.
Известия вчера в 17:01
Экономика
Вывод экономики из тени оказался опасным для России
По мнению экономиста по России и СНГ из инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Софьи Донец, вывод бизнеса из тени неизбежно сдерживает экономический рост, хотя сам по себе это положительный процесс.
Lenta.ru 04:04
Политика
Росгвардия поддержала законопроект, обязывающий бойцов представляться
Росгвардия поддерживает законопроект, согласно которому сотрудники ведомства будут обязаны представляться по требованию граждан.
Коммерсантъ 02:43
Политика
Депутаты хотят изолировать воров в законе от других заключенных
По словам Пискарева, лидеры столь же опасны для общества, поэтому и предлагается полностью изолировать их от других заключенных.
Мир новостей 04:07
Происшествия
11 полицейских наказаны по делу об изнасиловании волейболистки в Анапе
В Анапе в общей сложности 11 полицейских освобождены от должности и уволены из-за дела об изнасиловании сотрудниками патрульно-постовой службы полиции 17-летней волейболистки.
Газета.Ru вчера в 08:47
Происшествия
В Хабаровском крае тигр напал на охотников
Тигр напал на охотников в Хабаровском крае, сообщил «РИА Новости» гендиректор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.
РБК 03:46
Политика
На отказ Киева участвовать в ПАСЕ отреагировали в ассамблее
Глава одной из политгрупп ПАСЕ Тини Кокс отреагировала на решение новой украинской делегации отказаться от участия в осенней сессии ассамблеи.
Газета.Ru вчера в 16:52
Экономика
Минфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих
Первый заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко подтвердила, что с 2020 года в России начнется масштабная реформа в сфере государственного управления.
Газета.Ru вчера в 08:51
Кино
Джоне Хиллу предложили роль злодея в новом фильме о Бэтмене
Джона Хилл может сыграть злодея в новом фильме о Бэтмене, сейчас студия Warner Bros ведет с актером переговоры.
Афиша Daily 01:44
Здоровье
В пищевом пальмовом масле обнаружили токсичный яд
Специалисты заявляют, что техническое пальмовое масло можно найти не только в сливочном, но и в других продуктах - чипсах, соусах, других молочных продуктах.
Вечерний курьер 03:39
Транспорт
О перспективе появления нового моста через Волгу и строительстве онкоцентра
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в преддверии рабочей поездки в Казахстан дал эксклюзивное интервью нашему телеканалу.
ГТРК Саратов 22 сентября в 12:38
Армия и оружие
Российский истребитель шестого поколения станет беспилотным
Генеральный директор государственного научно-исследовательского института авиационных систем Сергей Хохлов сообщил, что в России началась разработка истребителя шестого поколения.
Pravda.Ru вчера в 03:02
Шоу-бизнес
Молодая возлюбленная «развела» Евгения Петросяна на полмиллиона рублей
Экспресс газета 22 сентября в 07:27
Кино
Вышел трейлер «Вторжения» Федора Бондарчука
К своим ролям в фильме вернулись Ирина Старшенбаум, Риналь Мухаметов, Александр Петров и Олег Меньшиков В сети появился трейлер российского фантастического фильма "Вторжение", снятого Федором Бондарчуком.
Piter.tv вчера в 07:42
Шоу-бизнес
София Ротару в романтическом образе в Портофино поделилась новыми фото
Недавно стало известно, что она со своей семьей собралась в отпуск. Вместе они решили отправиться в Италию.
Bimru.ru вчера в 07:21
Шоу-бизнес
Врачей медцентра, где лечится Заворотнюк, ежедневно пытаются подкупить
Анастасия Заворотнюк продолжает проходить лечение в одной из московских клиник. Данные о состоянии здоровья звезды разнятся.
Собеседник вчера в 20:56
Политика
Зеленский рассказал об ожиданиях от встречи «нормандской четверки»
Лидеры стран «нормандской четверки» — России, Украины, Германии и Франции — в ходе встречи в Минске в 2015 году разработали комплекс мер, направленных на урегулирование конфликта на юго-востоке Украины.
Известия 03:56
Здоровье
Девочку из США с «маской Бэтмена» вылечат в России
Газета.Ru 01:17
Транспорт
«Ямал» жалуется на перегрузки Superjet при взлете-посадке
В августе-сентябре было зафиксировано семь случаев превышения вертикальных нагрузок на шасси SSJ при взлетах и посадках.
Коммерсантъ вчера в 18:07
Политика
Кудрин ответил на слова Шойгу о расходах на оборону
Председатель Счётной палаты Алексей Кудрин отреагировал на высказывание министра обороны России Сергея Шойгу, в котором тот подверг критике заявления о якобы завышенных тратах на оборону.
RT на русском 22 сентября в 19:03
Политика
Трамп поручил заморозить военную помощь Украине из-за коррупции
Президент США Дональд Трамп поручил временно заблокировать выделение военной помощи Украине на сумму около $400 млн из-за высокого уровня коррупции в стране.
Известия 01:10