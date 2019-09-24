Защита бывшего президента Украины Виктора Януковича работает над тем, чтобы обеспечить ему возможность вернуться в страну. Об этом заявил адвокат Виталий Сердюк в эфире «Пятого канала» после заседания в суде Киева, где начали рассматривать апелляции на приговор экс-президенту.

Адвокат Януковича заявил о работе над его возвращением на Украину

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