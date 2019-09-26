Армия и оружие
ТК ЗвездаЗащита авиабазы Хмеймим: кадры с командного пункта полка ПВО в Сирии
В составе полка стоят зенитные ракетные системы С-400, ЗРК «Тор», ЗРПК «Панцирь». Телеканал «Звезда» публикует кадры с командного пункта зенитного ракетного полка на авиабазе Хмеймим в Сирии.
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