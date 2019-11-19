В момент убийства на историка Олега Соколова могла повлиять луна, которая в то время находилась в активной фазе. Об этом заявил его адвокат Александра Почуев, сообщает ТАСС во вторник, 19 ноября. Почуев отметил, что у защиты есть более десятка версий случившегося, в том числе и мистические.

Политика Госдума приняла во втором чтении законопроект о гражданах-иноагентах Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором, основном чтении резонансный законопроект о дополнительном регулировании зарубежных СМИ - иностранных агентов, в том числе позволяющий наделять таким статусом физических лиц.

Путешествия Ростуризм рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Сирию Ростуризм рекомендует гражданам России воздержаться от поездок в Сирию в туристических целях, а туроператорам — прекратить продажу туров до нормализации ситуации в стране, сообщается на сайте ведомства во вторник, 19 ноября.

Происшествия СК завел дело против пустившей за руль шестилетнего сына женщины Следственный комитет (СК) объявил о возбуждении уголовного дела в отношении жительницы города Набережные Челны (Татарстан), выложившей в социальные сети видеозапись, на которой видно, что ее шестилетний сын находится за рулем движущегося на большой скорости автомобиля.

Общество В Москве прошел бал дебютанток Tatler В Москве прошел бал дебютанток Tatler, своих дочерей, внучек и правнучек в свет вывели представители самых известных фамилий в стране.

Общество Российский губернатор возмутился дорогой со столбами посередине Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин заявил об увольнении ответственных за ремонт трассы, посередине которой были установлены столбы.

Общество Швеция прекратила расследование против Ассанжа Шведская прокуратура приняла решение о закрытии предварительного расследования в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Авто Представили обновлённые Mitsubishi Mirage и Attrage Японская компания обновила две своих модели - Mirage и Attrage. Автомобили ориентированы на рынок Таиланда.

Происшествия Мать убитой аспирантки СПбГУ увезли с похорон на скорой Мать убитой аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета Анастасии Ещенко почувствовала себя плохо во время похорон дочери в станице Старовеличковская Краснодарского края.

Авто Кроссовер Acura MDX PMC попал в элиту автомобильного мира На предприятии Performance Manufacturing Center (PMC) в Мэрисвилле (штат Огайо) с мая 2016 года вручную собирают суперкар Acura NSX, а с апреля 2018-го ― седан Acura TLX PMC Edition.

Происшествия В Подмосковье ликвидировали крупнейшую нарколабораторию Сотрудники МВД обнаружили и ликвидировали в Московской области нарколабораторию, которую назвали крупнейшей в регионе.

Политика Кремль считает абсурдными претензии Украины к России по газу Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают абсурдными и неприемлемыми выдвигаемые Украиной претензии к российской стороне по газовому вопросу.

Шоу-бизнес Актер Юрий Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии ТАСС Как стало известно РЕН ТВ, советский и российский актер, режиссер Юрий Соломин доставлен в одну из московских больниц.

Политика Зеленский пообещал не бриться до возвращения украинских кораблей Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он суеверный и не будет бриться до тех пор, пока не вернутся три украинских корабля, задержанных в ноябре 2018 года в Керченском проливе за нарушение российской границы.

Футбол Футбольный матч в Астрахани завершился массовой дракой На астраханском стадионе "Центральный" матч 18-го тура Профессиональной футбольной лиги между командой Астрахани "Волгарь" и махачкалинским клубом "Легион Динамо" завершился массовой дракой.

Политика Зеленский захотел обсудить конкретные сроки возвращения Донбасса Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече в «нормандском формате» хочет обсудить конкретные сроки по возвращению Донбасса под контроль Киева.

Армия и оружие Австралийский историк заявил о победе Германии под Москвой в 1941 году Историк, писатель и преподаватель истории в Университете Нового Южного Уэльса (Австралия) Дэвид Стэхел, специализирующийся на немецкой военной истории Второй мировой войны, в своей книге «Отступление от Москвы» заявил, что итог советского наступления в конце 1941 года нужно рассматривать как локальную победу Германии.