Происшествия

ИзвестияИзвестияЗащита допустила влияние полнолуния на историка Соколова

В момент убийства на историка Олега Соколова могла повлиять луна, которая в то время находилась в активной фазе. Об этом заявил его адвокат Александра Почуев, сообщает ТАСС во вторник, 19 ноября. Почуев отметил, что у защиты есть более десятка версий случившегося, в том числе и мистические.
Читать в источнике
Комментировать49

Подробнее о событии

Все жители Петербурга — маньяки? Почему поведение Олега Соколова нельзя объяснить Луной

Телеканал 360°08:49

Адвокат заявил о возможном влиянии полнолуния на экс-доцента СПбГУ

РБК07:05

Защита задумалась об убийстве Соколовым аспирантки из-за фазы Луны

Интерфакс05:56

Одна из версий защиты учитывает влияние фазы Луны на Соколова

РИА Новости06:12

Адвокат рассказал о влиянии Луны на историка-расчленителя Соколова

Lenta.ru05:59

Адвокат Соколова связал убийство аспирантки с Луной и Достоевским

Газета.Ru08:25

Защита рассматривает версию влияния полнолуния на обвиняемого в убийстве историка Соколова

ТАСС05:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 09:03, Ашберн
Политика

Госдума приняла во втором чтении законопроект о гражданах-иноагентах

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором, основном чтении резонансный законопроект о дополнительном регулировании зарубежных СМИ - иностранных агентов, в том числе позволяющий наделять таким статусом физических лиц.
ТАСС 08:33
Путешествия

Ростуризм рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Сирию

Ростуризм рекомендует гражданам России воздержаться от поездок в Сирию в туристических целях, а туроператорам — прекратить продажу туров до нормализации ситуации в стране, сообщается на сайте ведомства во вторник, 19 ноября.
Известия 07:33
Общество

Россияне собрали один миллион евро на восстановление Венеции

Экономика сегодня 02:56
Общество

Forbes впервые составил рейтинг лучших работодателей России

Журнал Forbes впервые составил рейтинг лучших российских работодателей, список опубликован на сайте журнала 19 ноября.
Известия 02:30
Экономика

Тарифы на вывоз мусора для населения могут вырасти на 10-15%

После запуска мусоросортировочного предприятия в Калининградской области плата за вывоз ТКО увеличится.
Каскад 06:02
Происшествия

СК завел дело против пустившей за руль шестилетнего сына женщины

Следственный комитет (СК) объявил о возбуждении уголовного дела в отношении жительницы города Набережные Челны (Татарстан), выложившей в социальные сети видеозапись, на которой видно, что ее шестилетний сын находится за рулем движущегося на большой скорости автомобиля.
РБК 07:19
Происшествия

Падение автомобиля в яму с кипятком в Пензе попало на видео

В Пензе стоявший на парковке автомобиль провалился под землю, погибли два человека. Видео с места происшествия опубликовало издание Baza.
Lenta.ru 04:10
Общество

В Москве прошел бал дебютанток Tatler

В Москве прошел бал дебютанток Tatler, своих дочерей, внучек и правнучек в свет вывели представители самых известных фамилий в стране.
РЕН ТВ 02:44
Общество

Российский губернатор возмутился дорогой со столбами посередине

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин заявил об увольнении ответственных за ремонт трассы, посередине которой были установлены столбы.
Lenta.ru 04:29
Общество

Швеция прекратила расследование против Ассанжа

Шведская прокуратура приняла решение о закрытии предварительного расследования в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
REGNUM 08:16
Общество

«Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован

RT на русском 00:11
Авто

Представили обновлённые Mitsubishi Mirage и Attrage

Японская компания обновила две своих модели - Mirage и Attrage. Автомобили ориентированы на рынок Таиланда.
Тарантас Ньюс вчера в 01:36
Происшествия

Мать убитой аспирантки СПбГУ увезли с похорон на скорой

Мать убитой аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета Анастасии Ещенко почувствовала себя плохо во время похорон дочери в станице Старовеличковская Краснодарского края.
Мойка78 16 ноября в 07:13
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой

Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
Uznayvse.ru вчера в 12:44
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о поджоге российского патруля в Сирии

В российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии рассказали о нападении на российский патруль молодыми людьми, которые забросали технику коктейлями Молотова.
DixiNews 05:29
Авто

Кроссовер Acura MDX PMC попал в элиту автомобильного мира

На предприятии Performance Manufacturing Center (PMC) в Мэрисвилле (штат Огайо) с мая 2016 года вручную собирают суперкар Acura NSX, а с апреля 2018-го ― седан Acura TLX PMC Edition.
Драйв вчера в 04:28
Общество

Уткин порассуждал о многоженстве отца Нурмагомедова

47-летний Уткин задался вопросом относительно того, что именно регулирует запрет на многоженство.
Lenta.ru 08:17
Происшествия

В Подмосковье ликвидировали крупнейшую нарколабораторию

Сотрудники МВД обнаружили и ликвидировали в Московской области нарколабораторию, которую назвали крупнейшей в регионе.
Известия 00:54
Политика

Кремль считает абсурдными претензии Украины к России по газу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают абсурдными и неприемлемыми выдвигаемые Украиной претензии к российской стороне по газовому вопросу.
Газета.Ru 07:00
Шоу-бизнес

Актер Юрий Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии

ТАСС Как стало известно РЕН ТВ, советский и российский актер, режиссер Юрий Соломин доставлен в одну из московских больниц.
РЕН ТВ вчера в 18:30
Шоу-бизнес

Джонни Деппа бросила невеста из России Полина Глен

Звезда Голливуда Джонни Депп снова одинок: Полина Глен, исполнительница танцев гоу-гоу из Петербурга, бросила своего возлюбленного и вернулась на родину.
Газета.Ru вчера в 06:16
Политика

Зеленский пообещал не бриться до возвращения украинских кораблей

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он суеверный и не будет бриться до тех пор, пока не вернутся три украинских корабля, задержанных в ноябре 2018 года в Керченском проливе за нарушение российской границы.
РИА Новости 07:54
Футбол

Футбольный матч в Астрахани завершился массовой дракой

На астраханском стадионе "Центральный" матч 18-го тура Профессиональной футбольной лиги между командой Астрахани "Волгарь" и махачкалинским клубом "Легион Динамо" завершился массовой дракой.
Life.ru 17 ноября в 13:09
Политика

Зеленский захотел обсудить конкретные сроки возвращения Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече в «нормандском формате» хочет обсудить конкретные сроки по возвращению Донбасса под контроль Киева.
Lenta.ru 06:59
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о Словацком восстании 1944 года

Минобороны рассекретило документы, приуроченные к 75-летнию Словацкого национального восстания 1944 года.
РБК 17 ноября в 17:48
Происшествия

Капитана спецназа ФСБ избили в центре столицы

Капитан спецназа ФСБ был жестоко избит неизвестными в центре Москвы. Офицера госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.
Газета.Ru 06:46
Общество

РЖД показали новый плацкартный вагон

Компания «Трансмашхолдинг» представила три варианта плацкартного вагона нового поколения.
Lenta.ru 02:41
Культура

На Первом стартует сериал «Ничто не случается дважды»

Оксана Байрак режиссер Не пропустите премьеру сериала «Ничто не случается дважды» в этот понедельник, 18 ноября, на Первом канале.
Tricolor TV Magazine вчера в 01:55
Армия и оружие

Австралийский историк заявил о победе Германии под Москвой в 1941 году

Историк, писатель и преподаватель истории в Университете Нового Южного Уэльса (Австралия) Дэвид Стэхел, специализирующийся на немецкой военной истории Второй мировой войны, в своей книге «Отступление от Москвы» заявил, что итог советского наступления в конце 1941 года нужно рассматривать как локальную победу Германии.
Взгляд.ру 08:31
Экономика

Волатильность рубля снизилась до минимума с начала 2014 года

В 2014 году Банк России перешел к режиму плавающего валютного курса, сохранив при этом возможность валютных интервенций на рынке в случае рисков для финансовой стабильности.
BFM.ru 07:29
Главное