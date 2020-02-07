Общество
Московский КомсомолецЗащита израильтянки Иссахар подаст жалобу в ЕСПЧ
Жалоба будет подана на "многочисленные и грубые нарушения прав" Иссахар, которые якобы были допущены при "её необоснованном уголовном преследовании". Помилование действительно освобождает Иссахар от дальнейшего отбывания наказания, но оно не означает восстановления её прав.
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с чего всё началось
Защита осужденной за контрабанду наркотиков и помилованной президентом России израильтянки Наамы Иссахар подаст кассационную жалобу на приговор и обратится в Европейский суд по правам человека. Об этом говорится в сообщении защиты, поступившем в ТАСС.ТАССвчера в 04:18
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