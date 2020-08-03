с чего всё началось

Защита вдовы украинского рэпера Энди Картрайта Марины Кохал, арестованной на два месяца по подозрению в убийстве мужа, намерена обжаловать это решение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ее адвоката Сергея Лукьянова.

Общество «Газпром» обжалует штраф Польши из-за «Северного потока-2» «Газпром» намерен в суде обжаловать штраф польской антимонопольной службы UOKiK на $57 млн за непредоставление информации в рамках расследования по строящемуся российскому газопроводу «Северный поток-2», сообщили в компании. 2,1K

Происшествия Семеро россиян пострадали в Мали при жесткой посадке Ан-74 В городе Гао на востоке Мали совершил жесткую посадку пассажирский самолет Ан-74 авиакомпании Utair с 11 людьми на борту, семеро из которых - россияне. 82

Экономика Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми. 914

Происшествия Мясников объяснил, как спасти человека и не умереть самому Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал инцидент в Барнауле, когда во время драки мужчина убил другого одним ударом, отметив, что прежде чем бросаться на помощь человеку, следует оценить ситуацию.

Политика Американский сенатор призвал немедленно продлить ДСНВ Сенатор-демократ от штата Калифорния Дайэнн Файнстайн заявила, что властям США следует немедленно согласиться на продление российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

Армия и оружие ООН: КНДР может продолжать разработку ядерного оружия Северная Корея продолжает заниматься разработкой ядерного оружия, и некоторые страны считают, что она, возможно, разработала миниатюрные ядерные устройства для установки в боеголовки ядерных ракет, сообщает Reuters со ссылкой на конфиденциальный доклад ООН. 2

Политика Особое мнение: Валерий Соловей Н. Росебашвили ― Напомню, что Валерий Соловей, политолог с нами по Скайпу в программе "Особое мнение".

Футбол Санчо подпишет пятилетний контракт с «Манчестер Юнайтед» Футболист дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо согласен подписать 5-летний контракт с английским "Манчестер Юнайтед", если клубы договорятся о переходе, сообщает в своем Instagram журналист The Guardian Фабрицио Романо.

Общество Инфекционист не исключила вспышки COVID-19 из-за возвращения туристов Ранее глава Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев высказался о вспышках коронавируса в России.

Экономика В России замедлился рост спроса на наличные деньги Москва, 4 августа 2020, 01:25 — REGNUM Объём наличных денег в обращении в России в июле 2020 года вырос на 179 млрд рублей. 3

Политика Дипломат Косово попросил США присутствовать в диалоге с Сербией Хисени сообщил, что роль США в диалоге незаменима, поэтому он попросил Палмера в активном участии и присутствии Соединенных Штатов за столом переговоров в Брюсселе.

Экономика Медианная зарплата в России составила менее 35 тыс. рублей Москва, 3 августа 2020, 08:33 — REGNUM Медианная заработная плата составляет в России 34,6 тыс. рублей, при этом 7,2% работников получают более 100 тыс. рублей в месяц, а 9,9% — менее 15 тыс. рублей. 3,4K

Общество На Чукотке впервые за три года нашли бешенство у домашнего животного Карантин по бешенству введен на территории одного из муниципальных округов Чукотки после того, как там было выявлено заболевшее домашнее животное.