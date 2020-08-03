с чего всё началось

Защита Марины Кохал, обвиняемой в убийстве своего супруга — рэпера Александра Юшко (Энди Картрайта) — в Санкт-Петербурге, обжалует решение о её аресте. Об этом заявил адвокат Сергей Лукьянов.

Защита обвиняемой в убийстве рэпера в Петербурге обжалует её арест

Экономика Счетная палата объяснила причину плохих дорог Меньше половины региональных и муниципальных дорог соответствует нормативам, и за два последних года эта доля выросла всего на 1,1 п. п. до 44,2%. Об этом говорится в отчете Счетной палаты, посвященном содержанию автотрасс.

Экономика Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми. 870

Общество Посылки из Китая с неизвестными семенами объяснили мошенничеством Напомним, ранее стало известно о получении жителями ряда стран, среди которых США, Канада, Новая Зеландия и Великобритания, загадочных посылок из КНР, в которых вопреки надписям на упаковках о бижутерии или игрушках находились неизвестные семена. 85

Футбол Алексис Санчес перейдет в «Интер» на правах свободного агента Алексис Санчес Кирилл Венедиктов Согласно информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, 31-летний хавбек намерен перейти в "Интер" на правах свободного агента, разорвав контракт с "Манчестер Юнайтед".

Общество В России каждый пятый ребенок находится за чертой бедности Другими словами, в России в 2018 году 23% детей до 18 лет находились за чертой бедности, что составляет порядка 33 миллионов человек, как подсчитал РБК.

Политика Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и его супруга Светлана получат дипломатические паспорта. 856

Происшествия Росгвардия прокомментировала потасовку в парке Горького в День ВДВ Росгвардия совместно с полицией пресекла драку бывших десантников с бойцами ОМОНа, которая произошла накануне в парке Горького в Москве. 32

Политика Советник Трампа: дружественные отношения с Россией были бы выгодны США Помощник американского лидера, эксперт по вопросам нацбезопасности Роберт О’Брайен выступил с заявлением о выгоде и торговой пользе налаживания дружественных отношений между Соединёнными Штатами и Россией. 318

Общество ФСБ отказалась раскрыть суть обвинения Сафронова Следователь по особо важным делам СУ ФСБ Александр Чабан еще в конце июля отказался разъяснить адвокатам суть обвинений в отношении арестованного советника главы Роскосмоса и бывшего журналиста Ивана Сафронова.

Футбол «Эспаньол» попросил отменить свой вылет из Примеры «Эспаньол» на официальном сайте выступил с заявлением, в котором попросил Ла Лигу отменить свой вылет в Сегунду.

Общество В ОНК сообщили о недовольстве Фургала условиями в СИЗО Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств предпринимателей в середине 2000-х, пожаловался на изоляцию и отсутствие информации в столичном СИЗО «Лефортово». 200

Политика В Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста Москва, 3 августа 2020, 14:31 — REGNUM Депутаты фракции «Справедливая Россия» в Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста, передает корреспондент ИА REGNUM 3 августа. 393