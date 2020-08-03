Происшествия
RT на русскомЗащита обвиняемой в убийстве рэпера в Петербурге обжалует её арест
Защита Марины Кохал, обвиняемой в убийстве своего супруга — рэпера Александра Юшко (Энди Картрайта) — в Санкт-Петербурге, обжалует решение о её аресте. Об этом заявил адвокат Сергей Лукьянов.
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Смольнинский районный суд Петербурга арестовал на два месяца жену рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко) Марину Кохал, сообщает объединенная пресс-служба судов города.Медиазона15:16
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Расчленить нельзя убить. Что известно о деле жены рэпера Энди Картрайта
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В подмосковном городе Пушкино женщине плеснули кислотой в лицо.
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Другими словами, в России в 2018 году 23% детей до 18 лет находились за чертой бедности, что составляет порядка 33 миллионов человек, как подсчитал РБК.
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Бывший начальник ГУ МВД по Москве Якунин назначен замглавы ФСИН
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Армия Израиля нанесла удары по военным целям на границе с Сирией
Военные нанесли удар по четырем террористам, которые пытались заложить взрывчатку в нескольких метрах от границы.
РБК 17:29
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Google представил смартфон Pixel 4a
ТАСС 15:18
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В Киеве спецназ задержал захватившего отделение банка мужчину
Спецназ задержал мужчину, угрожавшего взорвать отделение банка в Киеве, сообщили в Службе безопасности Украины.
РИА Новости 07:57
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Еще 12 пациентов с коронавирусом скончались в Москве
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Кокорин и Промес пообщались в Instagram
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США перебросили в Литву девять боевых вертолётов
США перебросили на территорию Литвы девять боевых вертолетов из состава Военно-воздушных сил.
Военное обозрение 02:33
Происшествия
Росгвардия прокомментировала потасовку в парке Горького в День ВДВ
Росгвардия совместно с полицией пресекла драку бывших десантников с бойцами ОМОНа, которая произошла накануне в парке Горького в Москве.
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Комсомольская правда 16:30
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Илон Маск рассказал, как мозговые чипы расширят возможности человека
Американский миллиардер Илон Маск заявил, что чипы, которые разрабатывает его стартап, позволят людям слышать звуки, частота которых находится за пределами человеческого восприятия.
Газета.Ru вчера в 15:19
Политика
Советник Трампа: дружественные отношения с Россией были бы выгодны США
Помощник американского лидера, эксперт по вопросам нацбезопасности Роберт О’Брайен выступил с заявлением о выгоде и торговой пользе налаживания дружественных отношений между Соединёнными Штатами и Россией.
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«Каролина» победила «Рейнджерс» благодаря трём шайбам Свечникова
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ФСБ отказалась раскрыть суть обвинения Сафронова
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Общество
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Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств предпринимателей в середине 2000-х, пожаловался на изоляцию и отсутствие информации в столичном СИЗО «Лефортово».
РБК вчера в 15:15
Политика
В Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста
Москва, 3 августа 2020, 14:31 — REGNUM Депутаты фракции «Справедливая Россия» в Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста, передает корреспондент ИА REGNUM 3 августа.
REGNUM 07:31
Общество
В Петербурге накажут ТЦ за несоблюдение правил безопасности
В Северной столице Роспотребнадзор накажет ТЦ за несоблюдение мер защиты от коронавируса. Размер штрафа — полмиллиона рублей.
Gazeta.SPb 17:30
Финансы
Спрос на наличные в России вернулся к докризисным значениям
Спрос на наличные еще сохранялся на повышенном уровне в первой половине июля, но во второй части месяца уже снизился и приблизился к сезонной динамике, сообщил РБК представитель Банка России.
РБК 17:00
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Консул рассказал о беседе с задержанными в Белоруссии россиянами
Консул России в Минске Кирилл Плетнёв в эфире телеканала «Россия 1» рассказал о беседе с задержанными в Белоруссии россиянами.
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