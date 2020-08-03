Происшествия

РБКРБКЗащита жены рэпера Энди Картрайта обжалует арест

Защита вдовы украинского рэпера Энди Картрайта Марины Кохал, арестованной на два месяца по подозрению в убийстве мужа, намерена обжаловать это решение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ее адвоката Сергея Лукьянова.
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с чего всё началось
Смольнинский районный суд Петербурга арестовал на два месяца жену рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко) Марину Кохал, сообщает
 объединенная пресс-служба судов города.
Медиазонавчера в 15:16

Подробнее о событии

Жену рэпера Картрайта арестовали на два месяца

РИА Новостивчера в 15:45

СК проведёт психолого-психиатрическую экспертизу жены расчленённого рэпера Картрайта

78.ru00:27

Адвокаты обжалуют арест вдовы расчлененного рэпера Энди Картрайта

Невские Новости00:01

Супругу расчлененного рэпера Картрайта ждет психолого-психиатрическая экспертиза

Петербургский дневник00:46

Источник: СК проведет психолого-психиатрическую экспертизу вдовы рэпера Картрайта

ТАССвчера в 16:19

«Целую в щеку». За что арестовали жену Энди Картрайта

Фонтанка.Рувчера в 15:11

Расчленить нельзя убить. Что известно о деле жены рэпера Энди Картрайта

Телеканал Санкт-Петербургвчера в 15:56
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Политика

В ОАК анонсировали первый полёт МС-21 с российскими двигателями

RT на русском вчера в 06:30
10
Общество

Бывший король Испании Хуан Карлос I решил покинуть страну

Являвшийся первым после диктатора Франсиско Франко королем Испании на протяжении 40 лет, Хуан Карлос I уверяет: из королевства он решил уехать добровольно.
Эхо Москвы 01:05
54
Политика

Лукашенко планирует расширить географию дружественных Белоруссии стран

News.ru 01:53
4
Общество

Треть утечек данных людей с коронавирусом пришлась на Россию

В количественном соотношении ситуация выглядит лучше: всего в мире пострадали 3,43 млн человек, а в России — только 35,5 тыс. По словам руководителя направления аналитики и спецпроектов InfoWatch Андрея Арсентьева, большинство случаев — это утечки данных отдельных лиц или списков из нескольких десятков или сотен человек.
Коммерсантъ вчера в 21:06
2
Общество

Дегтярев назначит зампредом правительства Никонова из депздрава Москвы

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев назначит начальника управления делами и координации деятельности департамента здравоохранения Москвы Евгения Никонова зампредом регионального правительства по социальным вопросам.
Коммерсантъ 00:50
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Шоу-бизнес

Кристина Асмус подготовилась к новой свадьбе Гарика Харламова

Напомним, Кристина Асмус и Гарик Харламов в июне 2020 года объявили о разводе после семи лет брака.
Комсомольская правда вчера в 16:30
11
Экономика

Visa и «Яндекс.Касса» запустили проект по отказу от «зарплатного рабства»

Международная платежная система Visa и контролируемая Сбербанком компания «Яндекс.Касса» запустили в России ориентированный на юридических лиц сервис по переводу заработной платы их сотрудников на карты Visa любых российских банков.
РБК 01:30
1
Экономика

Эксперты оценили вероятность возврата российского бизнеса с Кипра

Помимо резкого роста налоговой нагрузки, разрыв соглашения с Кипром грозит бизнесу двойным налогообложением.
РБК 01:00
10
Общество

В США попросили доработать Boeing 737 MAX

Американское Федеральное авиационное управление (ФАУ) предписало корпорации Boeing внести дополнительные изменения в программное обеспечение и иные системы лайнеров 737 MAX.
Российская газета 02:26
Общество

Власти Черногории разрешили российским туристам въезд в страну

Национальный координационный совет по противодействию коронавирусу правительства Черногории включил Россию и Азербайджан в список стран, гражданам которых разрешен въезд в страну.
РБК 02:48
8
Общество

«Газпром» обжалует максимальный штраф Польши за «Северный поток-2»

В UOKiK объяснили столь большой штраф «умышленным» непредоставлением «Газпромом» запрашиваемых Польшей данных о контрактах его «дочки», компании Nord Stream 2, с европейскими компаниями, финансирующими строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК вчера в 11:59
2,2K
Общество

В России вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров

В России с 4 августа вступил в силу новый стандарт для номеров автомобилей и мотоциклов.
Ведомости 02:15
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Общество

Счетная палата предложила пересмотреть затраты на содержание автодорог

«По итогам проверки Счетная палата предложила правительству пересмотреть нормативы финансовых затрат на содержание автомобильных дорог федерального значения», — отмечается в сообщении.
Известия вчера в 22:17
241
Общество

Результат отказа Швеции от карантина превзошел ожидания

Результат отказа Швеции от жестких карантинных мер, ставший предметом спора экономистов по всему миру, превзошел ожидания экспертов.
Lenta.ru вчера в 11:07
156
Экономика

Депутаты от ЛДПР предложили изменения по налогам на вклады

Группа депутатов от фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, который предлагает изменить принятый в марте закон о введении для граждан налога на процентный доход со вкладов, превышающих 1 млн рублей, и увеличить этот порог до 5 млн рублей.
Интерфакс вчера в 07:01
147
Политика

В Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста

Москва, 3 августа 2020, 14:31 — REGNUM Депутаты фракции «Справедливая Россия» в Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста, передает корреспондент ИА REGNUM 3 августа.
REGNUM вчера в 07:31
580
Общество

В Минпросвещения отрицают, что обучение в школах будет дистанционным

Публикации в соцсетях о подготовке решения по повторному переходу на удаленное обучение школ в России являются фейком, сказал «РИА Новости» зампред комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев.
Коммерсантъ вчера в 10:16
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Единоборства

Нурмагомедов пообещал «утопить» Гэтжи в октагоне

РИА Новости 02:35
1
Политика

Польский премьер рассказал, что Варшаве не нравится в России

Канцлер Германии Ангела Меркель не раз заявляла, что Берлин рассматривает проект "Северный поток — 2" как коммерческий.
РИА Новости вчера в 23:17
420
Общество

Хакеры продают данные россиян после голосования по Конституции

Хакеры продают на черных рынках даркнета личные данные участников электронного голосования по поправкам в Конституцию, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 02:38
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Общество

В центре Гамалеи рассказали об испытаниях вакцины от COVID-19 на детях

Национальный исследовательский центр имени Гамалеи планирует начать исследования вакцины от COVID-19 на детях в январе-феврале следующего года, сообщил РИА Новости директор центра Александр Гинцбург.
РИА Новости 02:04
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Политика

Первый премьер Украины присоединился к переговорам ТКГ по Донбассу

О своем согласии присоединиться к ТКГ сообщил 87-летний Витольд Фокин, который был первым премьер-министром независимой Украины, возглавляя правительство в период с 1990 по 1992 год.
Евразия Daily 00:56
Общество

Роспотребнадзор предупредил о росте болезней после КТ-исследований

Роспотребнадзор выразил опасения в связи с увеличением на фоне пандемии коронавируса числа исследований с помощью компьютерной томографии.
Деловое.ТВ вчера в 06:23
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Футбол

Конференция РФС пройдет 2 октября в форме заочного голосования

Очередная конференция Российского футбольного союза (РФС) пойдет в форме заочного голосования 2 октября, сообщается на сайте РФС.
РИА Новости 02:36
Энергетика

Мировые цены на нефть вновь снижаются

RT на русском 01:17
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Общество

Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа

ПФР произведет единовременную выплату денежного пособия в размере десяти тысяч рублей семьям с детьми.
iReactor 00:35
17
Экономика

Минфин предложил сократить расходы на оборону на 323 млрд рублей

20 июля глава Минфина Антон Силуанов предложил сократить ассигнования на госпрограмму вооружений (ГПВ) в 2021–2023 годах на 5% для "сбалансированности федерального бюджета на три года".
DP.RU 02 августа в 10:56
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Кино

Кадры из продолжения «Аватара» показал Джеймс Кэмерон

Знаменитый режиссер Джеймс Кэмерон показал съемочной группе три готовых кадра из второй части «Аватара».
Соловей.Инфо вчера в 05:01
51
Происшествия

Доктор Мясников рассказал о правилах спасения людей

Главврач столичной больницы №71 Александр Мясников, известный телезрителям как доктор Мясников, рассказал россиянам, каких правил следует придерживаться, чтобы спасти человека, не пострадав при этом самим.
Lenta.ru вчера в 20:59
7
Авто

В России представили идеальный автомобиль для пенсионеров

Подчеркивается, что самое основное условие при покупке нового автомобиля для пенсионеров является его стоимость.
Evo-rus.com вчера в 11:28
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