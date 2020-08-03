Происшествия

RT на русскомRT на русскомЗащита обвиняемой в убийстве рэпера в Петербурге обжалует её арест

Защита Марины Кохал, обвиняемой в убийстве своего супруга — рэпера Александра Юшко (Энди Картрайта) — в Санкт-Петербурге, обжалует решение о её аресте. Об этом заявил адвокат Сергей Лукьянов.
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с чего всё началось
Смольнинский районный суд Петербурга арестовал на два месяца жену рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко) Марину Кохал, сообщает
 объединенная пресс-служба судов города.
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