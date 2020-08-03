с чего всё началось

Защита Марины Кохал, обвиняемой в убийстве своего супруга — рэпера Александра Юшко (Энди Картрайта) — в Санкт-Петербурге, обжалует решение о её аресте. Об этом заявил адвокат Сергей Лукьянов.

Защита обвиняемой в убийстве рэпера в Петербурге обжалует её арест

Финансы Курс доллара на Мосбирже снизился до 72,98 рубля Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,2%, до отметки в 72,98 рубля, курс евро опустился на 1,1%, в моменте достигая 85,11 рубля. 31

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Игры Wargaming готовит крупнейшее обновление 2020 года для World of Tanks Минск, 4 августа 2020, 10:42 — REGNUM Игру World of Tanks ожидает крупнейшее обновление этого года, приуроченное к юбилею проекта.

Экономика «Почта России» запускает новую сеть постаматов Источники газеты «Коммерсантъ» утверждают, что постаматы будут устанавливать на площадях торговых сетей «Магнит» и «Дикси».

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Технологии Пользователи Windows 10 смогут досрочно активировать новое меню «Пуск» Пользователи, у которых установлено майское обновление Windows 20 May 2020 Update (номер 2004) могут запустить новое меню «Пуск» благодаря недавнему апдейту и небольшому трюку с реестром. 13

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Общество В Германии заявили о начале второй волны коронавируса Глава союза врачей Marburger Bund Зузанне Йона считает, что вторая волна эпидемии коронавируса в Германии уже началась, но она слабее первой. 2

Происшествия Росгвардия прокомментировала потасовку в парке Горького в День ВДВ Росгвардия совместно с полицией пресекла драку бывших десантников с бойцами ОМОНа, которая произошла накануне в парке Горького в Москве. 15

Экономика Рекордный обвал: экономика США рухнула на треть Согласно выводам Министерства торговли США, в апреле — июне ВВП рухнул на треть, уничтожив весь экономический рост с 2015 года. 10

Политика Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и его супруга Светлана получат дипломатические паспорта. 1K