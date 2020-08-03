Происшествия
RT на русскомЗащита обвиняемой в убийстве рэпера в Петербурге обжалует её арест
Защита Марины Кохал, обвиняемой в убийстве своего супруга — рэпера Александра Юшко (Энди Картрайта) — в Санкт-Петербурге, обжалует решение о её аресте. Об этом заявил адвокат Сергей Лукьянов.
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с чего всё началось
Смольнинский районный суд Петербурга арестовал на два месяца жену рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко) Марину Кохал, сообщает объединенная пресс-служба судов города.Медиазонавчера в 15:16
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Супругу расчлененного рэпера Картрайта ждет психолого-психиатрическая экспертиза
Петербургский дневник00:46
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Общество
Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа
К настоящему времени получателями выплат стали порядка 90% всех российских семей, в которых растут и воспитываются дети не младше 3 и не старше 16 лет.
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Финансы
Курс доллара на Мосбирже снизился до 72,98 рубля
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,2%, до отметки в 72,98 рубля, курс евро опустился на 1,1%, в моменте достигая 85,11 рубля.
ТАСС 03:26
Политика
Лукашенко предложил на референдуме изменить конституцию страны
Президент Белоруссии считает необходимым в ближайшие пять лет провести республиканский референдум по изменению конституции страны.
BFM.ru 03:10
Политика
В Белоруссии объявили о проведении военных сборов на севере страны
RT на русском 04:01
Общество
Хакеры продают данные россиян после голосования по Конституции
Хакеры продают на черных рынках даркнета личные данные участников электронного голосования по поправкам в Конституцию, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 02:38
Игры
Wargaming готовит крупнейшее обновление 2020 года для World of Tanks
Минск, 4 августа 2020, 10:42 — REGNUM Игру World of Tanks ожидает крупнейшее обновление этого года, приуроченное к юбилею проекта.
REGNUM 03:42
Экономика
«Почта России» запускает новую сеть постаматов
Источники газеты «Коммерсантъ» утверждают, что постаматы будут устанавливать на площадях торговых сетей «Магнит» и «Дикси».
Эхо Москвы вчера в 22:05
Политика
Трамп назвал отправку войск на Ближний Восток величайшей ошибкой США
Президент США Дональд Трамп назвал решение Белого дома отправить американских военнослужащих на Ближний Восток величайшей ошибкой в истории страны.
Газета.Ru 01:30
Игры
Выход GTA V для Xbox и PlayStation планируется в 2021 году
Студия Take-Two анонсировала выход игры GTA V для консолей Xbox 10 серии, а также PlayStation V во втором полугодии следующего года.
Discover24 03:53
Технологии
Пользователи Windows 10 смогут досрочно активировать новое меню «Пуск»
Пользователи, у которых установлено майское обновление Windows 20 May 2020 Update (номер 2004) могут запустить новое меню «Пуск» благодаря недавнему апдейту и небольшому трюку с реестром.
Live24 01:36
Экономика
Коллекторы вышли на докризисный уровень сбора долгов
В июле средний платеж по долгу для россиян составил 5,3 тыс. руб. Это на 1,8% выше мартовского показателя и на 5,3% меньше февральского, сообщает РБК, ссылаясь на статистику Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).
Новые Известия 01:45
Технологии
Илон Маск рассказал о вживляемых в мозг чипах
По словам Маска, благодаря чипам люди смогут слышать звуки, выходящие за пределы привычных частот.
Evo-rus.com 02:48
Общество
Мэр Екатеринбурга предложил восстановить пруд у парка Маяковского
Екатеринбург Онлайн 02:20
Шоу-бизнес
Вика Цыганова в открытом купальнике поразила своих поклонников
Поклонники 56-летней певицы были поражены внешним видом Цыгановой.
Экономика сегодня вчера в 20:06
Общество
В Германии заявили о начале второй волны коронавируса
Глава союза врачей Marburger Bund Зузанне Йона считает, что вторая волна эпидемии коронавируса в Германии уже началась, но она слабее первой.
РИА Новости 04:07
Здоровье
Яблоки, чеснок и лимоны снижают уровень холестерина в организме
Невские Новости 04:21
Происшествия
Росгвардия прокомментировала потасовку в парке Горького в День ВДВ
Росгвардия совместно с полицией пресекла драку бывших десантников с бойцами ОМОНа, которая произошла накануне в парке Горького в Москве.
Газета.Ru вчера в 04:58
Футбол
ЦСКА получит более 1 млрд рублей от нового генерального спонсора
Московский ЦСКА получит более 1 млрд руб. по контракту с новым генеральным спонсором "ИКС Холдинг", сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 02:53
Экономика
Рекордный обвал: экономика США рухнула на треть
Согласно выводам Министерства торговли США, в апреле — июне ВВП рухнул на треть, уничтожив весь экономический рост с 2015 года.
РИА Новости 01:00
Политика
Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и его супруга Светлана получат дипломатические паспорта.
РБК вчера в 12:59
Общество
«Газпром» обжалует максимальный штраф Польши за «Северный поток-2»
В UOKiK объяснили столь большой штраф «умышленным» непредоставлением «Газпромом» запрашиваемых Польшей данных о контрактах его «дочки», компании Nord Stream 2, с европейскими компаниями, финансирующими строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК вчера в 11:59
Хоккей
Хет-трик Свечникова помог «Каролине» обыграть «Рейнджерс» Панарина
Российская газета вчера в 15:04
Происшествия
СК возбудил новое дело о публикации фото Гитлера в «Банке памяти»
Следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело о публикации фото Адольфа Гитлера в "Банке памяти" для трансляции на сайте "Бессмертного полка", сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 03:51
Общество
В России выявлено минимальное число новых случаев COVID-19 с апреля
За минувшие сутки в России выявлено 5 159 случаев новой коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб.
Газета.Ru 03:32
Шоу-бизнес
Кристина Асмус подготовилась к новой свадьбе Гарика Харламова
Напомним, Кристина Асмус и Гарик Харламов в июне 2020 года объявили о разводе после семи лет брака.
Комсомольская правда вчера в 16:30