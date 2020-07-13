Защита обжаловала арест губернатора Хабаровского края Сергея Фургала по делу об организации убийств. Об этом ТАСС сообщил адвокат Борис Кожемякин.

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Защита хабаровского губернатора Сергея Фургала обжаловала решение Басманного суда Москвы, заключившего его под арест, сообщил РИА Новости адвокат Борис Кожемякин. "Мы подали апелляционную жалобу на решение о заключении под стражу", - сказал адвокат.

Защита обжаловала арест Фургала по делу об убийствах

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