Общество
ИзвестияЗащита обжаловала арест советника главы «Роскосмоса» Сафронова
Защита обжаловала заключение под стражу подозреваемого в госизмене советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова. Об этом в среду, 8 июля, сообщил его адвокат Евгений Смирнов.
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Политика
В Госдуме предложили приравнять отчуждение территорий к экстремизму
В Госдуму внесли пакет поправок в закон, согласно которому нарушение территориальной целостности России или отчуждение части ее территории будет признаваться экстремизмом, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
РИА Новости 05:52
Шоу-бизнес
Лиза Арзамасова встречается с фигуристом Ильей Авербухом
25-летняя актриса театра и кино была замечена вместе с фигуристом и хореографом ледовых шоу 46-летним Ильей Авербухом.
Sunmag.me 04:47
Политика
Канье Уэст поборется за пост президента США как независимый кандидат
Американский рэп-исполнитель Канье Уэст, который ранее объявил о решении баллотироваться на пост президента США в 2020 году, собирается участвовать в выборах в качестве независимого кандидата.
Известия 07:01
Общество
Госпиталь МВЦ «Екатеринбург-Экспо» 10 июля начнёт принимать пациентов
Уральский меридиан 08:08
Общество
СПЧ предложил отменить все штрафы за нарушение самоизоляции
Глава СПЧ предложил отменить в досудебном порядке не только те штрафы, которые были начислены в результате сбоев приложения "Социальный мониторинг", но и все остальные, если нарушения не повлекли негативных последствий.
Интерфакс 08:05
Политика
Кремль не видит необходимости вмешательства Путина в дело Сафронова
Официальный представитель Кремля отметил, что глава государства может запросить у спецслужб дополнительную информацию о деле Сафронова, «у президента, безусловно, есть такая возможность», однако посоветовал с большим доверием относиться к суду.
REGNUM 06:23
Политика
Володин назвал политическим решение ЕСПЧ о выплате €7,8 тыс. Рашкину
Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате компенсации депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину в размере €7,8 тыс. носит политический и ангажированный характер, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
РБК вчера в 20:09
Политика
Си Цзиньпин заявил о важности стратегического партнерства с Россией
Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в котором заявил о важности стратегического партнерства РФ и Китая в условиях быстро меняющейся международной обстановки, передает РИА "Новости" со ссылкой на Центральное телевидение Китая.
Газета.Ru 08:03
Общество
Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии
В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru вчера в 08:00
Общество
В Алькеевском районе в первом полугодии рождаемость повысилась
За первое полугодие зарегистрировали свой законный брак 24 пары, что на 12 пар меньше прошлогоднего.
Алькеевские вести 01:57
Общество
Аксенов сообщил о старте высокого курортного сезона в Крыму
Глава республики Крым Сергей Аксенов сообщил о старте высокого курортного сезона в Крыму.
Piter.tv 06:50
Политика
Генерал ФСБ описал процесс вычисления шпионов
Генерал ФСБ Александр Михайлов рассказал о том, как спецслужбы вычисляют шпионов.
Lenta.ru 04:42
Политика
Блогер Шарий утверждает, что офис Зеленского заказал его убийство
Видеоблогер и политик Анатолий Шарий заявил, что офис президента Украины Владимира Зеленского заказал его убийство.
РИА Новости 06:16
Политика
Матвиенко заявила о готовности РФ к работе с другими странами по открытию границ
Ранее, 6 июля, в ходе встречи с главой «Аэрофлота» президент России Владимир Путин заявил о неопределенности открытия границ Европы для граждан страны.
Известия 07:48
Общество
Советник гендиректора «Роскосмоса» задержан по подозрению в госизмене
В Москве задержан советник генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Иван Сафронов. Его подозревают в государственной измене.
Мойка78 вчера в 04:07
Общество
Мишустин заявил об угрозе достижениям в борьбе с бедностью в России
Достижения последних десятилетий в области борьбы с бедностью оказались из-за пандемии коронавируса под угрозой, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Lenta.ru 08:16
Культура
Фестиваль Comic Con Russia пройдет в онлайн-формате 3-4 октября
Фестиваль Comic Con Russia в 2020 году пройдет в онлайн-формате с 3 по 4 октября, сообщается на официальной странице фестиваля в «ВКонтакте».
Агентство Москва вчера в 05:59
Происшествия
Свидетель: аспирантка Ещенко командовала историком Соколовым
Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве студентки Анастасии Ещенко, после совершения преступления принимал у себя гостей.
Вести.Ru 07:52
Футбол
Гендиректор «Зенита» отреагировал на жалобу «Спартака» в РФС
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на жалобу «Спартака» в Российский футбольный союз (РФС) по поводу его комментария об инциденте с участием футболистов Артема Дзюбы и Сердара Азмуна, сымитировавших половой акт в раздевалке.
Lenta.ru 08:04
Политика
Путину предложили перенести дату празднования Дня России на 1 июля
Президенту Владимиру Путину направлено предложение перенести празднование Дня России с 12 июня на 1 июля.
Lenta.ru 01:43
Общество
Мини-рюмочные в Петербурге запретили с 1 января 2021 года
Законодательное собрание Санкт-Петербурга в третьем чтении приняло законопроект, устанавливающий минимальную площадь зала обслуживания точек общественного питания, которым разрешено торговать алкогольной продукцией.
Карповка 05:47
Общество
Суд арестовал замглавы минобрнауки РФ по делу о хищении 50 млн рублей
Лукашевич была задержана 3 июля. По делу также проходит чиновник Россотрудничества Михаил Попов.
БИЗНЕС Online 06 июля в 11:58
Авто
Названы причины быстрого износа двигателей в РФ
Моя Москва.онлайн вчера в 10:00
Кино
Билли из «Пацанов» получит короткометражный фильм
Шоураннер «Пацанов» Эрик Крипке рассказал, что персонаж Карла Урбана Билли «Мясник» Бутчер получит короткометражный фильм.
Игромания.ру 08:03
Общество
Россиянам автоматически начислят девять выплат и пособий до конца года
Водительские права, срок действия которых истекает с 1 февраля по 15 июля 2020 года, продлили до конца 2020 года.
iReactor 03:07
Происшествия
Уставший от жизни в бегах лидер ОПГ «Татаринские» сел на девять лет
Верховный суд Татарстана приговорил одного из лидеров ОПГ «Татаринские» Ленара Багавиева, 15 лет скрывавшегося от следствия, к девяти годам колонии за похищение человека, незаконный оборот оружия и грабеж.
Lenta.ru 07:53