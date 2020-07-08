Общество

ИзвестияИзвестияЗащита обжаловала арест советника главы «Роскосмоса» Сафронова

Защита обжаловала заключение под стражу подозреваемого в госизмене советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова. Об этом в среду, 8 июля, сообщил его адвокат Евгений Смирнов.
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Защита обжаловала арест советника главы «Роскосмоса» Сафронова

Life.ru08:11

Защита советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова обжаловала его арест

Агентство Москва08:19

Адвокат: защита обжаловала арест Ивана Сафронова

News.ru08:19

Защита обжаловала арест Сафронова

Эхо Москвы08:28

Защита обжаловала арест обвиненного в госизмене Ивана Сафронова

РБК08:10

Защита обжаловала арест советника главы «Роскосмоса» Сафронова

Известия08:08

Защита Ивана Сафронова обжалует арест

Москва 24вчера в 15:35
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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 08:32, Ашберн
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СПЧ предложил отменить все штрафы за нарушение самоизоляции

Глава СПЧ предложил отменить в досудебном порядке не только те штрафы, которые были начислены в результате сбоев приложения "Социальный мониторинг", но и все остальные, если нарушения не повлекли негативных последствий.
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Политика

Кремль не видит необходимости вмешательства Путина в дело Сафронова

Официальный представитель Кремля отметил, что глава государства может запросить у спецслужб дополнительную информацию о деле Сафронова, «у президента, безусловно, есть такая возможность», однако посоветовал с большим доверием относиться к суду.
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Политика

Володин назвал политическим решение ЕСПЧ о выплате €7,8 тыс. Рашкину

Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате компенсации депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину в размере €7,8 тыс. носит политический и ангажированный характер, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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Политика

Си Цзиньпин заявил о важности стратегического партнерства с Россией

Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в котором заявил о важности стратегического партнерства РФ и Китая в условиях быстро меняющейся международной обстановки, передает РИА "Новости" со ссылкой на Центральное телевидение Китая.
Газета.Ru 08:03
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Общество

Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии

В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru вчера в 08:00
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Общество

В Алькеевском районе в первом полугодии рождаемость повысилась

За первое полугодие зарегистрировали свой законный брак 24 пары, что на 12 пар меньше прошлогоднего.
Алькеевские вести 01:57
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Общество

Аксенов сообщил о старте высокого курортного сезона в Крыму

Глава республики Крым Сергей Аксенов сообщил о старте высокого курортного сезона в Крыму.
Piter.tv 06:50
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Политика

Генерал ФСБ описал процесс вычисления шпионов

Генерал ФСБ Александр Михайлов рассказал о том, как спецслужбы вычисляют шпионов.
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Блогер Шарий утверждает, что офис Зеленского заказал его убийство

Видеоблогер и политик Анатолий Шарий заявил, что офис президента Украины Владимира Зеленского заказал его убийство.
РИА Новости 06:16
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Матвиенко заявила о готовности РФ к работе с другими странами по открытию границ

Ранее, 6 июля, в ходе встречи с главой «Аэрофлота» президент России Владимир Путин заявил о неопределенности открытия границ Европы для граждан страны.
Известия 07:48
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Общество

Советник гендиректора «Роскосмоса» задержан по подозрению в госизмене

В Москве задержан советник генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Иван Сафронов. Его подозревают в государственной измене.
Мойка78 вчера в 04:07
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Общество

Мишустин заявил об угрозе достижениям в борьбе с бедностью в России

Достижения последних десятилетий в области борьбы с бедностью оказались из-за пандемии коронавируса под угрозой, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Lenta.ru 08:16
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Культура

Фестиваль Comic Con Russia пройдет в онлайн-формате 3-4 октября

Фестиваль Comic Con Russia в 2020 году пройдет в онлайн-формате с 3 по 4 октября, сообщается на официальной странице фестиваля в «ВКонтакте».
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Происшествия

Свидетель: аспирантка Ещенко командовала историком Соколовым

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве студентки Анастасии Ещенко, после совершения преступления принимал у себя гостей.
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Гендиректор «Зенита» отреагировал на жалобу «Спартака» в РФС

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на жалобу «Спартака» в Российский футбольный союз (РФС) по поводу его комментария об инциденте с участием футболистов Артема Дзюбы и Сердара Азмуна, сымитировавших половой акт в раздевалке.
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Бережная рассказала, почему не состоялся ее брак с Сихарулидзе

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Путину предложили перенести дату празднования Дня России на 1 июля

Президенту Владимиру Путину направлено предложение перенести празднование Дня России с 12 июня на 1 июля.
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Мини-рюмочные в Петербурге запретили с 1 января 2021 года

Законодательное собрание Санкт-Петербурга в третьем чтении приняло законопроект, устанавливающий минимальную площадь зала обслуживания точек общественного питания, которым разрешено торговать алкогольной продукцией.
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Россиянам автоматически начислят девять выплат и пособий до конца года

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Верховный суд Татарстана приговорил одного из лидеров ОПГ «Татаринские» Ленара Багавиева, 15 лет скрывавшегося от следствия, к девяти годам колонии за похищение человека, незаконный оборот оружия и грабеж.
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Советника главы Роскосмоса обвинили в госизменеБольше новостей по теме
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