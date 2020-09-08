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Интерфакс
Интерфакс

Защита Ефремова попросила Мосгорсуд отменить приговор актеру

Защита обжаловала приговор актеру Михаилу Ефремову, совершившему смертельное ДТП на Смоленской-Сенной площади в Москве. "Я уже подал краткую жалобу на приговор суда", - сказал "Интерфаксу" адвокат Ефремова Эльман Пашаев. В жалобе защита просит отменить приговор.В источнике
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РИА Новости

Защита Ефремова попросила Мосгорсуд отменить приговор актеру

РИА Новостивчера в 14:33
RT на русском

Защита обжаловала приговор Ефремову

RT на русскомвчера в 14:41
ТАСС

Защита обжалует приговор Ефремову по делу о смертельном ДТП

ТАССвчера в 07:11
РБК

Защита обжаловала приговор Ефремова

РБКвчера в 15:27
Lenta.ru

Защита Ефремова обжаловала приговор суда

Lenta.ruвчера в 14:59
Life.ru

Защита обжаловала приговор Ефремову

Life.ruвчера в 14:57
Интерфакс

Защита Ефремова попросила Мосгорсуд отменить приговор актеру

Интерфаксвчера в 14:38

Корнилов раскрыл причину обострения конфликта на Донбассе

Известный политолог, историк и журналист Владимир Корнилов раскрыл причину обострения ситуации на Донбассе, которое произошло несмотря на длительный период перемирия, сообщает издание Украина.ру.
Корнилов раскрыл причину обострения конфликта на Донбассе
Южный Федеральныйвчера в 14:02

Кравцов заявил, что ему предлагали вывезти Колесникову за границу

Член Координационного совета белорусской оппозиции, соратник пропавшей Марии Колесниковой Иван Кравцов заявил, что ему предлагали после задержания вывезти ее за границу, чтобы ослабить напряжение в обществе, пишет ТАСС.
Городовойвчера в 13:52

В банках навязывают клиентам страховку от хищений с карт

Пожилой мужчина (88 лет) отправился снимать пенсию в Сбербанке, а вернулся домой, по словам родственников, с дебетовой картой "Мир" и страховкой стоимостью почти 1300 руб. По словам еще одного клиента, после подписания документов на навязанную услугу (защиту карты) сотрудник заявил, что "обратного пути нет", то есть отказаться от нее нельзя.
Коммерсантъ18:18

Среди вывезенных из САР в Россию детей есть парализованные и раненые

Среди 15 вывезенных из Сирии российских детей в возрасте от 2 до 17 лет есть парализованные и раненые, которым будет оказана медицинская помощь, сообщила уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова.
RT на русском21:31
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Германия проинформировала G7 о выводах экспертов по Навальному

Германия проинформировала остальных членов "группы семи" относительно результатов проведенного специалистами исследования состояния российского оппозиционера Алексея Навального, которое провели немецкие врачи, говорится в заявлении глав МИД стран G7.
Интерфаксвчера в 16:09
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