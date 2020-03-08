Происшествия
Вести.RuЗащита питерского убийцы пообещала помощь семье подростка
Защита юноши, подозреваемого в убийстве 14-летнего подростка в Санкт-Петербурге, готова сотрудничать со следствием, заявил адвокат Артем Баконин. А его семья – оказывать помощь близким погибшего. Сейчас проводятся следственные мероприятия.
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с чего всё началось
Петербургские следователи задержали школьника, которого подозревают в убийстве друга. Адвокат подростка выразил соболезнования семье погибшего и обещал дальнейшую помощь. Сейчас сын колпинского судьи находится у следователей и пока не общался со своим адвокатом.Телеканал 360°06:40
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Защита подростка, подозреваемого в убийстве школьника в Колпино, намерена сотрудничать со следствием
Телеканал Санкт-Петербург07:41
Семья подростка, подозреваемого в убийстве сверстника, готова оплатить похороны
Петербургский дневник07:06
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Происшествия
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