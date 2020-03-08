Происшествия

Вести.RuВести.RuЗащита питерского убийцы пообещала помощь семье подростка

Защита юноши, подозреваемого в убийстве 14-летнего подростка в Санкт-Петербурге, готова сотрудничать со следствием, заявил адвокат Артем Баконин. А его семья – оказывать помощь близким погибшего. Сейчас проводятся следственные мероприятия.
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с чего всё началось

Семье застреленного в Петербурге подростка помогут — адвокат сына судьи

Петербургские следователи задержали школьника, которого подозревают в убийстве друга. Адвокат подростка выразил соболезнования семье погибшего и обещал дальнейшую помощь. Сейчас сын колпинского судьи находится у следователей и пока не общался со своим адвокатом.
Телеканал 360°06:40

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Адвокат сына судьи из Петербурга прокомментировал его задержание

РЕН ТВ05:36

Защита подростка, подозреваемого в убийстве школьника в Колпино, намерена сотрудничать со следствием

Телеканал Санкт-Петербург07:41

Адвокат Артём Баконин будет защищать сына судьи. Семье убитого в Колпино подростка обещана всяческая помощь

Фонтанка.Ру07:23

Семья подростка, подозреваемого в убийстве сверстника, готова оплатить похороны

Петербургский дневник07:06

Семье застреленного в Петербурге подростка помогут — адвокат сына судьи

Телеканал 360°06:40

Семья задержанного по подозрению в убийстве подростка в Колпино оплатит его похороны

78.ru06:31

Защита подозреваемого в убийстве подростка в Петербурге будет сотрудничать со следствием

ТАСС08:10
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Происшествия

Суд отправил под домашний арест подозреваемого в убийстве в Петербурге

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест подозреваемого по делу об убийстве 14-летнего подростка.
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