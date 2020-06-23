Политика

Деловое.ТВДеловое.ТВЗащита по делу MH17 считает, что ВСУ могли сбить самолет случайно

Юрист указала на то, что неизвестно кому принадлежал "Бук" Украинские вооруженные силы могли случайно сбить малазийский Boeing МР17 в Донбассе в 2014 году, заявил адвокат Олега Пулатова Сабине тен Дуссхате в ходе новых слушаний по делу авиакатастрофы в Гааге.
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Адвокат заявила, что украинские военные могли сбить MH17 по ошибке

Коммерсантъ08:21

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Интерфакс - Россиявчера в 09:28

Адвокат считает, что украинские военные могли сбить MH17 по ошибке

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Версию о случайно сбитом Украиной Boeing MH17 предложили рассмотреть в суде

Lenta.ru05:32

Защита по делу MH17 считает, что ВСУ могли сбить самолет случайно

РИА Новости05:06

Защита потребовала расследовать возможность причастности Украины к крушению Boeing

Взгляд.ру05:00

Защита по делу MH17 считает, что украинские военные могли сбить самолет случайно

Газета.Ru07:38
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Умер бывший член Совфеда Евгений Тарло

Бывший член Совета Федерации Евгений Тарло, проработавший в верхней палате парламента восемь лет и представлявший Тамбовскую область, умер в ночь на вторник на 63-м году жизни.
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Раскрыты способности нового российского космического корабля «Орел»

Разрабатываемый в России новый космический корабль «Орел» сможет совершать аварийную посадку на воду, сообщает РИА «Новости».
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В Сети появились изображения новой Lada Granta

По неподтвержденной информации российская автокомпания планируется в ближайшие два года выпустить следующую генерацию Lada Granta, которая будет базироваться на платформе Global Access.
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Путин назвал основное условие вступления в силу поправок к Конституции

В ходе обращения к россиянам глава РФ Владимир Путин подчеркнул, что поправки в Конституцию России приобретут силу лишь в том случае, если граждане страны их поддержат.
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Личное отношение президента США Дональда Трампа к российскому лидеру Владимиру Путину было загадкой, утверждает экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон.
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В Саратовской области пособия при внесении поправок в региональный закон получат порядка еще четырех тысяч детей от 3 до 7 лет.
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Путин: еще многое предстоит сделать для повышения качества медпомощи

В России еще многое предстоит сделать для повышения качества и доступности медицинской помощи, заявил президент РФ Владимир Путин.
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