Украинские военные могли сбить малайзийский Boeing в июле 2014 года в Донбассе по ошибке, заявила голландский адвокат обвиняемого Олега Пулатова Сабине тен Дуссхате на слушаниях в Нидерландах.

с чего всё началось

Крушение МН17 Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта — Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляют два голландских и один российский адвокат.

Защита по делу MH17 считает, что ВСУ могли сбить самолет случайно

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