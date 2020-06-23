Политика
РИА НовостиЗащита по делу MH17 считает, что ВСУ могли сбить самолет случайно
Крушение МН17 Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта — Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляют два голландских и один российский адвокат.
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Украинские военные могли сбить малайзийский Boeing в июле 2014 года в Донбассе по ошибке, заявила голландский адвокат обвиняемого Олега Пулатова Сабине тен Дуссхате на слушаниях в Нидерландах.РИА Новости05:06
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Политика
Осужденный за шпионаж в России Уилан решил не обжаловать приговор
Гражданин США Пол Уилан, бывший морской пехотинец, осужденный на 16 лет за шпионаж в России, решил не обжаловать приговор.
РБК 06:40
Общество
Умер бывший член Совфеда Евгений Тарло
Бывший член Совета Федерации Евгений Тарло, проработавший в верхней палате парламента восемь лет и представлявший Тамбовскую область, умер в ночь на вторник на 63-м году жизни.
ТАСС 07:35
Общество
В Сеченовском университете рассказали о ходе вакцинации добровольцев
У некоторых добровольцев, которые испытывают вакцину от коронавируса в Сеченовском университете, в первые часы наблюдалось повышение температуры и головная боль.
RT на русском 05:37
Политика
Левченко попросил Путина пустить его на выборы губернатора
Экс-губернатор Иркутской области Сергей Левченко обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой допустить его до выборов главы региона.
DixiNews 03:23
Спорт
Ласицкене, Шубенков и Сидорова обратились к Путину
Российские легкоатлеты Мария Ласицкене, Сергей Шубенков и Анжелика Сидорова обратились к президенту России Владимиру Путину по поводу ситуации с ВФЛА.
Pravda.Ru 07:25
Политика
Трамп объявил о тюремных сроках за осквернение памятников
Президент США Дональд Трамп объявил у себя в Twitter об арестах и наказаниях за осквернение любых памятников, принадлежащих государству.
Lenta.ru 07:56
Шоу-бизнес
Гарик Харламов и Кристина Асмус сообщили о разводе
О разводе с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым актриса Кристина Асмус написала 22 июня в Instagram.
Кривое-зеркало.ру 04:34
Здоровье
Московские врачи вылетели в ХМАО для помощи в борьбе с коронавирусом
«Бригада из семи высококвалифицированных столичных врачей под руководством заместителя руководителя Департамента здравоохранения города Москвы врача-нейрохирурга Алексея Токарева вылетела в Ханты-Мансийск, чтобы оказать помощь местным специалистам в лечении пациентов с COVID-19», — говорится в сообщении на сайте столичного Депздрава.
RT на русском вчера в 05:34
Игры
The Last of Us Part II стала самой продаваемой игрой в Великобритании
Игру по количеству скачиваний сравнивают с самым быстро продаваемым эксклюзивом для PlayStation 4 – Marvel’s Spider-Man, но The Last of Us Part II давно обогнала «Человека-паука», так как у него за это время было лишь 2,47 миллиона пользователей.
iReactor вчера в 13:54
Экономика
ВТБ снизил ставки по ипотеке для семей с детьми
Клиентам, у которых после 1 января 2020-го родился второй или последующий ребенок, при покупке квартиры дают дисконт в размере 1 процентного пункта от базовой ставки банка.
Lenta.ru вчера в 06:15
Политика
Песков рассказал, кто из иностранных лидеров приедет на парад Победы
RT на русском 05:42
Кино
НТВ начинает показ исторического детектива «Алекс Лютый»
Вокруг ТВ вчера в 05:31
Политика
Зеленский заявил, что не поехал бы на парад Победы в Москву
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не поехал бы на парад Победы в Москву. Он сделал это во время беседы с The Globe and Mail.
Piter.tv 01:13
Шоу-бизнес
Алла Пугачева в третий раз станет бабушкой осенью
Звезда российской эстрады Алла Пугачева в сентябре станет двоюродной бабушкой. О рождении ребенка публично рассказал ее племянник Влад.
Политическая Экспертиза вчера в 04:54
Экономика
Голикова назвала маленьким доход россиян со средней зарплатой
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает маленьким годовой доход россиян, получающих среднюю по стране зарплату.
ТАСС вчера в 14:22
Армия и оружие
Названы способности российского боевого лазера «Пересвет»
Shraibikus News вчера в 15:42
Политика
Кремль отреагировал на замечание о цитате Гитлера в статье Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на замечание историка, утверждавшего, что в статье Владимира Путина о Второй мировой войне была использована неподтвержденная цитата, приписанная нацистскому лидеру Адольфу Гитлеру.
Lenta.ru 07:21
Общество
В Москве начинается новый этап снятия ограничений
В Москве 23 июня начнется новый этап выхода из ограничений по коронавирусу, написал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 12:04
Политика
Украина заявила о задолжавшей ей сотни миллионов долларов России
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил в интервью изданию «Укринформ» о задолжавшей сотни миллионов долларов России за размещение Черноморского флота в Крыму.
Lenta.ru 07:35
Авто
Volkswagen показал обновленный Arteon на видео
Компания Volkswagen опубликовала финальное тизерное видео с обновленным Volkswagen Arteon.
Автоновости дня 03:16
Футбол
Хавбек «Динамо» Каборе находится в больнице из-за коронавируса
Заболевший коронавирусом полузащитник московского "Динамо" Шарль Каборе находится в больнице.
Газета.Ru 07:35
Здоровье
Составлен топ-5 опасных препаратов из домашней аптечки
Четвертое место в рейтинге самых опасных препаратов домашней аптечки занимает аспирин.
iReactor 02:59
Общество
У Майкла Калви нашли онкологическое заболевание
У основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, который находится под домашним арестом с февраля 2019 года, обнаружили онкологическое заболевание, заявил его адвокат Тимофей Гриднев.
Коммерсантъ 06:53
Происшествия
Кубанского депутата обвинили в незаконных выплатах своей дочери
«В результате на основании предоставленных документов родственнице депутата незаконно была начислена и выплачена заработная плата в общей сумме свыше 74 тыс. руб.», — сообщает региональный СК.
РБК 07:44
Футбол
Фёдор Кудряшов поделился воспоминаниями о ЧМ-2018
Фёдор Кудряшов рассказал, как изменилось отношение к футболистам, благодаря ЧМ-2018.
ГЛАС.RU вчера в 11:27