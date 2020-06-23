Политика

РИА НовостиРИА НовостиЗащита по делу MH17 считает, что ВСУ могли сбить самолет случайно

Крушение МН17 Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта — Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляют два голландских и один российский адвокат.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось

Защита по делу MH17 считает, что ВСУ могли сбить самолет случайно

Украинские военные могли сбить малайзийский Boeing в июле 2014 года в Донбассе по ошибке, заявила голландский адвокат обвиняемого Олега Пулатова Сабине тен Дуссхате на слушаниях в Нидерландах.
РИА Новости05:06

Подробнее о событии

Защита по делу MH17 считает, что украинские военные могли сбить самолет случайно

Газета.Ru07:38

Защита обвиняемых на процессе по делу о сбитом «Боинге» потребовала проверить версию о причастности украинской армии

Эхо Москвы06:12

Защита потребовала расследовать возможность причастности Украины к крушению Boeing

Взгляд.ру05:00

Версию о случайно сбитом Украиной Boeing MH17 предложили рассмотреть в суде

Lenta.ru05:32

Адвокаты заявили, что ВСУ могли сбить «Боинг» в Донбассе случайно

Московский Комсомолец05:24

Защита по делу MH17 считает, что ВСУ могли сбить самолет случайно

РИА Новости05:06

Адвокат считает, что украинские военные могли сбить MH17 по ошибке

ТАСС06:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 08:00, Ашберн
Экономика

В России планируют увеличить пенсии по старости

ТАСС 06:58
2,7K
Политика

Осужденный за шпионаж в России Уилан решил не обжаловать приговор

Гражданин США Пол Уилан, бывший морской пехотинец, осужденный на 16 лет за шпионаж в России, решил не обжаловать приговор.
РБК 06:40
23
Общество

Умер бывший член Совфеда Евгений Тарло

Бывший член Совета Федерации Евгений Тарло, проработавший в верхней палате парламента восемь лет и представлявший Тамбовскую область, умер в ночь на вторник на 63-м году жизни.
ТАСС 07:35
93
Общество

В Сеченовском университете рассказали о ходе вакцинации добровольцев

У некоторых добровольцев, которые испытывают вакцину от коронавируса в Сеченовском университете, в первые часы наблюдалось повышение температуры и головная боль.
RT на русском 05:37
49
Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав

REGNUM 06:44
414
Политика

Левченко попросил Путина пустить его на выборы губернатора

Экс-губернатор Иркутской области Сергей Левченко обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой допустить его до выборов главы региона.
DixiNews 03:23
1,2K
Спорт

Ласицкене, Шубенков и Сидорова обратились к Путину

Российские легкоатлеты Мария Ласицкене, Сергей Шубенков и Анжелика Сидорова обратились к президенту России Владимиру Путину по поводу ситуации с ВФЛА.
Pravda.Ru 07:25
Политика

Трамп объявил о тюремных сроках за осквернение памятников

Президент США Дональд Трамп объявил у себя в Twitter об арестах и наказаниях за осквернение любых памятников, принадлежащих государству.
Lenta.ru 07:56
3
Шоу-бизнес

Гарик Харламов и Кристина Асмус сообщили о разводе

О разводе с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым актриса Кристина Асмус написала 22 июня в Instagram.
Кривое-зеркало.ру 04:34
920
Здоровье

Московские врачи вылетели в ХМАО для помощи в борьбе с коронавирусом

«Бригада из семи высококвалифицированных столичных врачей под руководством заместителя руководителя Департамента здравоохранения города Москвы врача-нейрохирурга Алексея Токарева вылетела в Ханты-Мансийск, чтобы оказать помощь местным специалистам в лечении пациентов с COVID-19», — говорится в сообщении на сайте столичного Депздрава.
RT на русском вчера в 05:34
9
Игры

The Last of Us Part II стала самой продаваемой игрой в Великобритании

Игру по количеству скачиваний сравнивают с самым быстро продаваемым эксклюзивом для PlayStation 4 – Marvel’s Spider-Man, но The Last of Us Part II давно обогнала «Человека-паука», так как у него за это время было лишь 2,47 миллиона пользователей.
iReactor вчера в 13:54
63
Экономика

ВТБ снизил ставки по ипотеке для семей с детьми

Клиентам, у которых после 1 января 2020-го родился второй или последующий ребенок, при покупке квартиры дают дисконт в размере 1 процентного пункта от базовой ставки банка.
Lenta.ru вчера в 06:15
71
Политика

Песков рассказал, кто из иностранных лидеров приедет на парад Победы

RT на русском 05:42
628
Кино

НТВ начинает показ исторического детектива «Алекс Лютый»

Вокруг ТВ вчера в 05:31
3
Политика

Зеленский заявил, что не поехал бы на парад Победы в Москву

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не поехал бы на парад Победы в Москву. Он сделал это во время беседы с The Globe and Mail.
Piter.tv 01:13
1,5K
Шоу-бизнес

Алла Пугачева в третий раз станет бабушкой осенью

Звезда российской эстрады Алла Пугачева в сентябре станет двоюродной бабушкой. О рождении ребенка публично рассказал ее племянник Влад.
Политическая Экспертиза вчера в 04:54
30
Происшествия

В заброшенном доме Петербурга обрушились перекрытия

Интерфакс 06:55
Гаджеты

Apple презентовала новую версию операционной системы iOS 14

Infonex.ru 06:51
220
Экономика

Голикова назвала маленьким доход россиян со средней зарплатой

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает маленьким годовой доход россиян, получающих среднюю по стране зарплату.
ТАСС вчера в 14:22
753
Армия и оружие

Названы способности российского боевого лазера «Пересвет»

Shraibikus News вчера в 15:42
199
Политика

Кремль отреагировал на замечание о цитате Гитлера в статье Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на замечание историка, утверждавшего, что в статье Владимира Путина о Второй мировой войне была использована неподтвержденная цитата, приписанная нацистскому лидеру Адольфу Гитлеру.
Lenta.ru 07:21
Общество

В Москве начинается новый этап снятия ограничений

В Москве 23 июня начнется новый этап выхода из ограничений по коронавирусу, написал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 12:04
1K
Политика

Украина заявила о задолжавшей ей сотни миллионов долларов России

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил в интервью изданию «Укринформ» о задолжавшей сотни миллионов долларов России за размещение Черноморского флота в Крыму.
Lenta.ru 07:35
80
Авто

Volkswagen показал обновленный Arteon на видео

Компания Volkswagen опубликовала финальное тизерное видео с обновленным Volkswagen Arteon.
Автоновости дня 03:16
Футбол

Хавбек «Динамо» Каборе находится в больнице из-за коронавируса

Заболевший коронавирусом полузащитник московского "Динамо" Шарль Каборе находится в больнице.
Газета.Ru 07:35
1
Здоровье

Составлен топ-5 опасных препаратов из домашней аптечки

Четвертое место в рейтинге самых опасных препаратов домашней аптечки занимает аспирин.
iReactor 02:59
2
Происшествия

В Ленобласти арестовали экс-депутата, стрелявшего по людям в лодке

REGNUM 05:42
260
Общество

У Майкла Калви нашли онкологическое заболевание

У основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, который находится под домашним арестом с февраля 2019 года, обнаружили онкологическое заболевание, заявил его адвокат Тимофей Гриднев.
Коммерсантъ 06:53
9
Происшествия

Кубанского депутата обвинили в незаконных выплатах своей дочери

«В результате на основании предоставленных документов родственнице депутата незаконно была начислена и выплачена заработная плата в общей сумме свыше 74 тыс. руб.», — сообщает региональный СК.
РБК 07:44
16
Футбол

Фёдор Кудряшов поделился воспоминаниями о ЧМ-2018

Фёдор Кудряшов рассказал, как изменилось отношение к футболистам, благодаря ЧМ-2018.
ГЛАС.RU вчера в 11:27
Как работают Яндекс.Новости?
Крушение Boeing в ДонбассеБольше новостей по теме
Главное