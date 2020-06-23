Политика

РИА НовостиРИА НовостиЗащита по делу MH17 считает, что ВСУ могли сбить самолет случайно

Украинские военные могли сбить малайзийский Boeing в июле 2014 года в Донбассе по ошибке, заявила голландский адвокат обвиняемого Олега Пулатова Сабине тен Дуссхате на слушаниях в Нидерландах.
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Адвокат заявила, что украинские военные могли сбить MH17 по ошибке

Коммерсантъ08:21

Защита по делу MH17 считает, что украинские военные могли сбить самолет случайно

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Версию о случайно сбитом Украиной Boeing MH17 предложили рассмотреть в суде

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