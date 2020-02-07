Общество

RT на русскомRT на русскомЗащита помилованной израильтянки Иссахар подаст жалобу в ЕСПЧ

Защита израильтянки Наамы Иссахар, которая была помилована президентом России, намерена добиваться отмены приговора и продолжит подготовку жалобы в Европейский суд по правам человека. Об этом информирует Интерфакс, ссылаясь на заявление адвокатов.
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Защита помилованной Иссахар намерена добиваться отмены приговора

Газета.Ru05:16

Защита Иссахар намерена добиваться отмены приговора

РИА Новости05:07

Защита помилованной израильтянки Иссахар подаст жалобу в ЕСПЧ

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Защита израильтянки Иссахар подаст жалобу в ЕСПЧ

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