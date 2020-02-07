Общество

RT на русскомRT на русскомЗащита помилованной израильтянки Иссахар подаст жалобу в ЕСПЧ

Защита израильтянки Наамы Иссахар, которая была помилована президентом России, намерена добиваться отмены приговора и продолжит подготовку жалобы в Европейский суд по правам человека. Об этом информирует Интерфакс, ссылаясь на заявление адвокатов.
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Защита Иссахар будет добиваться ее оправдания в российском суде

Защита осужденной за контрабанду наркотиков и помилованной президентом России израильтянки Наамы Иссахар подаст кассационную жалобу на приговор и обратится в Европейский суд по правам человека. Об этом говорится в сообщении защиты, поступившем в ТАСС.
ТАСС04:18

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Адвокаты израильтянки Иссахар подадут жалобу на Россию в ЕСПЧ

Газета.Ru07:52

Адвокаты Иссахар подадут кассационную жалобу на приговор российского суда

РБК06:24

Защита помилованной израильтянки Иссахар подаст жалобу в ЕСПЧ

RT на русском04:27

Адвокаты помилованной Иссахар подадут жалобу на приговор и обратятся в ЕСПЧ

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Защита израильтянки Наамы Иссахар будет добиваться отмены приговора, который считает незаконным и необоснованным

Эхо Москвы05:30

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РИА Новости05:07

Защита Иссахар будет добиваться ее оправдания в российском суде

ТАСС04:18
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Эксперты предупредили пользователей устройств на операционной системе Android об опасных приложениях от китайского разработчика Shenzhen HAWK Internet.
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Врачи рассказали о состоянии гимнастки Солдатовой

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В случае отказа Польши от российского угля Кузбасс перенаправит высвободившиеся объемы на другие рынки, в том числе стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
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Путин подписал закон о новых обязанностях полицейских

Президент РФ Владимир Путин подписал поправки в федеральный закон "О полиции", которые касаются прав граждан и обязанностей сотрудников правоохранительных органов.
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Консула Украины в Молдавии отстранили из-за жалобы на изнасилование

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Светлана Лобода показала подросшую дочку Тильду

Светлана уже скоро отправится домой, и в последние дни своих каникул Лобода порадовала фанатов и опубликовала нежное фото со своей младшей дочкой Тильдой, хотя она редко выкладывает снимки с девочкой.
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