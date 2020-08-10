Как следует из документа, размещенного на официальном портале правовой информации, президент России Владимир Путин подписал указ, которым отменил ношение каракулевых шапок высшими офицерами Вооруженных сил, а также офицерами в звании полковника.
Единый кандидат от оппозиции и главный соперник Александра Лукашенко по выборам в президенты Белоруссии Светлана Тихановская могла оказаться жертвой покушения, сообщает глава КГБ республики Валерий Вакульчик.
Белорусские силовики забрасывают светошумовыми гранатами и стреляют резиновыми пулями в демонстрантов, стекающихся группами в центр Минска, по всему городу проходят задержания, сообщает издание NEXTA в своем Telegram-канале.
Sony A8 Для сравнения, 65-дюймовый смарт-ТВ Samsung Q90R 4K Smart QLED TV 2019 с модельным номером модельный номер QE65Q90RAUXRU и на квантовых точках (QLED, фирменная технология Samsung, аналог OLED) оценен в России в 279 тыс. руб. при очень схожих возможностях.
Пока все внимание игровой общественности было приковано к онлайн-презентации Cyberpunk 2077, компания Ubisoft - будто бы тайком и стыдливо - опубликовала на платформе YouTube трейлер своей новой игры Prince of Persia: The Dagger of Time.
Британское издание Radio Times провело очередной опрос, целью которого состояла в том, чтобы выяснить, кто из актеров, сыгравших роль "агента 007", персонажа, созданного английским писателем Яном Флемингом, является любимцем современной зрительской аудитории Соединенного Королевства.