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РИА Новости
РИА Новости

Защита предоставила видео первых минут ДТП с участием Ефремова

Защита родственников Сергея Захарова, погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым, показала новые кадры с места аварии. Запись имеется в распоряжении РИА Новости.В источнике
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РИА Новости

Защита предоставила видео первых минут ДТП с участием Ефремова

РИА Новости14:03
RT на русском

Адвокат заявил о получении ещё одного видео с Ефремовым на месте ДТП

RT на русском12:00
Lenta.ru

Появилось первое видео с Ефремовым за рулем после смертельного ДТП

Lenta.ru12:08
Московский Комсомолец

Опубликовано видео Ефремова, выходящего из машины после ДТП

Московский Комсомолец12:06
Телеканал 360°

Добровинский показал видео с Ефремовым, выходящим из машины после ДТП. Адвокат актера назвал его «бредом»

Телеканал 360°12:33
Life.ru

Секунды после аварии. Лайф публикует видео, которое может лишить Ефремова шансов на оправдание

Life.ru11:50
ТАСС

Адвокат нашел видео, доказывающее, что Ефремов был за рулем после ДТП

ТАСС11:48

Путин лишил каракулевых шапок высших офицеров и полковников ВС России

Как следует из документа, размещенного на официальном портале правовой информации, президент России Владимир Путин подписал указ, которым отменил ношение каракулевых шапок высшими офицерами Вооруженных сил, а также офицерами в звании полковника.
Путин лишил каракулевых шапок высших офицеров и полковников ВС России
Военное дело00:03
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КГБ Белоруссии сообщил о предотвращении покушения на Тихановскую

Единый кандидат от оппозиции и главный соперник Александра Лукашенко по выборам в президенты Белоруссии Светлана Тихановская могла оказаться жертвой покушения, сообщает глава КГБ республики Валерий Вакульчик.
CT news14:39
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В центре Минска начались столкновения демонстрантов с полицией

Белорусские силовики забрасывают светошумовыми гранатами и стреляют резиновыми пулями в демонстрантов, стекающихся группами в центр Минска, по всему городу проходят задержания, сообщает издание NEXTA в своем Telegram-канале.
Газета.Ru14:22
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В России начали продавать суперпремиальные смарт-ТВ Sony с современными OLED-экранами. Видео

Sony A8 Для сравнения, 65-дюймовый смарт-ТВ Samsung Q90R 4K Smart QLED TV 2019 с модельным номером модельный номер QE65Q90RAUXRU и на квантовых точках (QLED, фирменная технология Samsung, аналог OLED) оценен в России в 279 тыс. руб. при очень схожих возможностях.
CNews10:42

Британцы выбрали лучшего Джеймса Бонда всех времен

Британское издание Radio Times провело очередной опрос, целью которого состояла в том, чтобы выяснить, кто из актеров, сыгравших роль "агента 007", персонажа, созданного английским писателем Яном Флемингом, является любимцем современной зрительской аудитории Соединенного Королевства.
Российская газета11:10
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