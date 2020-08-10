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Газета.Ru
Газета.Ru

Обнародовано видео с Ефремовым за рулем сразу после смертельного ДТП

Адвокат семьи скончавшегося в ДТП с участием Михаила Ефремова Сергея Захарова нашел видеозапись первых минут после аварии. На кадрах видно, что за рулем находился актер, передает ТАСС.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Адвокат нашел видео, доказывающее, что Ефремов был за рулем после ДТП

Адвокат семьи Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, нашел видеозапись первых минут после аварии, которая доказывает, что за рулем автомобиля был артист.
ТАСС11:48
Подробнее о событии
РИА Новости

Появилось новое видео первых минут после ДТП с участием Ефремова

РИА Новости13:10
Фонтанка.Ру

Адвокат семьи погибшего в ДТП с Ефремовым мужчины предоставил видеодоказательство вины актёра. Артист выбирался с водительского сиденья

Фонтанка.Ру12:34
Life.ru

Секунды после аварии. Лайф публикует видео, которое может лишить Ефремова шансов на оправдание

Life.ru11:50
Московский Комсомолец

Опубликовано видео Ефремова, выходящего из машины после ДТП

Московский Комсомолец12:06
RT на русском

Адвокат заявил о получении ещё одного видео с Ефремовым на месте ДТП

RT на русском12:00
Lenta.ru

Появилось первое видео с Ефремовым за рулем после смертельного ДТП

Lenta.ru12:08
ТАСС

Адвокат нашел видео, доказывающее, что Ефремов был за рулем после ДТП

ТАСС11:48

Поставившего пенальти в ворота «Спартака» арбитра отстранили от работы

Напомним, по ходу матча 1-го тура российского первенства «Спартак» вел со счетом 2:0. Однако, арбитр встречи назначил два пенальти в ворота красно-белых, которые реализовали Дмитрий Полоз и Кристиан Нобоа.
Поставившего пенальти в ворота «Спартака» арбитра отстранили от работы
Vprognoze.ru09:16
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Банки протестируют автосписание денег за услуги по запросу компаний

Российские банки протестируют новый способ безналичных платежей, при котором деньги будут автоматически списываться с банковского счета по запросу получателя, рассказала РБК гендиректор ассоциации «Финтех» (АФТ) Татьяна Жаркова.
Ведомости02:48
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Минздрав призывают отложить регистрацию вакцины от коронавируса

Регистрацию российской вакцины от коронавируса нового типа необходимо отложить до успешного завершения третьей стадии клинических испытаний, указано в письме Ассоциации организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
Газета.Ru09:43
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Лавров обсудил с белорусским коллегой задержание журналистов из России

Глава МИД России Сергей Лавров обсудил по телефону с белорусским коллегой Владимиром Макеем инцидент с задержанием российских журналистов в Минске, сообщило внешнеполитическое ведомство Белоруссии.
RT на русском12:14

Созин: Казарцев и Еськов не должны идти на проверку на полиграфе, это аморально

Футбольный эксперт и член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин прокомментировал новость о том, что арбитры матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Сочи» пройдут проверку на полиграфе.
RT на русском12:42

Кешбэк за туры по России стартует в ночь на 21 августа

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ходе оперативного совещания у главы правительства РФ Михаила Мишустина заявил, что программа кешбэка за туры по России стартует в ночь с 20 на 21 августа, продлится ровно неделю и завершится в полночь 28 августа.
Живая Кубань10:34
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