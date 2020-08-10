Обнародовано видео с Ефремовым за рулем сразу после смертельного ДТП

Газета.Ru 6 12

Адвокат семьи скончавшегося в ДТП с участием Михаила Ефремова Сергея Захарова нашел видеозапись первых минут после аварии. На кадрах видно, что за рулем находился актер, передает ТАСС.