Обнародовано видео с Ефремовым за рулем сразу после смертельного ДТП
Адвокат семьи скончавшегося в ДТП с участием Михаила Ефремова Сергея Захарова нашел видеозапись первых минут после аварии. На кадрах видно, что за рулем находился актер, передает ТАСС.В источнике
С чего всё началось
Адвокат нашел видео, доказывающее, что Ефремов был за рулем после ДТП
Адвокат семьи Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, нашел видеозапись первых минут после аварии, которая доказывает, что за рулем автомобиля был артист.
ТАСС11:48
Подробнее о событии