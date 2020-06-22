Украинская сторона могла скрыть данные с радаров о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) на юго-востоке Украины в 2014 году. Об этом заявила адвокат Олега Пулатова, проходящего обвиняемым по этому делу, Сабине тен Дуссхате, в ходе слушаний в понедельник, 22 июня.

Защита заявила о сокрытии Украиной данных о катастрофе MH-17

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