Политика
ИзвестияЗащита заявила о сокрытии Украиной данных о катастрофе MH-17
Украинская сторона могла скрыть данные с радаров о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) на юго-востоке Украины в 2014 году. Об этом заявила адвокат Олега Пулатова, проходящего обвиняемым по этому делу, Сабине тен Дуссхате, в ходе слушаний в понедельник, 22 июня.
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Политика
Путин возложил цветы к могиле Неизвестного солдата
Общественное телевидение России 06:43
Шоу-бизнес
Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе
Юморист Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус объявили о разводе после восьми лет отношений.
Газета.Ru 12:15
Политика
Зеленский заявил, что не поехал бы на парад в Москву
Президент Украины Владимир Зеленский не поехал бы на парад Победы в Москву, даже если бы его пригласили российские власти.
Интерфакс 11:05
Общество
Москва переходит к новому этапу снятия ограничений
Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
Российская газета 11:17
Игры
Анонсирована презентация новой игры Crash Bandicoot 4: It’s About Time
Goroday.ru 20 июня в 17:59
Шоу-бизнес
Элджей показал штрафы за превышение скорости на 140 тысяч рублей
Суммарно сумма штрафов составили 140 тысяч рублей. Музыкант сделал репост со своей фанатской страницы eldzhey_1994_fan.
Культуромания 12:52
Культура
Федор Добронравов назвал причины своего ухода из Театра сатиры
Народный артист России Федор Добронравов в беседе с обозревателем газеты «Московский комсомолец» назвал причины своего ухода из Театра сатиры.
Известия вчера в 21:14
Шоу-бизнес
Дочь Галкина и Пугачевой устроила «модный показ» в прачечной
Видео с участием девочки опубликовал шоумен. Сам Галкин в подписи сообщил, что дочь устроила "показ мод" в прачечной.
Народные новости 08:23
Общество
Пушков прокомментировал новые случаи коронавируса в Китае
По мнению главы комиссии Совета Федерации Алексея Пушкова, новые случаи заражения коронавирусом в Пекине, которые вновь выявлены на оптовом рынке, выглядят странно, передает РИА Новости.
Инфорос 01:17
Общество
Голикова заявила о сохранении масочного режима как минимум до осени
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о необходимости соблюдать масочный режим как минимум до осени для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса и избежать сезонных простудных заболеваний, передает ТАСС.
Ведомости 11:28
Политика
Украина продолжит разрывать соглашения с Россией
Украина проводит ревизию двусторонних соглашений с Россией и намерена продолжить разрыв таких документов, заявил украинский замминистра иностранных дел Василий Боднар.
РИА Новости 13:07
Происшествия
В Ленобласти дачник расстрелял лодку с отдыхающими
Российская газета 03:26
Происшествия
На российской антарктической станции Мирный произошел пожар
На российской антарктической станции Мирный произошел пожар.
Газета.Ru 12:36
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева с дочерью отдыхает в Адлере
Известная телеведущая Лера Кудрявцева вместе с мужем хоккеистом Игорем Макаровым воспитывает маленькую дочь.
Летидор 05:55
Общество
Правительство России ввело бесплатное питание для младших школьников
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о бесплатном питании для младших школьников. Об этом сообщили в правительстве.
RT на русском 11:38
Общество
В Югре продлили режим самоизоляции
"Решением губернатора Югры Натальи Комаровой режим обязательной самоизоляции продлен до 30 июня включительно", - говорится в сообщении.
РИА Новости 12:53
Кино
Мультфильм Андрея Хржановского получил приз жюри на фестивале в Анси
Аргументы и Факты вчера в 11:14
Общество
Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии
Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых -- бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина -- по 4 года.
Коммерсантъ 05:38
Происшествия
В Москве у здания ФСБ задержали более десяти участников пикетов
В Москве у здания ФСБ на Лубянке полицейские задержали нескольких участников одиночных пикетов против пыток и фабрикации уголовных дел.
РБК 12:45
Единоборства
Александр Волков прокомментировал поражение от Кёртиса Блэйдса
Представитель России, боец смешанных единоборств Александр Волков высказался о результатах поединка с американцем Кертисом Блэйдсом в рамках турнира UFC Вегас 3, который прошел в Лас-Вегасе.
Vprognoze.ru 03:07
Политика
Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина
Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:02
Общество
В Южной Корее зафиксировали вторую волну распространения коронавируса
Чон Ын Гён отметила, что, как считают в подконтрольном ей ведомстве, вторая волна инфицирований началась со случайных очагов заражения, охвативших Сеул в мае этого года.
ТАСС 08:03
Культура
Церемонию вручения «Золотого глобуса» перенесли на февраль 2021 года
Церемония вручения кинопремии «Золотой глобус» состоится в феврале 2021 года. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщается на сайте премии.
Известия 13:29
Армия и оружие
На Украине допустили удар новой ракетой по Крыму и Новороссийску
На Украине заявили, что Киев получил возможность вести гораздо более агрессивную политику и диктовать России свои условия в Черном и Азовском морях - такие выводы украинские СМИ и эксперты сделали после успешных испытаний в Одессе противокорабельного ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун".
Газета.Ru вчера в 02:34
Гаджеты
Первые детали об Apple AirPods 3
Известный аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) поделился эксклюзивной информацией, которая касается следующих беспроводных наушников компании Apple.
iXBT.com 07:41
Происшествия
Под Орлом найден колодец, в который нацисты сбрасывали детей
Колодец с фрагментами человеческих останков был найден поисковиками МПО "Костер" в поселке Крутовском.
Газета.Ru 07:45
Политика
Консультации России и США по вооружениям длились почти десять часов
Консультации России и США по вопросам стратегической стабильности в Вене завершились, они длились почти десять часов, сообщает РИА Новости со ссылкой на российскую делегацию.
RT на русском 12:56
Футбол
Гончаренко уехал в Белоруссию после матча с «Зенитом»
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко уехал в Белоруссию после матча с «Зенитом» (0:4) в 23-м туре чемпионата России, сообщает журналист Вячеслав Короткин.
LiveSport.ru 07:03