Происшествия
РБКЗащита жены рэпера Энди Картрайта обжалует арест
Защита вдовы украинского рэпера Энди Картрайта Марины Кохал, арестованной на два месяца по подозрению в убийстве мужа, намерена обжаловать это решение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ее адвоката Сергея Лукьянова.
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с чего всё началось
Смольнинский районный суд Петербурга арестовал на два месяца жену рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко) Марину Кохал, сообщает объединенная пресс-служба судов города.Медиазона15:16
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Здоровье
В октябре от коронавируса начнут прививать врачей и учителей
Напомним, министерство обороны завершило клинические испытания вакцины от коронавируса.
Тамбовский Репортер 05:31
Автоспорт
Квят попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса
Российский пилот "Формулы-1" Даниил Квят заявил, что попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса.
Газета.Ru вчера в 16:57
Общество
«Газпром» обжалует максимальный штраф Польши за «Северный поток-2»
В UOKiK объяснили столь большой штраф «умышленным» непредоставлением «Газпромом» запрашиваемых Польшей данных о контрактах его «дочки», компании Nord Stream 2, с европейскими компаниями, финансирующими строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК 11:59
Экономика
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми.
BFM.ru 08:20
Гаджеты
Huawei впервые обошла Samsung по поставкам смартфонов
Пекин, 1 августа 2020, 10:31 — REGNUM Объём глобальных поставок смартфонов китайской компании Huawei впервые превысил показатели южнокорейского производителя Samsung во втором квартале 2020 года.
REGNUM 01 августа в 03:31
Экономика
Результат отказа Швеции от карантина превзошел ожидания
Результат отказа Швеции от жестких карантинных мер, ставший предметом спора экономистов по всему миру, превзошел ожидания экспертов.
Lenta.ru 11:07
Единоборства
Мага Исмаилов поддержал Александра Емельяненко
Недавно профессиональный боец Магомед Исмаилов одержал победу над россиянином Александром Емельяненко в рамках турнира ACA 107.
CT news 15:50
Общество
В Госдуме опровергли сообщения об удаленном обучении в школах
Ранее в соцсетях появились сообщения о якобы уже готовом распоряжении властей об ужесточении карантинных мер и переходе на дистанционное обучение в школах с 21 сентября.
RuNews24.ru 11:41
Футбол
Панченко подпишет контракт с «Тамбовом»
Евро-футбол.ру 11:17
Политика
Пушков заявил, что Польша становится плацдармом США против России
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал итоги переговоров об увеличении американского военного контингента в Польше, отметив, что страна превращается в плацдарм США против России.
РИА Новости 19:53
Культура
Первый Little Big, Борис Моисеев, Майкл Джексон в Москве: чем жил российский шоубиз в 1993 году
Lenta.ru 13:02
Шоу-бизнес
Скандальный клип Лободы Boom Boom набрал пять миллионов просмотров
Скандальный клип певицы Светланы Лободы на трек Boom Boom за несколько дней набрал более пяти миллионов просмотров на YouTube.
РИА Новости 11:06
Происшествия
По делу о гибели четырех человек на Алтае задержан директор турбазы
Lenta.ru вчера в 03:29
Общество
Благовещенских школьников ожидает утренний фейсконтроль
Осталось создать базу фотографий школьников и учителей, чтобы «научить» систему узнавать людей.
Амур.инфо 22:02
Авто
Toyota запустила продажи своего нового Toyota Highlander в России
В России стартовали продажи нового 7-местного Toyota Highlander. Вседорожник четвертой генерации предлагают по цене от 3 688 000 рублей.
Новые автомобили 03:06
Общество
В Абхазии могут вернуть ограничения на границе с Россией
Как ранее сообщал «Профиль», председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии границы с Абхазией.
Профиль вчера в 18:06
Армия и оружие
ООН: КНДР может продолжать разработку ядерного оружия
Северная Корея продолжает заниматься разработкой ядерного оружия, и некоторые страны считают, что она, возможно, разработала миниатюрные ядерные устройства для установки в боеголовки ядерных ракет, сообщает Reuters со ссылкой на конфиденциальный доклад ООН.
Коммерсантъ 20:28
Политика
33 задержанных в Минске россиянина направлялись через Стамбул за океан
В эфире телеканала "Россия 1" один из руководителей дипломатической миссии Российской Федерации в Республике Белоруссия Кирилл Плетнев, который встречался с арестованными в Минске 33 гражданами России, заявил, что конечной целью в их поездке являлась одна из стран Латинской Америки.
Комсомольская правда 07:53
Экономика
«Почта России» запускает новую сеть постаматов
Источники газеты «Коммерсант» утверждают, что постаматы будут устанавливать на площадях торговых сетей «Магнит» и «Дикси».
Эхо Москвы 22:05
Общество
Cвердловский депутат задекларировал доход в четыре копейки
Свердловский депутат Илья Гаффнер задекларировал доход за 2019 год в четыре копейки.
BFM.ru 06:23
Экономика
Николаев: новый глава правительства Якутии сосредоточится на развитии Арктической зоны
Тарасенко, который ранее занимал должность врио губернатора Приморья и замглавы Росморречфлота, в пятницу был назначен исполняющим обязанности председателя правительства Якутии.
ТАСС 04:47
Происшествия
Росгвардия прокомментировала потасовку в парке Горького в День ВДВ
Росгвардия совместно с полицией пресекла драку бывших десантников с бойцами ОМОНа, которая произошла накануне в парке Горького в Москве.
Газета.Ru 04:58
Общество
Фургал отказался от услуг своего адвоката Кожемякина
Фургала в деле представляют еще два адвоката – один московский, другой хабаровский.
RuNews24.ru 05:31
Общество
Счетная палата указала на проблемы с содержанием дорог
Аудиторы предложили пересмотреть нормативы финансовых затрат на содержание дорог федерального значения, а Минтрансу и Росавтодору —закрепить критерии отнесения дорог к соответствующему уровню содержания и методики распределения бюджетных средств на содержание дорог.
Коммерсантъ 19:12
Футбол
Новиков назвал задачу «Динамо» в Лиге Европы
Наставник московского "Динамо" Кирилл Новиков рассказал в эфире телеканала "Россия 24" о задачах команды в Лиге Европы.
Газета.Ru 21:55
Космос
Астрофизики впервые засекли мощный радиовсплеск от «бывшей» звезды
Источником мощных сверхкоротких радиовсплесков может быть космический объект под названием магнетар, 28 июля сообщила пресс-служба Европейского космического агентства (ЕКА).
ИА Красная Весна 01 августа в 12:59
Футбол
Ловрен показал фотографию с Путиным
Новобранец петербургского "Зенита" Деян Ловрен показал фотографию с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным во время интервью You-Tube-каналу сине-бело-голубых.
Газета.Ru 17:08