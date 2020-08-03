с чего всё началось

Защита вдовы украинского рэпера Энди Картрайта Марины Кохал, арестованной на два месяца по подозрению в убийстве мужа, намерена обжаловать это решение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ее адвоката Сергея Лукьянова.

Общество «Газпром» обжалует максимальный штраф Польши за «Северный поток-2» В UOKiK объяснили столь большой штраф «умышленным» непредоставлением «Газпромом» запрашиваемых Польшей данных о контрактах его «дочки», компании Nord Stream 2, с европейскими компаниями, финансирующими строительство газопровода «Северный поток-2». 2,1K

Экономика Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми. 927

Гаджеты Huawei впервые обошла Samsung по поставкам смартфонов Пекин, 1 августа 2020, 10:31 — REGNUM Объём глобальных поставок смартфонов китайской компании Huawei впервые превысил показатели южнокорейского производителя Samsung во втором квартале 2020 года. 53

Экономика Результат отказа Швеции от карантина превзошел ожидания Результат отказа Швеции от жестких карантинных мер, ставший предметом спора экономистов по всему миру, превзошел ожидания экспертов. 72

Единоборства Мага Исмаилов поддержал Александра Емельяненко Недавно профессиональный боец Магомед Исмаилов одержал победу над россиянином Александром Емельяненко в рамках турнира ACA 107.

Общество В Госдуме опровергли сообщения об удаленном обучении в школах Ранее в соцсетях появились сообщения о якобы уже готовом распоряжении властей об ужесточении карантинных мер и переходе на дистанционное обучение в школах с 21 сентября. 155

Политика Пушков заявил, что Польша становится плацдармом США против России Сенатор Алексей Пушков прокомментировал итоги переговоров об увеличении американского военного контингента в Польше, отметив, что страна превращается в плацдарм США против России. 5

Шоу-бизнес Скандальный клип Лободы Boom Boom набрал пять миллионов просмотров Скандальный клип певицы Светланы Лободы на трек Boom Boom за несколько дней набрал более пяти миллионов просмотров на YouTube. 78

Общество Благовещенских школьников ожидает утренний фейсконтроль Осталось создать базу фотографий школьников и учителей, чтобы «научить» систему узнавать людей.

Армия и оружие ООН: КНДР может продолжать разработку ядерного оружия Северная Корея продолжает заниматься разработкой ядерного оружия, и некоторые страны считают, что она, возможно, разработала миниатюрные ядерные устройства для установки в боеголовки ядерных ракет, сообщает Reuters со ссылкой на конфиденциальный доклад ООН. 10

Политика 33 задержанных в Минске россиянина направлялись через Стамбул за океан В эфире телеканала "Россия 1" один из руководителей дипломатической миссии Российской Федерации в Республике Белоруссия Кирилл Плетнев, который встречался с арестованными в Минске 33 гражданами России, заявил, что конечной целью в их поездке являлась одна из стран Латинской Америки. 525

Экономика «Почта России» запускает новую сеть постаматов Источники газеты «Коммерсант» утверждают, что постаматы будут устанавливать на площадях торговых сетей «Магнит» и «Дикси».

Происшествия Росгвардия прокомментировала потасовку в парке Горького в День ВДВ Росгвардия совместно с полицией пресекла драку бывших десантников с бойцами ОМОНа, которая произошла накануне в парке Горького в Москве. 3

Общество Счетная палата указала на проблемы с содержанием дорог Аудиторы предложили пересмотреть нормативы финансовых затрат на содержание дорог федерального значения, а Минтрансу и Росавтодору —закрепить критерии отнесения дорог к соответствующему уровню содержания и методики распределения бюджетных средств на содержание дорог. 39

Футбол Новиков назвал задачу «Динамо» в Лиге Европы Наставник московского "Динамо" Кирилл Новиков рассказал в эфире телеканала "Россия 24" о задачах команды в Лиге Европы.

Космос Астрофизики впервые засекли мощный радиовсплеск от «бывшей» звезды Источником мощных сверхкоротких радиовсплесков может быть космический объект под названием магнетар, 28 июля сообщила пресс-служба Европейского космического агентства (ЕКА). 5