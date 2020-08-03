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РБК
РБК

Защита жены рэпера Энди Картрайта обжалует арест

Защита вдовы украинского рэпера Энди Картрайта Марины Кохал, арестованной на два месяца по подозрению в убийстве мужа, намерена обжаловать это решение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ее адвоката Сергея Лукьянова.В источнике
С чего всё началось
Смольнинский районный суд Петербурга арестовал на два месяца жену рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко) Марину Кохал, сообщает
 объединенная пресс-служба судов города.
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Мойка7820:19
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СК планирует провести психолого-психиатрическую экспертизу вдовы Картрайта

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Источник: СК проведет психолого-психиатрическую экспертизу вдовы рэпера Картрайта

ТАССвчера в 16:19
Телеканал Санкт-Петербург

Суд на два месяца арестовал жену рэпера Энди Картрайта

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Фонтанка.Рувчера в 15:11
Piter.tv

Стало известно, за что арестовали жену Энди Картрайта

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Московский Комсомолец20:24
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РБКвчера в 11:59
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На Западе предупредили об «августовском сюрпризе Путина»

Странам Запада следует подготовиться к неожиданным внешнеполитическим действиям президента России Владимира Путина, которые он может предпринять в этом августе, чтобы укрепить свои позиции на фоне кризиса внутри страны.
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