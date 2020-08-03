Защита жены рэпера Энди Картрайта обжалует арест
Защита вдовы украинского рэпера Энди Картрайта Марины Кохал, арестованной на два месяца по подозрению в убийстве мужа, намерена обжаловать это решение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ее адвоката Сергея Лукьянова.В источнике
С чего всё началось
Смольнинский районный суд Петербурга арестовал на два месяца жену рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко) Марину Кохал, сообщает
объединенная пресс-служба судов города.
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