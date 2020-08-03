Реформа ОСАГО индивидуализирует тарифы

В результате реформы ОСАГО будут учитывать и упомянутое семейное положение, и наличие детей, и возраст и пробег страхуемого автомобиля, и историю штрафов за нарушение правил дорожного движения, и стиль вождения и т. д. Для некоторых категорий или типов водителей стоимость ОСАГО в результате действительно вырастет, но для кого-то снизится.