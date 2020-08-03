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РБК
РБК

Защита жены рэпера Энди Картрайта обжалует арест

Защита вдовы украинского рэпера Энди Картрайта Марины Кохал, арестованной на два месяца по подозрению в убийстве мужа, намерена обжаловать это решение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ее адвоката Сергея Лукьянова.В источнике
С чего всё началось
Смольнинский районный суд Петербурга арестовал на два месяца жену рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко) Марину Кохал, сообщает
 объединенная пресс-служба судов города.
Медиазонавчера в 15:16
Подробнее о событии
78.ru

СК проведёт психолого-психиатрическую экспертизу жены расчленённого рэпера Картрайта

78.ru00:27
ТАСС

Источник: СК проведет психолого-психиатрическую экспертизу вдовы рэпера Картрайта

ТАССвчера в 16:19
Банкфакс

Уроженку Барнаула Марину Кохал отправили в СИЗО по обвинению в убийстве питерского рэпера

Банкфакс00:18
Невские Новости

Адвокаты обжалуют арест вдовы расчлененного рэпера Энди Картрайта

Невские Новости00:01
РИА Новости

Жену рэпера Картрайта арестовали на два месяца

РИА Новостивчера в 15:45
Петербургский дневник

Супругу расчлененного рэпера Картрайта ждет психолого-психиатрическая экспертиза

Петербургский дневник00:46
Фонтанка.Ру

«Целую в щеку». За что арестовали жену Энди Картрайта

Фонтанка.Рувчера в 15:11

Названа причина недоступности вакцины от коронавируса для детей

2 августа глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила уверенность в том, что вакцина от COVID-19 будет эффективной и безопасной, отметив, что на российский рынок никогда не выходили препараты, если в этих показателях возникали сомнения.
Названа причина недоступности вакцины от коронавируса для детей
Известия00:54
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Коронавирус выявили на круизном теплоходе в Нижнем Новгороде

На теплоходе "Александр Суворов" компании "Водоходъ", который остановился в Нижнем Новгороде, у девяти членов экипажа из 101 выявлено заражение коронавирусом, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.
Интерфаксвчера в 08:32
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На Западе предупредили об «августовском сюрпризе Путина»

Странам Запада следует подготовиться к неожиданным внешнеполитическим действиям президента России Владимира Путина, которые он может предпринять в этом августе, чтобы укрепить свои позиции на фоне кризиса внутри страны.
Lenta.ruвчера в 12:50
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Дегтярев назначит зампредом правительства Никонова из депздрава Москвы

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев назначит начальника управления делами и координации деятельности департамента здравоохранения Москвы Евгения Никонова зампредом регионального правительства по социальным вопросам.
Коммерсантъ00:50
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Кокорин и Промес пообщались в Instagram

Бывший игрок «Спартака» Квинси Промес и новобранец красно-белых Александр Кокорин обменялись комментариями к публикации в Instagram-аккаунте московского клуба о первой тренировке нападающего с новыми партнёрами.
RT на русскомвчера в 14:33
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Найденные в Израиле 3000-летние фигурки считают изображением бога Яхве

Профессор археологии в Еврейском университете Иерусалима Йосеф Гарфинкель, которые недавно завершил исследование древних глиняных статуэтках возрастом около трех тысяч лет, обнаруженных несколько лет назад на раскопках в Хирбет-Кейафе и Тель-Моце, утверждает, что на них изображен библейский бог Яхве (упоминается в Ветхом Завете), сообщает The Times of Israel.
РИА Новости23:52
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Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром

По мнению руководителя департамента аудиторских услуг Антона Усова, после разрыва соглашения в бюджет России начнет поступать больше средств, так как большинство крупных российских компаний в 2019 году вывели через Кипр из страны почти $2 трлн и эта сумма облагалась налогом по пониженным ставкам.
Известия01:09
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Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и его супруга Светлана получат дипломатические паспорта.
РБКвчера в 12:59
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