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РБК
РБК

Защита жены рэпера Энди Картрайта обжалует арест

Защита вдовы украинского рэпера Энди Картрайта Марины Кохал, арестованной на два месяца по подозрению в убийстве мужа, намерена обжаловать это решение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ее адвоката Сергея Лукьянова.В источнике
С чего всё началось
Смольнинский районный суд Петербурга арестовал на два месяца жену рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко) Марину Кохал, сообщает
 объединенная пресс-служба судов города.
Медиазонавчера в 15:16
Подробнее о событии
РИА Новости

Жену рэпера Картрайта арестовали на два месяца

РИА Новостивчера в 15:45
ТАСС

Источник: СК проведет психолого-психиатрическую экспертизу вдовы рэпера Картрайта

ТАССвчера в 16:19
Мойка78

Вдову рэпера Энди Картрайта отправили за решетку. В деле мелькнули адюльтер и стиральная машина

Мойка78вчера в 15:09
Вести.Ru

Жену Энди Картрайта обвинили в убийстве и отправили в СИЗО

Вести.Ruвчера в 15:34
Фонтанка.Ру

«Целую в щеку». За что арестовали жену Энди Картрайта

Фонтанка.Рувчера в 15:11
Невские Новости

СК планирует провести психолого-психиатрическую экспертизу вдовы Картрайта

Невские Новостивчера в 16:10
Телеканал Санкт-Петербург

Расчленить нельзя убить. Что известно о деле жены рэпера Энди Картрайта

Телеканал Санкт-Петербургвчера в 15:56

МИД РФ заявил послу Белоруссии о «безосновательном» аресте россиян

МИД РФ заявил, что арест в Белоруссии 33 россиян - якобы "бойцов ЧВК Вагнера" - по подозрению в подготовке массовых беспорядков является безосновательным, предлог - надуманным, а все происходящее в целом "не соответствует духу братских союзнических отношений между двумя странами и народами".
МИД РФ заявил послу Белоруссии о «безосновательном» аресте россиян
Газета.Ruвчера в 16:04
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«Газпром» обжалует максимальный штраф Польши за «Северный поток-2»

В UOKiK объяснили столь большой штраф «умышленным» непредоставлением «Газпромом» запрашиваемых Польшей данных о контрактах его «дочки», компании Nord Stream 2, с европейскими компаниями, финансирующими строительство газопровода «Северный поток-2».
РБКвчера в 11:59
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Суд оштрафовал Волочкову за нарушение карантина в Дивеевском монастыре

Тверской суд Москвы в понедельник, 3 августа, назначил балерине Анастасии Волочковой денежный штраф за то, что она нарушила карантин при посещении Серафимо-Дивеевского монастыря в Нижегородской области.
Газета.Ruвчера в 10:18
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Дегтярев ответил на расследование Навального о доме за 100 млн рублей

Хабаровск, 1 августа 2020, 00:10 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев ответил на расследование оппозиционного блогера Алексея Навального, который утверждает, что у политика якобы есть дом за 100 млн рублей.
REGNUM31 июля в 17:10
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Депутаты от ЛДПР предложили изменения по налогам на вклады

Группа депутатов от фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, который предлагает изменить принятый в марте закон о введении для граждан налога на процентный доход со вкладов, превышающих 1 млн рублей, и увеличить этот порог до 5 млн рублей.
Интерфаксвчера в 07:01
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Санчо подпишет пятилетний контракт с «Манчестер Юнайтед»

Футболист дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо согласен подписать 5-летний контракт с английским "Манчестер Юнайтед", если клубы договорятся о переходе, сообщает в своем Instagram журналист The Guardian Фабрицио Романо.
РИА Новостивчера в 12:26
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