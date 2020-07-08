Общество
Эхо МосквыЗащита журналиста Ивана Сафронова обжаловала арест
Защита журналиста Ивана Сафронова обжаловала арест, - рассказал "Эху Москвы" адвокат Евгений Смирнов. Лефортовский суд арестовал Сафронова на два месяца по подозрению в госизмене. Обвинение журналисту пока не предъявлено.
Читать в источнике
Оценить97
с чего всё началось
Арест советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова по делу о госизмене обжалован, сообщил "Интерфаксу" его адвокат, руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов.Интерфакс08:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 10:07, Ашберн
Происшествия
Опубликовано видео задержания мэра Саяногорска пьяным за рулем
Видео задержания мэра Саяногорска Михаила Валова в нетрезвом виде на одной из трасс Хакасии опубликовал РЕН ТВ в среду, 8 июля.
Известия 08:51
Единоборства
Харитонов хочет сразиться с Александром Емельяненко в сентябре
Российский боец ММА Сергей Харитонов отреагировал на принятие Александром Емельяненко его вызова на поединок.
RT на русском 09:12
Авто
Рендеры «Русского Прадо» от УАЗ опубликованы впервые
В Сети появились первые изображения внедорожника УАЗ "Патриот" новой генерации, за которым прочно закрепилось прозвище "Русский Прадо".
Новые автомобили 03:41
Политика
Россия и КНР наложили вето на резолюцию СБ ООН о гумпомощи Сирии
Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Совета безопасности ООН по продлению трансграничной гуманитарной помощи Сирии.
Газета.Ru вчера в 18:36
Общество
Московским театрам разрешили открыться с 1 августа
RT на русском 09:38
Происшествия
В Волгоградской области загорелись около десяти домов
В Волгоградской области в хуторе Княжеский-2 загорелись порядка десяти домов после возгорания расположенного рядом поля с пшеницей.
RT на русском 09:13
Здоровье
В Ростовской области более 400 медиков заразились коронавирусом
Ростов-на-Дону, 8 июля 2020, 16:39 — REGNUM В Ростовской области выявлено более 400 случаев заражения коронавирусной инфекцией среди медицинских работников.
REGNUM 09:39
Происшествия
Пожарные ликвидировали открытое горение в ТЦ «Панорама» в Альметьевске
Открытое горение в торговом центре "Панорама" в Альметьевске ликвидировано.
ТАСС 09:38
Здоровье
Названы неприятности после выздоровления от коронавируса
Пациенты, переболевшие коронавирусом, продолжают испытывать ряд симптомов даже тогда, когда они уже вылечились и их тесты показывают отрицательные результаты на COVID-19.
ForPost 05:54
Здоровье
Военврач из Севастополя участвует в испытаниях вакцины от коронавируса
Испытания вакцины от COVID-19 проводятся Минобороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.
Вести.Севастополь вчера в 11:51
Политика
СБУ заявила о задержании «куратора руководства ДНР»
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что задержала в Киеве куратора руководителей самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), сообщила пресс-служба СБУ без указания фамилии задержанного.
Газета.Ru 08:29
Политика
Матвиенко высказалась о пожизненном статусе сенатора для Медведева
Москва, 8 июля 2020, 16:45 — REGNUM Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, как бывший президент страны, автоматически не получит место пожизненного сенатора.
REGNUM 09:45
Армия и оружие
Системы С-400 испытали на американских истребителях в Турции
РИА Новости вчера в 10:02
Игры
Десятка самых ожидаемых игр, которые выйдут до конца 2020 года
ProstoProSport вчера в 15:00
Шоу-бизнес
Лиза Арзамасова встречается с фигуристом Ильей Авербухом
25-летняя актриса театра и кино была замечена вместе с фигуристом и хореографом ледовых шоу 46-летним Ильей Авербухом.
Sunmag.me 04:47
Происшествия
Суд выяснит, зачем историк Соколов звонил в посольство Франции
Адвокат семьи аспирантки Анастасии Ещенко потребовала обнародовать аудиозаписи звонков историка Олега Соколова в посольство Франции в РФ, сделанных после убийства, и Октябрьский районный суд Петербурга удовлетворил ее ходатайство, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 07:45
Автоспорт
«Матч ТВ» продлил контракт на показ «Формулы-1» до 2023 года
Bookmaker-ratings.ru 07:03
Общество
В АТОР спрогнозировали сроки возобновления зарубежного туризма
Авиасообщение между Россией и наиболее популярными туристическими направлениями мира возобновится в лучшем случае в конце сентября.
Газета.Ru 09:49
Происшествия
Режим ЧП ввели в Джорджии и мобилизовали Нацгвардию из-за протестов
Live24 вчера в 07:15
Здоровье
Онколог назвала единственный способ очистить организм от шлаков
Смирнова говорит, что подобные процедуры могут нанести человеку вред, поскольку способствуют снижению перистальтики кишечника, вымывают такие минералы, как натрий, магний, калий и кальций.
Evo-rus.com вчера в 07:24
Общество
Почти треть всех жилых домов в Болгарии заброшена
В 2007–2009 годах в Болгарии произошёл строительный бум, но в конечном итоге страна оказалась к нему не готова: уже к 2015 году цены на жильё превышали средние расходы болгар в 6,6 раза.
ForPost 03:52
Футбол
Гендиректор «Зенита» отреагировал на жалобу «Спартака» в РФС
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на жалобу «Спартака» в Российский футбольный союз (РФС) по поводу его комментария об инциденте с участием футболистов Артема Дзюбы и Сердара Азмуна, сымитировавших половой акт в раздевалке.
Lenta.ru 08:04
Культура
Скончался после перелома бедра итальянский композитор Эннио Морриконе
Evo-rus.com вчера в 02:14
Политика
Суд в Киеве решил не избирать Порошенко меру пресечения
Печерский районный суд Киева оставил без рассмотрения ходатайство об избрании меры пресечения в виде личного обязательства экс-президенту Украины Петру Порошенко по делу о назначении Сергея Семочко первым замглавы Службы внешней разведки.
РИА Новости 09:48
Происшествия
Глава «Газпром трансгаз Нижний Новгород» задержан по делу о взятке
По подозрению во взяточничестве в крупном размере задержан генеральный директор ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" Вячеслав Югай.
Российская газета 09:13
Футбол
ЦСКА увеличит сумму предложения за Гайча до 11,5 млн евро
ЦСКА готовится сделать новое предложение о трансфере форварда «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайча.
Vprognoze.ru 03:59
Происшествия
Бурный поток в центре Геленджика едва не утащил в море двух женщин
Двух пересекавших некогда проезжую часть женщин только благодаря помощи оказавшихся рядом мужчин не унесло к морю.
Вести.Ru 08:56
Политика
Песков прокомментировал позицию ряда СМИ по делу Сафронова
Материалы СМИ в поддержку Ивана Сафронова, советника главы «Роскосмоса», которого подозревают в госизмене, основаны на эмоциях, дело нужно оставить на усмотрение суда.
RT на русском 06:55