Арест советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова по делу о госизмене обжалован, сообщил "Интерфаксу" его адвокат, руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов.

с чего всё началось

Защита журналиста Ивана Сафронова обжаловала арест, - рассказал "Эху Москвы" адвокат Евгений Смирнов. Лефортовский суд арестовал Сафронова на два месяца по подозрению в госизмене. Обвинение журналисту пока не предъявлено.

Происшествия Опубликовано видео задержания мэра Саяногорска пьяным за рулем Видео задержания мэра Саяногорска Михаила Валова в нетрезвом виде на одной из трасс Хакасии опубликовал РЕН ТВ в среду, 8 июля. 46

Единоборства Харитонов хочет сразиться с Александром Емельяненко в сентябре Российский боец ММА Сергей Харитонов отреагировал на принятие Александром Емельяненко его вызова на поединок.

Происшествия В Волгоградской области загорелись около десяти домов В Волгоградской области в хуторе Княжеский-2 загорелись порядка десяти домов после возгорания расположенного рядом поля с пшеницей. 6

Здоровье В Ростовской области более 400 медиков заразились коронавирусом Ростов-на-Дону, 8 июля 2020, 16:39 — REGNUM В Ростовской области выявлено более 400 случаев заражения коронавирусной инфекцией среди медицинских работников. 1

Здоровье Названы неприятности после выздоровления от коронавируса Пациенты, переболевшие коронавирусом, продолжают испытывать ряд симптомов даже тогда, когда они уже вылечились и их тесты показывают отрицательные результаты на COVID-19. 6

Политика СБУ заявила о задержании «куратора руководства ДНР» Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что задержала в Киеве куратора руководителей самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), сообщила пресс-служба СБУ без указания фамилии задержанного. 111

Политика Матвиенко высказалась о пожизненном статусе сенатора для Медведева Москва, 8 июля 2020, 16:45 — REGNUM Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, как бывший президент страны, автоматически не получит место пожизненного сенатора. 1,6K

Шоу-бизнес Лиза Арзамасова встречается с фигуристом Ильей Авербухом 25-летняя актриса театра и кино была замечена вместе с фигуристом и хореографом ледовых шоу 46-летним Ильей Авербухом. 295

Происшествия Суд выяснит, зачем историк Соколов звонил в посольство Франции Адвокат семьи аспирантки Анастасии Ещенко потребовала обнародовать аудиозаписи звонков историка Олега Соколова в посольство Франции в РФ, сделанных после убийства, и Октябрьский районный суд Петербурга удовлетворил ее ходатайство, передает корреспондент РИА Новости. 21

Общество В АТОР спрогнозировали сроки возобновления зарубежного туризма Авиасообщение между Россией и наиболее популярными туристическими направлениями мира возобновится в лучшем случае в конце сентября. 141

Здоровье Онколог назвала единственный способ очистить организм от шлаков Смирнова говорит, что подобные процедуры могут нанести человеку вред, поскольку способствуют снижению перистальтики кишечника, вымывают такие минералы, как натрий, магний, калий и кальций. 17

Общество Почти треть всех жилых домов в Болгарии заброшена В 2007–2009 годах в Болгарии произошёл строительный бум, но в конечном итоге страна оказалась к нему не готова: уже к 2015 году цены на жильё превышали средние расходы болгар в 6,6 раза. 30

Футбол Гендиректор «Зенита» отреагировал на жалобу «Спартака» в РФС Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на жалобу «Спартака» в Российский футбольный союз (РФС) по поводу его комментария об инциденте с участием футболистов Артема Дзюбы и Сердара Азмуна, сымитировавших половой акт в раздевалке. 2

Политика Суд в Киеве решил не избирать Порошенко меру пресечения Печерский районный суд Киева оставил без рассмотрения ходатайство об избрании меры пресечения в виде личного обязательства экс-президенту Украины Петру Порошенко по делу о назначении Сергея Семочко первым замглавы Службы внешней разведки. 2

Происшествия Бурный поток в центре Геленджика едва не утащил в море двух женщин Двух пересекавших некогда проезжую часть женщин только благодаря помощи оказавшихся рядом мужчин не унесло к морю.