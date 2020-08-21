Защите Ефремова отказали в ходатайстве об отводе судьи по делу актера
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Как передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда, отвод судье заявил адвокат актера Эльман Пашаев. По его словам, Абрамова не дает Ефремову обращаться к медикам, предоставляет потерпевшим и обвинению приоритет по делу, а также снимает вопросы адвоката к свидетелям.В источнике
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