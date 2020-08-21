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Интерфакс
Интерфакс

Защите Ефремова отказали в ходатайстве об отводе судьи по делу актера

Как передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда, отвод судье заявил адвокат актера Эльман Пашаев. По его словам, Абрамова не дает Ефремову обращаться к медикам, предоставляет потерпевшим и обвинению приоритет по делу, а также снимает вопросы адвоката к свидетелям.В источнике
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Интерфакс

Защите Ефремова отказали в ходатайстве об отводе судьи по делу актера

Интерфакс05:04
РИА Новости

Адвокат Ефремова потребовал отвода судьи

РИА Новости04:45
RT на русском

Судья отказала защите Ефремова в ходатайстве о своём отводе

RT на русском04:49
Lenta.ru

Судья отказала защите Ефремова в своем отводе

Lenta.ru05:09
Известия

Судья по делу Ефремова отказала защите актера в ходатайстве о своем отводе

Известия05:01
Телеканал 360°

Адвокату Ефремова отказали в отводе судьи

Телеканал 360°05:23
ТАСС

Судья по делу Ефремова отказала защите актера в ходатайстве о своем отводе

ТАСС04:41

Новые требования КНР вызвали скопление вагонов на границе с Россией

Угольные компании РФ, ОАО "Российские железные дороги" и чиновники видят проблемы с прохождением груза через пограничные переходы с Китаем, пишет в пятницу "Коммерсантъ"; китайская сторона пояснила РЖД, что проблема связана с новыми требованиями таможенных органов КНР к качеству импортного угля.
Интерфакс01:40
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Грузия заинтересована в возобновлении авиасообщения с Россией

Спецпредставитель премьер-министра по вопросам урегулирования отношений Грузии с РФ Зураб Абашидзе заявил, что воздушное авиасообщение между Тбилиси и Москвой было прервано по решению российской стороны.
Газета.Ru04:41

В Совфеде оценили решение ООН о признании жителей Крыма россиянами

Статистика ООН, из которой следует, что к населению России также отнесены крымчане, является фактическим признанием российского статуса Крыма, считает член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, сенатор от крымского региона Ольга Ковитиди.
РИА Новости03:00
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Жонглировавшего ребенком отца могут лишить родительских прав

Исковое заявление о лишении родительских прав отца и матери, ранее опубликовавших видео с издевательствами над младенцем, подано в Центральный районный суд Сочи, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
РИА Новости03:31
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